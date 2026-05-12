IBM wurde im 2025-2026 IDC MarketScape for Salesforce Implementation Services als Leader genannt

Die Auszeichnung von IBM als führendes Unternehmen im 2025–2026 IDC MarketScape spiegelt wider, was Unternehmen, die eine KI-gestützte Salesforce-Transformation anstreben, heute benötigen: eine einheitliche, durchgängige Umsetzung, die KI, Daten und das Kerngeschäft des Unternehmens miteinander verbindet.
Die erfolgreichsten Salesforce-Transformationen teilen einen gemeinsamen Faden: Sie verbinden Daten, Plattform und KI zu einer einheitlichen Erfahrung, die bessere Kundenbindung, tiefere 360-Grad-Sichtbarkeit und messbare Geschäftsergebnisse fördert. Genau diese Arbeit leistet IBM Consulting seit mehr als 25 Jahren mit seinen Kunden, und auf dieser Grundlage hat sich IBM die Anerkennung als führendes Unternehmen im 2025–2026 IDC MarketScape for Worldwide Salesforce Implementation Services erworben.
Diese Anerkennung spiegelt die Fähigkeit von IBM Consulting wider, eine durchgängige Salesforce-Transformation im gesamten Unternehmen zu realisieren – von Strategie und Design bis hin zu Managed Services – und die Stärke des IBM-Ansatzes zur Vereinheitlichung von Daten, Plattform und KI, um Kunden dabei zu helfen, ihren Umsatz zu steigern, den Service zu verbessern und effizienter zu arbeiten.
Der Ansatz von IBM zur Unternehmenstransformation basiert auf einer einfachen Prämisse: KI ist nur so leistungsstark wie die Prozesse und Personas, die sie ermöglicht, sowie die Daten und die Plattform, die ihr zugrunde liegen.
Durch die Vereinheitlichung strukturierter und unstrukturierter Daten im gesamten Unternehmen – von der Salesforce Data Cloud bis hin zu Mainframe- und ERP-Systemen – bietet IBM seinen Kunden eine vollständige, vertrauenswürdige Datengrundlage, die die Salesforce-Automatisierung und KI effektiv zum wahren Motor von „Client 360“ macht. Von dort aus erstreckt sich IBMs umfassende Plattformexpertise über den gesamten Salesforce-Lebenszyklus und verbindet das gesamte Salesforce-Produktökosystem zu kohärenten End-to-End-Lösungen, die auf das jeweilige Geschäft des Kunden zugeschnitten sind.
An dieser Schnittstelle von Daten und Plattform erweckt KI die Transformation zum Leben. IBMs Multiagentenarchitektur, die auf Salesforce Einstein und watsonx Orchestrate basiert, ermöglicht es KI-Agenten, gleichzeitig über Salesforce, SAP und Mainframe-Umgebungen hinweg zu agieren und sowohl interne Prozesse als auch externe Kundeninteraktionen in großem Maßstab zu optimieren.
IBM zeigt Führungsstärke im gesamten Salesforce-Implementierungslebenszyklus – von der vorgelagerten und branchenspezifischen Strategie und dem Plattformdesign bis hin zu Managed Services – und bietet gleichzeitig starke Funktionen, die Salesforce mit SAP, Mainframe und anderen zentralen Unternehmensplattformen verbinden. IBM ist zudem der einzige Partner, dem alle vier Säulen der Agentforce-Go-to-Market-Strategie von Salesforce zugeschrieben werden – eine Unterscheidung, die die Breite von IBMs Branchen- und Funktionsexpertise widerspiegelt.
IBM Consulting-Kunden aus verschiedenen Branchen erkennen bereits den Wert dieser Führungsrolle in Produktionsumgebungen.
Finanzdienstleistungen
Finanzinstitute stehen unter wachsendem Druck, neue Märkte zu erschließen, die Kundenakquise zu beschleunigen und zu rationalisieren, die Kosten für die Kundenbetreuung zu senken und komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen – und das alles, ohne die Sicherheit oder den Zugang zu Kernbankdaten zu gefährden. Die branchenspezifischen Agent Packs von IBM liefern regulatorisch abgestimmte KI-Agenten direkt in Salesforce und helfen Institutionen so, diese Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig durch Zero-Copy-Integration sicher auf Kernbank- oder Mainframe-Daten zuzugreifen.
Einzelhandel und Verbraucher
Einzelhändler haben Schwierigkeiten, fragmentierte Kundendaten über alle Kanäle hinweg zu vereinheitlichen, was es schwierig macht, personalisierte, konsistente Erfahrungen zu bieten, die Loyalität und wiederholte Käufe fördern. IBM unterstützt Einzelhändler bei der Nutzung von Salesforce Data Cloud und Agentforce, um Kundendaten in Echtzeit zu vereinheitlichen und aktuelle sowie Zielmarktaktivitäten zu überwachen, personalisierte Angebote, Serviceinteraktionen und bestandsbewusste Empfehlungen über alle Kontaktpunkte hinweg zu automatisieren.
Komplexe Unternehmensabläufe
Organisationen, die SAP- oder Mainframe-Systeme parallel zu Salesforce einsetzen, sehen sich häufig mit erheblichen Reibungsverlusten zwischen Front- und Backoffice-Abläufen konfrontiert, was die Fallbearbeitung verlangsamt, Servicelücken verursacht und die Effektivität im Außendienst einschränkt. IBMs IntegrationsFunktionen ermöglichen es KI-Agenten, die über watsonx und Einstein orchestriert werden, gleichzeitig in beiden Umgebungen zu agieren, was das Servicemanagement verbessert und die Auflösung beschleunigt, ohne kostspielige Datenmigration oder Plattformkonsolidierung erforderlich zu machen.
Die Salesforce-Praxis von IBM Consulting ist eine der etabliertesten im Ökosystem. Seit mehr als 25 Jahren arbeiten IBM und Salesforce in Beiräten, Branchenlösungen und gemeinsamen Markteinführungsinitiativen zusammen und haben so eine Beziehung aufgebaut, die sich von grundlegenden CRM-Implementierungen bis zur heutigen agentenbasierten KI-Transformation entwickelt hat.
Heute ist IBM Consulting mit seiner Salesforce-Abteilung in über 80 Ländern vertreten und wird von fast 7.100 zertifizierten Experten mit über 27.000 Zertifizierungen unterstützt. Die Vorgehensweise kombiniert fundiertes Branchenwissen, Prozesskompetenz und Plattformspezialisierung und bringt IBMs umfassende Hybrid Cloud- und KI-Fähigkeiten direkt in Salesforce-Umgebungen ein, einschließlich watsonx Granite, Foundation Model und IBMs Zero Copy-Ansatz zur Integration.
Die Führungsposition von IBM im IDC MarketScape spiegelt eine einfache Überzeugung wider: Eine Salesforce-Transformation, die nicht mit dem gesamten Unternehmen verbunden ist, bietet nicht ihren vollen Nutzen. IBM Consulting bringt Skalierfähigkeit, Tiefe und KI-orientierte Methodik mit, um diese Verbindung in jeder Branche und in jeder Phase Ihres Salesforce-Prozesses real zu machen.
Erfahren Sie, was diese Anerkennung für Ihr Unternehmen bedeutet. Entdecken Sie unsere Branchenlösungen, die Expertise unserer zertifizierten Experten und die Agentforce-Funktionen, erfahren Sie, wie IBM bewertet wurde und was Leaders vom Rest der Branche unterscheidet, und erkunden Sie drei grundlegende Säulen, mit denen die Funktionen agentischer KI von Salesforce in einen konkreten Geschäftswert umgewandelt werden können.
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