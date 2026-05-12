IBM wurde im 2025-2026 IDC MarketScape for Salesforce Implementation Services als Leader genannt

Der Ansatz von IBM zur Unternehmenstransformation basiert auf einer einfachen Prämisse: KI ist nur so leistungsstark wie die Prozesse und Personas, die sie ermöglicht, sowie die Daten und die Plattform, die ihr zugrunde liegen.

Durch die Vereinheitlichung strukturierter und unstrukturierter Daten im gesamten Unternehmen – von der Salesforce Data Cloud bis hin zu Mainframe- und ERP-Systemen – bietet IBM seinen Kunden eine vollständige, vertrauenswürdige Datengrundlage, die die Salesforce-Automatisierung und KI effektiv zum wahren Motor von „Client 360“ macht. Von dort aus erstreckt sich IBMs umfassende Plattformexpertise über den gesamten Salesforce-Lebenszyklus und verbindet das gesamte Salesforce-Produktökosystem zu kohärenten End-to-End-Lösungen, die auf das jeweilige Geschäft des Kunden zugeschnitten sind.

An dieser Schnittstelle von Daten und Plattform erweckt KI die Transformation zum Leben. IBMs Multiagentenarchitektur, die auf Salesforce Einstein und watsonx Orchestrate basiert, ermöglicht es KI-Agenten, gleichzeitig über Salesforce, SAP und Mainframe-Umgebungen hinweg zu agieren und sowohl interne Prozesse als auch externe Kundeninteraktionen in großem Maßstab zu optimieren.

IBM zeigt Führungsstärke im gesamten Salesforce-Implementierungslebenszyklus – von der vorgelagerten und branchenspezifischen Strategie und dem Plattformdesign bis hin zu Managed Services – und bietet gleichzeitig starke Funktionen, die Salesforce mit SAP, Mainframe und anderen zentralen Unternehmensplattformen verbinden. IBM ist zudem der einzige Partner, dem alle vier Säulen der Agentforce-Go-to-Market-Strategie von Salesforce zugeschrieben werden – eine Unterscheidung, die die Breite von IBMs Branchen- und Funktionsexpertise widerspiegelt.