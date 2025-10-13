Wir sind stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass IBM in der Kategorie „Leaders“ des IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Service Edge Services 2025 Vendor Assessment positioniert wurde
Laut einer Studie des IBM Institute of Business Value (IBV) hat ein durchschnittliches Unternehmen 83 verschiedene Sicherheitslösungen von 29 Anbietern, wobei 52 % der Führungskräfte angeben, dass Komplexität das größte Hindernis für Sicherheitsabläufe ist
Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat IBM Consulting Cybersecurity Services Security Service Edge (SSE) eingeführt, ein cloudbasiertes Framework, das eine Reihe von Sicherheitsservices vereinheitlicht und den Zugriff verteilter Belegschaften auf IT- und OT-Anwendungen sicherstellt. Das SSE-Framework vereinfacht nicht nur das Sicherheitsmanagement, sondern gewährleistet auch einen konsistenten Schutz in verschiedenen Umgebungen und verbessert so die allgemeine Cyber-Resilienz
Die Funktionen von IBM Consulting Cybersecurity Services unterstützen Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Netzwerksicherheit, der Konsolidierung mehrerer Lösungen und der Vereinfachung von Sicherheitsabläufen – für bessere Geschäftsergebnisse
Unser Service umfasst die Entwicklung einer Sicherheitsmodernisierungsstrategie im richtigen Maß, die Bereitstellung und Verwaltung branchenführender SSE-Plattformen und -Richtlinien sowie die Verbesserung der Transparenz, der Bedrohungserkennung und der Reaktion darauf. Durch den Einsatz autonomer Entscheidungsfindung mit agentischen KI-Systemen beschleunigen wir die Bewertung der Netzwerksicherheit und Compliance und automatisieren die Gestaltung von Sicherheitsrichtlinien und das Change Management. Dies führt zu einer höheren betrieblichen Effizienz und schnelleren Geschäftsergebnissen
Über die Technologie hinaus arbeitet IBM Consulting eng mit Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Einführung von SSE mit ihren Geschäftszielen und Compliance-Anforderungen übereinstimmt. Wir bieten kontinuierliche Überwachung und proaktive Threat-Intelligence und helfen Unternehmen, den sich entwickelnden Cyberbedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Unsere Experten verfügen über fundierte Branchenkenntnisse und ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen
In einer sich rasch wandelnden digitalen Umgebung ist die Fähigkeit, Sicherheitstools zu konsolidieren, die Komplexität zu reduzieren und in Echtzeit auf Bedrohungen zu reagieren, nicht mehr optional, sondern unerlässlich. Die Anerkennung von IBM als Leader im IDC MarketScape validiert unser Engagement für Innovation und Kundenerfolg und die Lieferung messbarer Ergebnisse
IBM dankt seinen Kunden, die auf die hervorragenden Leistungen vertrauen, sowie IDC für die Anerkennung. Wir freuen uns darauf, Unternehmen weiterhin dabei zu unterstützen, ihren Sicherheitsstatus zu stärken und im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein
Vollständigen Bericht lesen (PDF)