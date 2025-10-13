Die Funktionen von IBM Consulting Cybersecurity Services unterstützen Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Netzwerksicherheit, der Konsolidierung mehrerer Lösungen und der Vereinfachung von Sicherheitsabläufen – für bessere Geschäftsergebnisse

Unser Service umfasst die Entwicklung einer Sicherheitsmodernisierungsstrategie im richtigen Maß, die Bereitstellung und Verwaltung branchenführender SSE-Plattformen und -Richtlinien sowie die Verbesserung der Transparenz, der Bedrohungserkennung und der Reaktion darauf. Durch den Einsatz autonomer Entscheidungsfindung mit agentischen KI-Systemen beschleunigen wir die Bewertung der Netzwerksicherheit und Compliance und automatisieren die Gestaltung von Sicherheitsrichtlinien und das Change Management. Dies führt zu einer höheren betrieblichen Effizienz und schnelleren Geschäftsergebnissen

Über die Technologie hinaus arbeitet IBM Consulting eng mit Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Einführung von SSE mit ihren Geschäftszielen und Compliance-Anforderungen übereinstimmt. Wir bieten kontinuierliche Überwachung und proaktive Threat-Intelligence und helfen Unternehmen, den sich entwickelnden Cyberbedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Unsere Experten verfügen über fundierte Branchenkenntnisse und ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen