IBM wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 for Finance and Accounting BPO als Leader positioniert

Im vergangenen Jahr hat IBM seine Fähigkeiten im Finanzbereich erheblich ausgebaut, indem das Unternehmen agentische KI in zentrale Prozesse integriert hat, darunter „Procure-to-Pay“ (P2P), „Order-to-Cash“ (O2C) und „Record-to-Report“ (R2R).

Diese Entwicklung geht über die reine Automatisierung hinaus und ermöglicht eine intuitivere, intelligentere Zusammenarbeit zwischen dem Finanzbereich und dem operativen Geschäft.

Dank persona-basierter Benutzererfahrungen können Geschäftsanwender nun auf natürlichere Weise mit den Finanzabläufen interagieren und mithilfe von dialogorientierten Schnittstellen sowie Abfragen in natürlicher Sprache schneller auf Erkenntnisse zugreifen. Anstatt sich durch komplexe Systeme oder statische Berichte zu navigieren, können Anwender einfach Fragen stellen und erhalten in Echtzeit umsetzbare Empfehlungen. Dieser Wandel trägt dazu bei, die Finanzabteilung als proaktiveren und strategischeren Partner für das Unternehmen zu positionieren.