IBM wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 for Finance and Accounting BPO als Leader positioniert

IBM wurde im 2026 Gartner Magic Quadrant for Finance & Accounting Business Process Outsourcing (BPO) als führendes Unternehmen ausgezeichnet.
Für uns spiegelt diese Anerkennung sowohl unsere derzeitige starke Leistungsfähigkeit als auch unser anhaltendes Engagement für die Gestaltung der Zukunft des Finanzwesens wider. Wir sind der Ansicht, dass diese Positionierung die kontinuierlichen Investitionen von IBM in Innovation, Automatisierung und KI-gestützte Transformation unterstreicht, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Finanzfunktionen zu modernisieren und einen höheren geschäftlichen Mehrwert zu erschließen.
Im vergangenen Jahr hat IBM seine Fähigkeiten im Finanzbereich erheblich ausgebaut, indem das Unternehmen agentische KI in zentrale Prozesse integriert hat, darunter „Procure-to-Pay“ (P2P), „Order-to-Cash“ (O2C) und „Record-to-Report“ (R2R).
Diese Entwicklung geht über die reine Automatisierung hinaus und ermöglicht eine intuitivere, intelligentere Zusammenarbeit zwischen dem Finanzbereich und dem operativen Geschäft.
Dank persona-basierter Benutzererfahrungen können Geschäftsanwender nun auf natürlichere Weise mit den Finanzabläufen interagieren und mithilfe von dialogorientierten Schnittstellen sowie Abfragen in natürlicher Sprache schneller auf Erkenntnisse zugreifen. Anstatt sich durch komplexe Systeme oder statische Berichte zu navigieren, können Anwender einfach Fragen stellen und erhalten in Echtzeit umsetzbare Empfehlungen. Dieser Wandel trägt dazu bei, die Finanzabteilung als proaktiveren und strategischeren Partner für das Unternehmen zu positionieren.
Der Ansatz von IBM im Finanzwesen legt zudem den Schwerpunkt darauf, wie Wissen und KI in alltägliche Workflows integriert werden können. Lösungen wie der IBM Knowledge Management Orchestrator unterstützen Teams bei der Verwaltung komplexer Bereitstellungsumgebungen, indem sie institutionelles Wissen durch intelligente Suche, automatisierte Zusammenfassung und kontextbezogene Empfehlungen organisieren und zugänglich machen. Das erleichtert die Wiederverwendung von Fachwissen, unterstützt die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und gewährleistet die Konsistenz über alle Prozesse hinweg.
Parallel dazu werden gezielte KI-Funktionen auf zentrale Finanzaktivitäten angewendet. So nutzt beispielsweise IBM AI Collections prädiktive Erkenntnisse und Workflow-Anleitungen, um Forderungen zu priorisieren und nächste Maßnahmen zu empfehlen, wodurch Teams sich auf wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren und die Cashflow-Ergebnisse verbessern können. In ähnlicher Weise wendet IBM AI Reconciliations Automatisierung und generative KI auf den Transaktionsabgleich und die Ausnahmebehandlung an, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und gleichzeitig die Transparenz sowie die Prüfungsbereitschaft verbessert werden.
Zusammengenommen spiegeln diese Funktionen einen allgemeinen Trend wider, bei dem intelligente Funktionen direkt in Finanzprozesse integriert werden, was eine einheitlichere Abwicklung, fundiertere Entscheidungen und eine schrittweise Modernisierung ermöglicht, ohne dass umfangreiche Systemänderungen erforderlich sind.
Im Zuge der Weiterentwicklung von Finanzunternehmen treibt IBM weiterhin ein technologiegestütztes Bereitstellungsmodell voran, das die Abhängigkeit von manuellen Arbeitsschritten verringert und die operative Resilienz stärkt.
Dieser hybride Ansatz verbindet qualifizierte Fachkräfte mit KI-gestützten Funktionen und bewährten Verfahren des Wissensmanagements. Er trägt dazu bei, Kontinuität, Skalierbarkeit und eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten – selbst in dynamischen Umgebungen, in denen Veränderungen in der Belegschaft unvermeidlich sind.
Für uns unterstreicht die Auszeichnung von IBM als führendes Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 sowohl die aktuellen Stärken des Unternehmens als auch seine langfristige Vision für die Transformation des Finanzwesens.
Durch die Einbindung agentischer KI, die Weiterentwicklung intelligenter Automatisierung und die Schaffung intuitiverer Benutzererfahrungen unterstützt IBM Unternehmen dabei, das Finanzwesen neu zu definieren – nicht mehr als traditionelle Backoffice-Funktion, sondern als strategischen Motor für die Unternehmensleistung.
Während Finanzführungskräfte mit zunehmender Komplexität und steigenden Erwartungen konfrontiert sind, konzentriert sich IBM weiterhin darauf, Lösungen bereitzustellen, die Innovation, Umsetzung und messbare Ergebnisse heute und in Zukunft vereinen.
Gartner, Magic Quadrant für das Outsourcing von Geschäftsprozessen im Finanz- und Rechnungswesen von Jan Ambergen, Emily Connelly [24. Juni 2026] Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Unternehmen, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen des Gartner-Unternehmens für Geschäfts- und Technologie-Erkenntnisse wieder und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.