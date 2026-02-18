IBM MQ AI Agents zur Beschleunigung der Problemlösung und Verbesserung der Messaging-Resilienz

IBM MQ AI Agents bieten eine intelligente, dialogbasierte Schnittstelle für die MQ-Administration und Fehlerbehebung.
Heute hat IBM IBM MQ AI Agents angekündigt, eine neue KI-gestützte Funktion, die als Teil von IBM MQ Advanced bereitgestellt wird und IT-Betriebsteams dabei helfen soll, IBM MQ-Probleme schneller zu diagnostizieren und zu beheben, die Produktivität der Administratoren zu verbessern und die Abhängigkeit von knapper MQ-Expertise zu verringern.
IBM MQ AI Agents wenden KI und agentische Systeme auf Messaging-Operationen ein, sodass Teams Probleme in ihren MQ-Netzwerken in natürlicher Sprache verstehen und darauf reagieren können – so helfen sie, entscheidende operative Fragen in Minuten statt Stunden zu beantworten.
IBM MQ AI Agents bieten eine intelligente, dialogbasierte Schnittstelle für die MQ-Administration und Fehlerbehebung. Die Agenten bieten einen zentralen Zugangspunkt zum Erkennen, Analysieren und Verstehen von Situationen in einem MQ-Netzwerk und liefern Erkenntnisse, Erklärungen und Handlungsvorschläge durch Interaktion in natürlicher Sprache.
Bei der Markteinführung konzentrieren sich die MQ AI Agents auf eine der häufigsten und kritischen betrieblichen Herausforderungen, mit denen MQ-Benutzer täglich konfrontiert sind: zu verstehen, warum Nachrichten nicht fließen.
Mit IBM MQ AI Agents können Administratoren Folgendes:
Die Agenten reduzieren den Bedarf an manueller Diagnostik, fragmentierter Analyse und langwierigen Supporteinsätzen.
IBM MQ AI Agents arbeiten in allen IBM MQ-Bereitstellungen, einschließlich:
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Agenteninstanzen, die bereitgestellt werden können. Jede Instanz ist für die Verwaltung von bis zu 20 Warteschlangenmanagern ausgelegt und spiegelt die typische operative Verantwortung und Leistung wider.
Durch das Einbetten von KI direkt in MQ-Operationen helfen IBM MQ AI Agents Unternehmen, Folgendes zu erreichen:
Diese Ergebnisse ermöglichen es den Teams, sich weniger auf die Brandbekämpfung und mehr auf die Schaffung von Geschäftswert zu konzentrieren.
IBM MQ KI-Agenten nutzen agentische Systeme, die autonomes Denken, selbstgesteuerte Problemlösung und kontextuelle Analyse unterstützen. Dies ermöglicht es den Agenten, über statische Antworten hinauszugehen und Erkenntnisse anzubieten, die auf die jeweilige MQ-Umgebung des Kunden zugeschnitten sind.
IBM MQ AI Agents werden als Komponente von IBM MQ Advanced angeboten, einschließlich IBM MQ Advanced in Cloud Pak for Integration, und sind allgemein ab dem 24. März 2026 verfügbar.
Erfahren Sie jetzt mehr über IBM MQ Advanced und IBM MQ AI Agents.
Besuchen Sie die Produktseite von IBM MQ Advanced