IBM MQ AI Agents zur Beschleunigung der Problemlösung und Verbesserung der Messaging-Resilienz

Heute hat IBM IBM MQ AI Agents angekündigt, eine neue KI-gestützte Funktion, die als Teil von IBM MQ Advanced bereitgestellt wird und IT-Betriebsteams dabei helfen soll, IBM MQ-Probleme schneller zu diagnostizieren und zu beheben, die Produktivität der Administratoren zu verbessern und die Abhängigkeit von knapper MQ-Expertise zu verringern.

IBM MQ AI Agents wenden KI und agentische Systeme auf Messaging-Operationen ein, sodass Teams Probleme in ihren MQ-Netzwerken in natürlicher Sprache verstehen und darauf reagieren können – so helfen sie, entscheidende operative Fragen in Minuten statt Stunden zu beantworten.