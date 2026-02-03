IBM MQ 9.4.5: Vereinfachte Bereitstellung auf Amazon EKS mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und höherer Sicherheit

Da immer mehr Unternehmen Kubernetes als Grundlage für die Anwendungsbereitstellung nutzen, muss die Messaging-Infrastruktur nahtlos in diese Umgebungen integriert werden. IBM MQ 9.4.5 führt erweiterte Unterstützung für die Bereitstellung und Verwaltung von IBM MQ auf Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) mit dem IBM MQ Operator ein.

Mit deklarativer Konfiguration und Lebenszyklusautomatisierung können Teams Warteschlangenmanager umgebungsübergreifend konsistent bereitstellen, MQ in GitOps-Workflows integrieren und die manuelle Konfiguration reduzieren, die häufig zu Betriebsrisiken führt. Kubernetes-native Funktionen – wie z. B. automatisierte Wiederherstellung und Skalierung – tragen zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit bei und sorgen gleichzeitig dafür, dass MQ weiterhin mit modernen DevOps-Praktiken in Einklang gebracht wird.

Indem MQ näher an Anwendungen auf EKS gebracht wird, können Kunden auch die Latenz reduzieren und die End-to-End-Anwendungsleistung verbessern, insbesondere bei ereignisgesteuerten und microservices-basierten Architekturen.