IBM MQ 9.4.5: Vereinfachte Bereitstellung auf Amazon EKS mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und höherer Sicherheit

IBM MQ 9.4.5 ist jetzt verfügbar und bringt neue Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Bereitstellung, Betrieb und Sicherung ihrer Messaging-Infrastruktur zu modernisieren – ohne die Zuverlässigkeit von MQ zu beeinträchtigen.
Diese Version konzentriert sich auf drei Prioritäten, die uns Kunden immer wieder als besonders wichtig nennen: einfachere cloudnative Bereitstellung, intuitivere Bedienung und stärkere Sicherheit und Resilienz in der MQ Appliance.
IBM MQ 9.4.5 baut auf den bewährten Stärken von MQ auf und erleichtert gleichzeitig den Betrieb in modernen Architekturen, einschließlich Containern und verwalteten Cloud-Plattformen.
Da immer mehr Unternehmen Kubernetes als Grundlage für die Anwendungsbereitstellung nutzen, muss die Messaging-Infrastruktur nahtlos in diese Umgebungen integriert werden. IBM MQ 9.4.5 führt erweiterte Unterstützung für die Bereitstellung und Verwaltung von IBM MQ auf Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) mit dem IBM MQ Operator ein.
Mit deklarativer Konfiguration und Lebenszyklusautomatisierung können Teams Warteschlangenmanager umgebungsübergreifend konsistent bereitstellen, MQ in GitOps-Workflows integrieren und die manuelle Konfiguration reduzieren, die häufig zu Betriebsrisiken führt. Kubernetes-native Funktionen – wie z. B. automatisierte Wiederherstellung und Skalierung – tragen zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit bei und sorgen gleichzeitig dafür, dass MQ weiterhin mit modernen DevOps-Praktiken in Einklang gebracht wird.
Indem MQ näher an Anwendungen auf EKS gebracht wird, können Kunden auch die Latenz reduzieren und die End-to-End-Anwendungsleistung verbessern, insbesondere bei ereignisgesteuerten und microservices-basierten Architekturen.
IBM MQ 9.4.5 verbessert die MQ-Konsole weiterhin und macht gängige Verwaltungsaufgaben schneller und intuitiver.
Neue Nachrichtenverwaltungsfunktionen ermöglichen es Administratoren, nach Nachrichten zu suchen und sie direkt von der Weboberfläche zu kopieren oder zu verschieben, wodurch Sie nicht mehr auf komplexe Befehlszeilen-Dienstprogramme für alltägliche Problemidentifizierungsaufgaben angewiesen sind. Dies verkürzt die Untersuchungszeiten bei der Diagnose von Anwendungsproblemen oder der Wiederherstellung nach Ausfällen erheblich und hilft den Teams, den Dienst schneller und mit größerer Zuversicht wiederherzustellen.
Diese Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sollen die operative Belastung der MQ-Administratoren verringern, die Hürde für neue Teammitglieder senken und konsistente betriebliche Praktiken in verteilten und hybriden MQ-Umgebungen unterstützen.
Sicherheit und Ausfallsicherheit bleiben grundlegende Eigenschaften von IBM MQ, und Version 9.4.5 bietet weitere Verbesserungen, die Unternehmen dabei helfen, die immer strengeren Anforderungen an Compliance und Verfügbarkeit zu erfüllen.
Diese Version enthält zusätzliche Verschlüsselung für interne MQ-Kommunikation auf dem Gerät und verbessert den Schutz für hohe Verfügbarkeit und Katastrophenwiederherstellungskonfigurationen. Durch die Verschlüsselung kritischer Replikations- und Heartbeat-Daten trägt MQ dazu bei, das Offenlegungsrisiko zu reduzieren und gleichzeitig regulatorische und branchenspezifische Sicherheitsstandards zu unterstützen.
IBM MQ 9.4.5 erweitert außerdem die Observability-Funktionen, einschließlich einer tieferen OpenTelemetry-Integration für z/OS-Umgebungen, die eine verbesserte Nachverfolgung komplexer Nachrichtenflüsse ermöglicht. Dies hilft Teams, klarere Erkenntnisse in Nachrichtenpfade zu gewinnen, Engpässe schneller zu erkennen und proaktives Leistungsmanagement über hybride Plattformen hinweg zu unterstützen.
IBM MQ unterstützt weiterhin eine Vielzahl von Plattformen, Programmiersprachen und Bereitstellungsmodellen – von herkömmlichen Systemen bis hin zu Containern, Appliances, SaaS und z/OS. Version 9.4.5 stärkt diese Portabilität und erleichtert gleichzeitig die schrittweise Einführung moderner Infrastrukturmuster.
Ob Sie eine bestehende MQ-Bereitstellung modernisieren, Messaging in Kubernetes erweitern oder Sicherheit und Observability über Umgebungen hinweg stärken, IBM MQ 9.4.5 ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, in Ihrem eigenen Tempo voranzukommen – ohne Unterbrechungen.
IBM MQ 9.4.5 ist jetzt verfügbar. Um mehr über die Neuigkeiten in dieser Version zu erfahren, erkunden Sie die vollständige Ankündigung und die detaillierte Dokumentation, oder tauschen Sie sich mit der IBM MQ-Community aus, um Feedback und Best Practices zu teilen.
Machen Sie den nächsten Schritt hin zu modernem, sicherem und Cloud-fähigem Messaging mit IBM MQ 9.4.5.
