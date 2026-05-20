Die Frontier Labs von IBM können Kunden dabei unterstützen, bei der Nutzung von KI schnell vom Experimentieren zur Umsetzung überzugehen und schneller Ergebnisse zu erzielen.
Auf dem IBM-Microsoft Frontier Summit, der diese Woche in Bengaluru, Indien, stattfand, wurde die Dringlichkeit, KI in die Praxis umzusetzen, deutlicher denn je.
Führungskräfte aus der Wirtschaft sind begeistert von dem, was der Microsoft Work Trend Index als den Aufstieg des „Frontier Firm“ bezeichnet – Unternehmen, in denen menschliche Experten und KI-Agenten zusammenarbeiten und die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu gestalten. Um sich als „Frontier Firm“ zu etablieren, sind neue Arbeitsweisen, eine stärkere Unternehmensführung, schnelleres Experimentieren und die Disziplin erforderlich, das, was einen Mehrwert schafft, in großem Maßstab umzusetzen. In einer Flut von Pilotprojekten ist eine disziplinierte Umsetzung der Schlüssel zu nachhaltigen, unternehmensweiten Erfolgen mit KI.
Genau aus diesem Grund haben wir unsere Microsoft Experience Zones in den FutureNow-Zentren von IBM Consulting als „Frontier Labs“ neu konzipiert.
Die IBM Frontier Labs sind die nächste Entwicklungsstufe unserer weltweiten Microsoft Experience Zones – ein Ökosystem für gemeinsame Entwicklung, das Kunden dabei unterstützen soll, im Bereich der künstlichen Intelligenz schnell vom Experimentieren zur Umsetzung überzugehen und so schneller Ergebnisse zu erzielen.
Aufbauend auf unserer Partnerschaft und dem kürzlich angekündigten Enterprise Advantage-Service bündeln wir die Beratungs-, Entwicklungs- und Branchenexpertise von IBM mit Microsoft-Technologien wie Azure AI, Microsoft Copilot und Dynamics 365 in einer zentralen Plattform. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem Kunden Lösungen für reale geschäftliche Herausforderungen entwickeln, validieren und skalieren können. Wir haben bereits über 200 Kunden in dieses Co-Creation-Modell eingebunden.
Im Rahmen des IBM Frontier Lab bieten wir einsatzbereite Beschleunigungslösungen an, die Kunden dabei unterstützen sollen, KI zügig in Prozessen in den Bereichen Personalwesen, Kundenservice, Beschaffung und Softwareentwicklung einzusetzen. So verfügen wir beispielsweise über KI-Agenten, die Entwickler und Architekten bei der Modernisierung von Legacy-Code unterstützen. Diese Beschleuniger sind nicht nur darauf ausgelegt, KI einzusetzen, sondern auch greifbaren geschäftlichen Nutzen zu schaffen – indem sie Kosten senken, die Produktivität steigern und eine schnellere Entscheidungsfindung in allen Kernbereichen ermöglichen.
Mit derselben Mentalität, die die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von KI-Lösungen in den neuen Frontier Labs fördert, beziehen wir unsere Kunden ein, um ihre geschäftlichen Herausforderungen im Rahmen unseres „Frontier Forge Buildathon“ anzugehen. Dort werden Teams von IBM und den Kunden gemeinsam praktische Erfahrungen sammeln, um echte KI-Lösungen zu entwickeln und zu testen.
Im Zeitalter der KI werden Wettbewerbsvorteile zunehmend jenen Unternehmen zuteil, die Ideen schneller in die Praxis umsetzen können als der Markt um sie herum. Mit den neuen Frontier Labs und der Möglichkeit für Kunden, am diesjährigen Frontier Forge Buildathon teilzunehmen, stellen IBM und Microsoft ihren Kunden die Ressourcen zur Verfügung, mit denen sie ihr Geschäft mithilfe von KI erforschen, aufbauen und skalieren können, um den Anforderungen von Kunden und Unternehmen gerecht zu werden.
IBM und Microsoft arbeiten seit Jahrzehnten zusammen und unterstützen Kunden bei der Modernisierung und Transformation. Im Zeitalter der KI liegen die Anforderungen höher. Kunden suchen nach Partnern, die technologisches Fachwissen, Branchenkenntnisse und Umsetzungsstärke miteinander verbinden, um konkrete Ergebnisse zu erzielen. IBM beabsichtigt, gemeinsam mit Microsoft diese Entwicklung maßgeblich mitzugestalten.
Erkunden Sie die IBM Frontier Labs und die Partnerschaft zwischen IBM und Microsoft