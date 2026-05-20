Die IBM Frontier Labs sind die nächste Entwicklungsstufe unserer weltweiten Microsoft Experience Zones – ein Ökosystem für gemeinsame Entwicklung, das Kunden dabei unterstützen soll, im Bereich der künstlichen Intelligenz schnell vom Experimentieren zur Umsetzung überzugehen und so schneller Ergebnisse zu erzielen.

Aufbauend auf unserer Partnerschaft und dem kürzlich angekündigten Enterprise Advantage-Service bündeln wir die Beratungs-, Entwicklungs- und Branchenexpertise von IBM mit Microsoft-Technologien wie Azure AI, Microsoft Copilot und Dynamics 365 in einer zentralen Plattform. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem Kunden Lösungen für reale geschäftliche Herausforderungen entwickeln, validieren und skalieren können. Wir haben bereits über 200 Kunden in dieses Co-Creation-Modell eingebunden.

Im Rahmen des IBM Frontier Lab bieten wir einsatzbereite Beschleunigungslösungen an, die Kunden dabei unterstützen sollen, KI zügig in Prozessen in den Bereichen Personalwesen, Kundenservice, Beschaffung und Softwareentwicklung einzusetzen. So verfügen wir beispielsweise über KI-Agenten, die Entwickler und Architekten bei der Modernisierung von Legacy-Code unterstützen. Diese Beschleuniger sind nicht nur darauf ausgelegt, KI einzusetzen, sondern auch greifbaren geschäftlichen Nutzen zu schaffen – indem sie Kosten senken, die Produktivität steigern und eine schnellere Entscheidungsfindung in allen Kernbereichen ermöglichen.

Mit derselben Mentalität, die die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von KI-Lösungen in den neuen Frontier Labs fördert, beziehen wir unsere Kunden ein, um ihre geschäftlichen Herausforderungen im Rahmen unseres „Frontier Forge Buildathon“ anzugehen. Dort werden Teams von IBM und den Kunden gemeinsam praktische Erfahrungen sammeln, um echte KI-Lösungen zu entwickeln und zu testen.