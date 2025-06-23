Moderne Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den Zugriff auf Daten, die unterschiedlich isoliert und über Workflows verstreut sind, zu konsolidieren und zu zentralisieren.

Durch die Verwendung verteilter Anwendungen und Systeme entstehen isolierte Informationen, die allzu oft bedeuten, dass diese Daten einen ungenutzten Wert oder potenzielle Risiken in Bereichen wie Kunden, Unternehmen, Konten und Standort haben. Dies führt zu zusätzlichem Misstrauen in Bezug auf die Daten durch mangelnde Konsistenz; fehlende, veraltete und ungenaue Daten können Geschäftsentscheidungen behindern, die Markteinführung verlangsamen und betriebliche Ineffizienzen erhöhen.



Dort kommt MDM ins Spiel: Durch die Vereinheitlichung verteilter Datenquellen, die Verbesserung der Governance und die Bereitstellung einer Single-Source-of-Truth (SSOT) ermöglicht MDM eine schnellere Entscheidungsfindung und treibt zuverlässige Business Intelligence voran.

Mit Match 360 as a Service baut IBM auf dieser Grundlage auf, indem es ein SaaS-basiertes MDM bereitstellt, das Folgendes ermöglicht: