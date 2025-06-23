23. Juni 2025
Wir freuen uns, IBM Match 360 as a Service Essential Edition vorstellen zu können, eine Lösung auf SaaS-Basis, mit der die robusten Funktionen unserer führenden Master Data Management (MDM)-Tools Unternehmen jeder Größe zur Verfügung gestellt werden.
Mit Match 360 as a Service können Unternehmen über eine einfache, skalierbare SaaS-Plattform die bewährte 360-Grad-Ansicht von Stammdaten von IBM nutzen. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team sind, das mit seiner digitalen Transformation beginnt, oder ein großes Unternehmen, das einen schnellen und effizienten Zugriff auf kritisch, entscheidende Daten sucht, diese Lösung ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Moderne Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den Zugriff auf Daten, die unterschiedlich isoliert und über Workflows verstreut sind, zu konsolidieren und zu zentralisieren.
Durch die Verwendung verteilter Anwendungen und Systeme entstehen isolierte Informationen, die allzu oft bedeuten, dass diese Daten einen ungenutzten Wert oder potenzielle Risiken in Bereichen wie Kunden, Unternehmen, Konten und Standort haben. Dies führt zu zusätzlichem Misstrauen in Bezug auf die Daten durch mangelnde Konsistenz; fehlende, veraltete und ungenaue Daten können Geschäftsentscheidungen behindern, die Markteinführung verlangsamen und betriebliche Ineffizienzen erhöhen.
Dort kommt MDM ins Spiel: Durch die Vereinheitlichung verteilter Datenquellen, die Verbesserung der Governance und die Bereitstellung einer Single-Source-of-Truth (SSOT) ermöglicht MDM eine schnellere Entscheidungsfindung und treibt zuverlässige Business Intelligence voran.
Mit Match 360 as a Service baut IBM auf dieser Grundlage auf, indem es ein SaaS-basiertes MDM bereitstellt, das Folgendes ermöglicht:
Fortune-500-Unternehmen und Unternehmen aus allen Branchen vertrauen seit langem auf die Master Data Management-Tools von IBM®, die es ihnen ermöglichen, ihre Daten für wichtige Entscheidungen zu nutzen.
Mit der Match 360 as a Service Essential Edition erweitert IBM seine Innovation auf Unternehmen, die einen erschwinglichen, skalierbaren Einstieg in MDM suchen.
So bietet Match 360 einen unübertroffenen Mehrwert:
Durch die Integration mit der Data-Fabric-Architektur von IBM vereinfacht die As-a-Service Essential Edition auch den Zugriff auf Daten und bietet Governance und Skalierbarkeit als Teil Ihrer übergreifenden Datenstrategie.
IBM wurde als führend im Bereich Datenverwaltung und Governance anerkannt, einschließlich der Einstufung als führend im Gartner Magic Quadrant für erweiterte Datenqualitätslösungen 2024. Mit jahrzehntelanger Erfahrung stellt IBM sicher, dass Unternehmen nicht nur über die Tools, sondern auch über das Fachwissen verfügen, um auf ihrer MDM-Reise erfolgreich zu sein.
Zu den wichtigsten Funktionen der IBM MDM-Tools gehören:
Mit Match 360 as a Service bietet IBM die gleichen vertrauenswürdigen Funktionen in einem abonnementbasierten SaaS-Format, das darauf zugeschnitten ist, Ihr Unternehmen dort zu unterstützen, wo es heute steht und wo es morgen steht.
Erleben Sie die Vorteile von IBM Match 360 as a Service aus erster Hand. Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an und erfahren Sie, wie Sie eine vertrauenswürdige 360-Grad-Ansicht Ihrer Stammdaten erhalten und gleichzeitig die Einfachheit, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von SaaS nutzen können.
Stärken Sie Ihre Teams, maximieren Sie Ihre Daten und schalten Sie das volle Potenzial von MDM mit IBM frei.