Wir stellen vor: IBM Match 360 as a Service: Ihr Master Data Management in vereinfachter Form

23. Juni 2025

Autor

Katie Kupec

Product Marketing Manager

IBM DataOps

Wir freuen uns, IBM Match 360 as a Service Essential Edition vorstellen zu können, eine Lösung auf SaaS-Basis, mit der die robusten Funktionen unserer führenden Master Data Management (MDM)-Tools Unternehmen jeder Größe zur Verfügung gestellt werden.

Mit Match 360 as a Service können Unternehmen über eine einfache, skalierbare SaaS-Plattform die bewährte 360-Grad-Ansicht von Stammdaten von IBM nutzen. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team sind, das mit seiner digitalen Transformation beginnt, oder ein großes Unternehmen, das einen schnellen und effizienten Zugriff auf kritisch, entscheidende Daten sucht, diese Lösung ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Warum Master Data Management wichtig ist

Moderne Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den Zugriff auf Daten, die unterschiedlich isoliert und über Workflows verstreut sind, zu konsolidieren und zu zentralisieren.

Durch die Verwendung verteilter Anwendungen und Systeme entstehen isolierte Informationen, die allzu oft bedeuten, dass diese Daten einen ungenutzten Wert oder potenzielle Risiken in Bereichen wie Kunden, Unternehmen, Konten und Standort haben. Dies führt zu zusätzlichem Misstrauen in Bezug auf die Daten durch mangelnde Konsistenz; fehlende, veraltete und ungenaue Daten können Geschäftsentscheidungen behindern, die Markteinführung verlangsamen und betriebliche Ineffizienzen erhöhen.

Dort kommt MDM ins Spiel: Durch die Vereinheitlichung verteilter Datenquellen, die Verbesserung der Governance und die Bereitstellung einer Single-Source-of-Truth (SSOT) ermöglicht MDM eine schnellere Entscheidungsfindung und treibt zuverlässige Business Intelligence voran.

Mit Match 360 as a Service baut IBM auf dieser Grundlage auf, indem es ein SaaS-basiertes MDM bereitstellt, das Folgendes ermöglicht:

  • Abgleich und Verwaltung von Daten aus mehreren Domänen: Kombiniert auf intelligente Weise verknüpfte Datensätze, um genaue, einheitliche Ansichten von Kunden, Unternehmen, Standorten und mehr zu erstellen.
  • Bietet vertrauenswürdige, genaue Daten für KI und kritische Vorgänge: Stellen Sie Daten bereit, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, um effektive KI-Anwendungsfälle und kritischen Betrieb zu verbessern.
  • Ermöglicht datenübergreifende Beziehungen: Identifiziert Verbindungen, um eine konsistente und vollständige Sicht auf eine Entität über alle Quellen hinweg zu erstellen.
  • Hilft Unternehmen bei der Skalierung und Beschleunigung: Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung durch schnellen Zugriff auf Stammdaten, die nahezu in Echtzeit zur Verfügung stehen und die für Ihre Teams und Anwendungen genau, zuverlässig und verwertbar sind.

Ein bezahlbarer, skalierbarer Einstieg in MDM

Fortune-500-Unternehmen und Unternehmen aus allen Branchen vertrauen seit langem auf die Master Data Management-Tools von IBM®, die es ihnen ermöglichen, ihre Daten für wichtige Entscheidungen zu nutzen.

Mit der Match 360 as a Service Essential Edition erweitert IBM seine Innovation auf Unternehmen, die einen erschwinglichen, skalierbaren Einstieg in MDM suchen.

So bietet Match 360 einen unübertroffenen Mehrwert:

  • Flexibilität, um den sich ändernden und wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden: Erzielen Sie erweiterte 360-Grad-Ansichten für mehrere Bereiche und passen Sie Ihre MDM-Modelle an die Anforderungen Ihres nachgelagerten Geschäfts an.
  • Senken Sie Geschäftsrisiken und bauen Sie Vertrauen in Ihre Daten auf: Erzielen Sie eine verbesserte Abgleichsgenauigkeit, die auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist – durch maschinelles Lernen, Standardisierung und Überprüfung von Daten für einen flexiblen Abgleich mit Datenqualitätskontrolle.
  • Automatisierung des Datensatzabgleichs: Der auf maschinellem Lernen basierende Abgleich gewährleistet eine einheitliche Sicht auf Ihre Stammdaten über mehrere Domains hinweg.
  • Verbesserte Datenqualität: Verabschieden Sie sich von Duplikaten und inkonsistenten Datensätzen. Erhalten Sie erweiterte, genaue Daten, die auf Ihren spezifischen Anwendungsfall zugeschnitten sind.
  • Gesteigerte Produktivität: Erhöhen Sie die Effizienz durch Low-Code-Interaktionen, maschinelles Lernen und Integration, um Ihre vertrauenswürdigen Daten an den Endverbraucher zu bringen.
  • Schnellere Einblicke: Stellen Sie Stammdaten bereit und verbinden Sie sie, um KI, maschinelles Lernen und Business Intelligence-Initiativen zu erleichtern.
  • Integriertes maschinelles Lernen: Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und verbessern Sie die Abgleichsgenauigkeit mit vorab trainierten Modellen.
  • Self-Service-Einfachheit: Eine benutzerfreundliche Erfahrung ermöglicht es auch technisch nicht versierten Benutzern, die benötigten Daten zum richtigen Zeitpunkt abzurufen.
  • Skalierbare SaaS-Architektur: Fangen Sie klein an und erweitern Sie nahtlos – IBM übernimmt die Infrastruktur.

Durch die Integration mit der Data-Fabric-Architektur von IBM vereinfacht die As-a-Service Essential Edition auch den Zugriff auf Daten und bietet Governance und Skalierbarkeit als Teil Ihrer übergreifenden Datenstrategie.

Der IBM-Vorteil

IBM wurde als führend im Bereich Datenverwaltung und Governance anerkannt, einschließlich der Einstufung als führend im Gartner Magic Quadrant für erweiterte Datenqualitätslösungen 2024. Mit jahrzehntelanger Erfahrung stellt IBM sicher, dass Unternehmen nicht nur über die Tools, sondern auch über das Fachwissen verfügen, um auf ihrer MDM-Reise erfolgreich zu sein.

Zu den wichtigsten Funktionen der IBM MDM-Tools gehören:

  • Leistungsstarker Datenabgleich: Erstellen Sie genaue, einheitliche Ansichten aus Datenquellen mit mehreren Domänen.
  • Erweiterte Datenverwaltung: Begründen Sie den Datenabgleich transparent und beheben Sie Probleme durch automatisierte Workflows.
  • Integrationsbereit: Nutzen Sie Ihre Data Fabric-Architektur für eine nahtlose Integration interner und externer Datenquellen.

Mit Match 360 as a Service bietet IBM die gleichen vertrauenswürdigen Funktionen in einem abonnementbasierten SaaS-Format, das darauf zugeschnitten ist, Ihr Unternehmen dort zu unterstützen, wo es heute steht und wo es morgen steht.

Beginnen Sie Ihre Reise mit einer kostenlosen Testversion

Erleben Sie die Vorteile von IBM Match 360 as a Service aus erster Hand. Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an und erfahren Sie, wie Sie eine vertrauenswürdige 360-Grad-Ansicht Ihrer Stammdaten erhalten und gleichzeitig die Einfachheit, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von SaaS nutzen können.

Stärken Sie Ihre Teams, maximieren Sie Ihre Daten und schalten Sie das volle Potenzial von MDM mit IBM frei.

