IBM als führendes Unternehmen im Bereich KI-Transparenz anerkannt
Die Führungsposition von IBM im FMTI spiegelt unsere Philosophie wider, dass Unternehmen eine offene, sichere und regulierte KI benötigen.
Die Führungsposition von IBM im FMTI spiegelt unsere Philosophie wider, dass Unternehmen eine offene, sichere und regulierte KI benötigen.
IBM wurde im Foundation Model Transparency Index (FMTI) 2025, der vom Center for Research on Foundation Models der Stanford University veröffentlicht wurde, als der transparenteste Modellentwickler ausgezeichnet.
Der Bericht bewertet 13 Modelle großer Entwickler, darunter IBM Granite, unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger Small Language Modellen (SLMs).
Dieses Maß an Transparenz ermöglicht es Unternehmen, KI mit größerer Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Kontrolle bereitzustellen. Wenn Unternehmen verstehen, wie Modelle erstellt und verwaltet werden, können sie den Ausgaben vertrauen, Risiken reduzieren und mehr Wert aus ihren vorhandenen Daten, Anwendungen und Teams schöpfen.
IBM erreichte im diesjährigen FMTI 95 %, das beste Ergebnis in der dreijährigen Geschichte des Index und die größte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr aller bewerteten Modellentwickler.Die meisten anderen Entwickler haben sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, was zu einem starken Rückgang der durchschnittlichen Transparenzbewertung auf 41 Punkte führte, 17 Punkte weniger als im letzten Jahr.
Angesichts der sinkenden Transparenz in der gesamten Branche investiert IBM verstärkt in Offenheit, damit Unternehmen KI sicher und verantwortungsvoll skalieren können.
Unternehmen setzen zunehmend generative KI als Foundation Model ein, da Foundation Models immer leistungsfähiger werden. Da diese Modelle mehr Entscheidungen beeinflussen, benötigen Unternehmen klare Transparenz darüber, wie sie aufgebaut sind und gelenkt werden, um ihren Ergebnissen zu vertrauen.
Ohne eine klare Offenlegung sind Unternehmen mit erheblichen Risiken konfrontiert, wie z. B. unerkannte Verzerrung, unvorhersehbare Verhaltensweisen und die Unfähigkeit, KI-gestützte Entscheidungen zu erklären oder zu verteidigen.
Modelltransparenz bietet die nötige Klarheit, um diese Risiken zu managen. Sie ermöglicht Teams, Datenpraktiken zu prüfen, Auswertungen zu reproduzieren und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wo und wie KI in ihr Kerngeschäft integriert werden sollte.
Der Bericht hebt einen allgemeinen Trend sinkender Transparenz bei vielen Modellentwicklern hervor, aber „IBM sticht als positiver Sonderfall hervor.“ Während viele Unternehmen Bewertungen der Funktionen und der Risiken ihrer Modelle veröffentlichen, sind viele dieser Angaben aufgrund begrenzter Details und mangelnder Reproduzierbarkeit wenig verlässlich.
Der diesjährige FMTI evaluierte Granite 3.3, das zu dieser Zeit das Flaggschiffmodell von IBM war. Seit der Bewertung hat IBM die nächste Generation der Familie, Granite 4.0, veröffentlicht, das hohe Leistung, höhere Geschwindigkeiten und niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu ähnlichen und größeren Frontier-Modellen bietet.
Diese Fortschritte bauen auf einer starken Dynamik im gesamten Open-Source-Ökosystem auf, wo die Granite-Modelle im letzten Jahr fast 20 Millionen Mal heruntergeladen wurden.
Granite 4.0 verfügt über eine neue hybride Architektur, die dramatische Effizienzsteigerungen mit bis zu zweimal schnellerer Inferenz und 70 % geringerem Speicherbedarf im Vergleich zu ähnlichen Modellen für lange, komplexe Aufgaben liefert.
Die Modelle bleiben unter Apache 2.0 Open Source, sind die ersten offenen Modelle, die nach ISO 42001 zertifiziert wurden, und sind kryptografisch signiert, was ihre Einhaltung international anerkannter Best Practices für Sicherheit, Governance und Transparenz bestätigt.
Wie bei früheren Generationen von Granite erweitert IBM die Dokumentation und Offenlegungen, die eine offene und verantwortungsvolle Modellentwicklung unterstützen, und Granite 4.0 wird weiterhin dieselben Transparenzprinzipien widerspiegeln, die in diesem Jahr im FMTI anerkannt wurden.
Die Führungsposition von IBM im FMTI bestärkt uns in unserer Mission, KI sicherer, erklärbarer und in jeder Cloud-, Modell- oder Datenumgebung einsetzbar zu machen.
Wir sind der Meinung, dass Unternehmen Klarheit darüber haben sollten, wie KI-Systeme aufgebaut sind, wie sie sich verhalten und wie sie kontrolliert werden.
Unser Software-Portfolio ist auf Flexibilität ausgelegt, mit offenen Standards, die es Unternehmen ermöglichen, KI in jeder beliebigen Umgebung zu entwickeln und bereitzustellen. Es lässt sich in jedes Modell, jeden Agenten, jede Anwendung und jedes Datenformat integrieren, sodass Teams auf ihren bestehenden Investitionen aufbauen können, anstatt auf proprietäre Stacks angewiesen zu sein. Neben Granite arbeiten wir auch mit führenden Modellen wie Llama, Mistral und Claude und bieten so die Flexibilität, für jede Workload das richtige Modell einzusetzen. Wir integrieren Governance, Sicherheit und Observability in die Grundlage unserer Lösungen, um Risiken proaktiv zu managen.
Mit watsonx erhalten Unternehmen einen Überblick darüber, wie KI eingesetzt wird, wer sie nutzt und welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. In einer sich rasant entwickelnden KI-Landschaft bietet IBM die Grundlage, die Unternehmen dabei hilft, KI mit Zuversicht bereitzustellen und zu steuern. Granite unterstreicht unser Engagement für Offenheit und Verantwortung, und unsere Software ermöglicht es Unternehmen, dieses Vertrauen auf jede Ebene ihres Unternehmens zu skalieren.