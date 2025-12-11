IBM als führendes Unternehmen im Bereich KI-Transparenz anerkannt

IBM wurde im Foundation Model Transparency Index (FMTI) 2025, der vom Center for Research on Foundation Models der Stanford University veröffentlicht wurde, als der transparenteste Modellentwickler ausgezeichnet.

Der Bericht bewertet 13 Modelle großer Entwickler, darunter IBM Granite, unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger Small Language Modellen (SLMs).

Dieses Maß an Transparenz ermöglicht es Unternehmen, KI mit größerer Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Kontrolle bereitzustellen. Wenn Unternehmen verstehen, wie Modelle erstellt und verwaltet werden, können sie den Ausgaben vertrauen, Risiken reduzieren und mehr Wert aus ihren vorhandenen Daten, Anwendungen und Teams schöpfen.

IBM erreichte im diesjährigen FMTI 95 %, das beste Ergebnis in der dreijährigen Geschichte des Index und die größte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr aller bewerteten Modellentwickler.Die meisten anderen Entwickler haben sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, was zu einem starken Rückgang der durchschnittlichen Transparenzbewertung auf 41 Punkte führte, 17 Punkte weniger als im letzten Jahr.

Angesichts der sinkenden Transparenz in der gesamten Branche investiert IBM verstärkt in Offenheit, damit Unternehmen KI sicher und verantwortungsvoll skalieren können.