IBM wurde im Omdia Universe on No-Low-Pro IDE Assistants Report 2025 als führend eingestuft

IBM watsonx Code Assistant verfügt über ausgefeilte KI-Funktionen, die es von anderen Lösungen abheben. Durch den Einsatz von generativer KI und fortschrittlicher Automatisierung vereinfacht und beschleunigt watsonx Code Assistant Workflows in mehreren Programmiersprachen, einschließlich Python, Java und JavaScript. Seine Fähigkeit, Code-Empfehlungen in Echtzeit bereitzustellen, Komponententests zu generieren und Code zwischen Sprachen zu übersetzen, steigert die Produktivität und Innovation von Entwicklern.

„IBM sieht, dass Unternehmen Code-Assistenten einsetzen“, sagt Michael Azoff, Chefanalyst bei Omdia, Cloud Native Computing, „um die Lücke zu schließen, die durch die unzureichende Anzahl qualifizierter Entwickler auf dem Markt entsteht, um die Produktivität in allen Entwicklungsrollen zu verbessern, die Code-Produktion zu beschleunigen und unerfahrenen Entwicklern den Einstieg in die neue Technologie zu erleichtern.“

Darüber hinaus lässt sich IBM watsonx Code Assistant nahtlos in die Ansible Automation-Plattform integrieren und verbessert so die Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen. Diese Integration nutzt KI, um die Erstellung von Playbooks und Rollen sowie detaillierten Erklärungen zu erleichtern, damit die Ansible-Entwicklung optimiert werden kann. Sie nutzt Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, um Code-Empfehlungen auf der Grundlage von Best Practices von Ansible zu generieren und die Erstellung, Einführung und Wartung von Automatisierungsinhalten zu vereinfachen. Diese Synergie hilft Teams, komplexe Workflows zu automatisieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und manuelle Eingriffe zu minimieren.

IBM watsonx Code Assistant unterstützt auch die IBM Mainframe-Modernisierung und verwandelt Altlast-Systeme in moderne, effiziente Plattformen. Dieser Modernisierungsprozess zielt auf Codequalität, Leistung und Sicherheit ab, reduziert technische Schulden und gewährleistet eine nahtlose Integration mit modernen Technologien.

Studien und Nutzererfahrungen haben die positiven Auswirkungen von IBM watsonx Code Assistant auf die Entwicklerproduktivität gezeigt, mit erheblichen Zeiteinsparungen bei der Codeerklärung, Dokumentation und Codegenerierung. Eine bemerkenswerte Fallstudie betrifft rKube, ein führendes Unternehmen für Anwendungsmodernisierung mit Sitz in Marokko, das watsonx Code Assistant erfolgreich pilotierte und über die Hälfte des traditionellen WebSphere-Anwendungscodes automatisch transformierte.