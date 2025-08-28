IBM führt das KI-gestützte Text2SQL ein, um den Datenzugriff zu demokratisieren und zu beschleunigen

28. August 2025
Was ist neu: Text2SQL in IBM® watsonx.data intelligence, ein KI-gestützter Durchbruch, der es Benutzern ermöglicht, Logik zu definieren und mit Daten in natürlicher Sprache zu arbeiten.
Ganz gleich, ob Sie die Leistung abfragen, ein Datenprodukt definieren oder eine Datenqualitätsregel einrichten, die Benutzer können jetzt in einfachem Englisch beschreiben, was sie benötigen, und die Text2SQL-Engine von IBM generiert für sie präzises, ausführbares SQL.
Wertvolle Erkenntnisse bleiben oft hinter komplexen SQL Queries, fragmentierten Tools und überlasteten technischen Teams verborgen. Geschäftsanwender kennen die Fragen, die sie beantworten müssen, aber nicht die Sprache, um diese Antworten zu extrahieren. In der Zwischenzeit stehen die Dateningenieure unter einer wachsenden Warteschlange von Anfragen – von Dashboard-Korrekturen bis hin zu einmaligen SQL-Abfragen –, was alle Beteiligten verlangsamt.
Das Erstellen oder Ändern eines Berichts, das Validieren der Geschäftslogik oder das Durchsetzen von Datenqualitätsregeln bedeutet oft, dass Sie ein Ticket einreichen, Tage oder Wochen warten und sich auf begrenzte Ressourcen verlassen müssen, die SQL beherrschen. Diese Dynamik verzögert nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern bringt auch Risiken mit sich: Wenn nur eine Handvoll von Experten Data Governance interpretieren und manipulieren können, leidet die Data Governance, und Chancen fallen durch das Raster. Viele Unternehmen haben versucht, dieses Problem durch den Einsatz von BI-Tools oder Chat-Schnittstellen zu lösen. Die meisten jedoch sind in Unternehmensumgebungen unzureichend – es fehlt ihnen an Genauigkeit, sie lassen sich nicht in verwaltete Daten integrieren oder sie sind nicht in der Lage, komplexe Anwendungsfälle wie das Datenqualitätsmanagement oder die Erstellung von Datenprodukten zu bewältigen.
Die Innovation mit Text2SQL nutzt leistungsstarke große Sprachmodelle (LLMs) und tiefe Governance-Integrationen, um den Datenzugriff und die Entwicklung zu demokratisieren und Daten von einer technischen Hürde in ein strategisches Asset zu verwandeln, das im gesamten Unternehmen zugänglich ist.
Die Erstellung von SQL-gesteuerter Logik – sei es für Erkenntnisse, Datenkonvertierungen oder Qualitätsprüfungen – war bisher langsam, manuell und von spezialisierten Teams abhängig. Es bedeutet, komplexen Code zu schreiben, Tickets einzureichen und auf Bearbeitungszeiten zu warten, die die Dynamik ins Stocken bringen.
Stellen Sie sich nun Folgendes vor: Sie beschreiben in einfachem Englisch, was Sie benötigen – „Heben Sie Verkaufsdatensätze mit fehlenden Regionsdaten aus den letzten 30 Tagen hervor“ – und erhalten Sie sofort SQL, das zur Ausführung bereit ist. Keine Codierung. Keine Verzögerungen.
Mit der Text2SQL-Funktionalität von IBM geschieht genau das. Von Geschäftsanwendern und Analysten bis hin zu Datenverantwortlichen und Ingenieuren kann jeder in Sekundenschnelle von der Frage zur Ausführung übergehen. Keine IT-Engpässe mehr. Weniger Reibung. Mehr Konfidenz. Und da jede Regel standardisiert, nachvollziehbar und überprüfbar ist, verbessert sich auch die Governance.
Sie müssen kein SQL mehr sprechen, um mit Daten zu arbeiten. Erklären Sie einfach, wonach Sie suchen, und das System kümmert sich um den Rest – präzise, sicher und in großem Maßstab. Durch die Kombination von Natural Language Understanding mit autonomen Agentenfunktionen interpretiert die Text2SQL-Engine die Absicht des Benutzers dynamisch, erkundet relevante Schemata, validiert die Abfragelogik und stellt bei Bedarf sogar klärende Fragen – und liefert so genaue, kontrollierte Ergebnisse mit minimalen Reibungsverlusten. Es funktioniert in mehreren SQL-Dialekten. Unabhängig davon, ob sich Ihre Daten in einer oder mehreren Engines befinden, bleibt die Logik konsistent.
IBM zeichnet sich durch sein offenes, erweiterbares Ökosystem aus, das so konzipiert ist, dass es sich nahtlos in Ihre vorhandenen Tools, Plattformen und Datenquellen integrieren lässt. Mit watsonx.data Intelligence erhalten Unternehmen eine umfassende, durchgängige Governance über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg, die einen vertrauenswürdigen Datenzugriff ermöglicht und die KI-Bereitschaft beschleunigt. Die Bereitstellung ist flexibel in Hybrid-, Multi-Cloud-, Cloud - SaaS-, lokalen und VPC-Umgebungen und gewährleistet einen geregelten Zugriff auf verteilte Daten, unabhängig davon, wo sie sich befinden.
Die fortschrittliche Text2SQL-Funktion von IBM bietet Kunden die Flexibilität, aus führenden Modellen zu wählen – ob von IBM oder vertrauenswürdigen Drittanbietern. Das auf Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Vertrauen ausgelegte Text2SQL-Angebot von IBM definiert die Erfahrung neu, ermöglicht intelligentere Entscheidungen und fördert eine datengesteuerte Kultur.
Mit den KI-gestützten Text2SQL-Funktionen von IBM können Unternehmen die Beschränkungen traditioneller Daten-Workflows überwinden. Ganz gleich, ob Sie ein Geschäftsanwender sind, der schnelle Antworten benötigt, oder ein Dateningenieur, der die Governance skalieren möchte, ohne dass sie zu einem Engpass wird, mit dieser Innovation steht allen eine vertrauenswürdige Daten- und Logikerstellung zur Verfügung.
Smarter Zugang. Stärkere Governance. Schnellere Wirkung.