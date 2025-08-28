IBM führt das KI-gestützte Text2SQL ein, um den Datenzugriff zu demokratisieren und zu beschleunigen

Wertvolle Erkenntnisse bleiben oft hinter komplexen SQL Queries, fragmentierten Tools und überlasteten technischen Teams verborgen. Geschäftsanwender kennen die Fragen, die sie beantworten müssen, aber nicht die Sprache, um diese Antworten zu extrahieren. In der Zwischenzeit stehen die Dateningenieure unter einer wachsenden Warteschlange von Anfragen – von Dashboard-Korrekturen bis hin zu einmaligen SQL-Abfragen –, was alle Beteiligten verlangsamt.

Das Erstellen oder Ändern eines Berichts, das Validieren der Geschäftslogik oder das Durchsetzen von Datenqualitätsregeln bedeutet oft, dass Sie ein Ticket einreichen, Tage oder Wochen warten und sich auf begrenzte Ressourcen verlassen müssen, die SQL beherrschen. Diese Dynamik verzögert nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern bringt auch Risiken mit sich: Wenn nur eine Handvoll von Experten Data Governance interpretieren und manipulieren können, leidet die Data Governance, und Chancen fallen durch das Raster. Viele Unternehmen haben versucht, dieses Problem durch den Einsatz von BI-Tools oder Chat-Schnittstellen zu lösen. Die meisten jedoch sind in Unternehmensumgebungen unzureichend – es fehlt ihnen an Genauigkeit, sie lassen sich nicht in verwaltete Daten integrieren oder sie sind nicht in der Lage, komplexe Anwendungsfälle wie das Datenqualitätsmanagement oder die Erstellung von Datenprodukten zu bewältigen.

Die Innovation mit Text2SQL nutzt leistungsstarke große Sprachmodelle (LLMs) und tiefe Governance-Integrationen, um den Datenzugriff und die Entwicklung zu demokratisieren und Daten von einer technischen Hürde in ein strategisches Asset zu verwandeln, das im gesamten Unternehmen zugänglich ist.