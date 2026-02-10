In einem Bericht von Gartner aus dem Jahr 2025 zum Thema Quantencomputing wird IBM als das derzeit führende Unternehmen angesehen

IBM hat einen Vorsprung in den Bereichen Forschung, Produktportfolio und Ökosystem.
Quantencomputing ist eine aufkommende Technologie, die derzeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit entwickelt wird. Unseres Erachtens festigt diese Anerkennung im jüngsten Gartner-Bericht und durch Forschung die Führungsrolle von IBM auf diesem Gebiet und verleiht unserer Vision einer quantumzentrierten Zukunft des Rechnens Glaubwürdigkeit.
„Die jahrzehntelange Erfahrung von IBM in der Forschung mit Quantencomputing und die jahrelangen Erfahrungen aus dem Bereitstellen von Systemen verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung von großen, frühen Anwendern.“ „Die Stärke von IBM liegt in der disziplinierten Umsetzung seiner langfristigen Strategie“, heißt es in dem Bericht mit dem Titel Wettlauf der KI-Anbieter: IBM ist das Unternehmen, das es im Bereich Quantencomputing zu schlagen gilt.
Quantencomputing ist ein neues Computing-Framework, das Berechnungen ausführt, die für die besten Computerprozessoren und GPUs von heute unzugänglich sind. Quantum leitet seinen Edge von einer anderen zugrundeliegenden Architektur ab, die supraleitende Transmon-Qubits genannt wird. Sie speichert und verarbeitet Informationen in einem mathematischen Objekt, dem sogenannten Quantenschaltkreis. Heutzutage entstehen Algorithmen, die Quantenschaltungen zur Simulation von Materialien, für das Training neuer Arten von Modellen für maschinelles Lernen und für Zeitreihenvorhersagen einsetzen.
Die heutigen Quantencomputer können nun bestimmte Berechnungen ausführen, die Supercomputer mit Brute-Force-Methoden nicht exakt simulieren können. Wir gehen davon aus, dass Quantum in diesem Jahr in der Lage sein werden, diese Berechnungen genauer, kostengünstiger und effizienter als alle klassischen Rechenmethoden durchzuführen. Dies ist ein Meilenstein, der als Quantumvorteil bezeichnet wird.
Quantum wird jedoch klassische Computer nicht ersetzen. Vielmehr gehen wir davon aus, dass sie den Kern einer quantenzentrierten Supercomputing-Architektur bilden werden. In dieser Architektur werden Probleme mit Hilfe von Quantenschaltungen auf Quantenprozessoren gelöst. Dabei kommen Tensoren und andere Operationen zum Einsatz, die mit klassischer Computerhardware wie GPUs durchgeführt werden, um Probleme zu lösen, die mit einer einzelnen Computerarchitektur nicht zu bewältigen sind.
IBM-Forscher beschäftigen sich seit den 1970er Jahren mit Quantencomputern. Viele der wichtigsten technischen Hardware- und Software-Errungenschaften in diesem Bereich wurden zum Teil von IBM-Mitarbeitern entwickelt und umfassen beispielsweise die Entwicklung des Transmon-Qubits.
Im Mittelpunkt unserer Mission steht die Bereitstellung nützlicher Quantencomputer für die Welt. Seit IBM 2016 erstmals einen Quantencomputer in die Cloud gestellt hat, ist die Hardware für Nutzer zugänglich. IBM verwaltet außerdem das Open-Source-Softwareentwicklungskit Qiskit® . Dieses wird von 69 % der Quantum-Entwickler bevorzugt und ist insgesamt das beliebteste Quantum-SDK. Außerdem verfügen wir über das IBM Quantum Network mit mehr als 300 akademischen Einrichtungen, Industriekunden, Start-ups und anderen Partnern. Dieses dient dazu, das Quantencomputing voranzutreiben und Anwendungsfälle für Quantencomputing zu erkunden.
IBM konzentriert sich derzeit darauf, Quantencomputing mit Hilfe einer Entwicklungsroadmap zu verwirklichen. Diese Roadmap umfasst eine Reihe transparenter Forschungs- und Entwicklungsmeilensteine, die für die vollständige Realisierung eines fehlertoleranten Quantencomputers erforderlich sind. Seit der Veröffentlichung der Roadmap im Jahr 2019 hat IBM jeden Meilenstein pünktlich erreicht. Im vergangenen Jahr stellte das Quantencomputing-Team den experimentellen IBM Quantum Loon-Chip vor. Dieser verfügt über entscheidende Funktionen, die für die Korrektur von Fehlern bei Quantencomputern erforderlich sind. Außerdem wurde der IBM Quantum Nighthawk-Chip vorgestellt, der Kunden und Partnern die Möglichkeit bietet, den Quantumvorteil zu erkunden.
Laut Gartner „erstreckt sich das Quantumportfolio von IBM auf zahlreiche Branchen und Anwendungsfälle und ermöglicht es dem Unternehmen, Produkte für eine breite Kundengruppe zu unterstützen und bereitzustellen.“
Darüber hinaus heißt es in dem Bericht: „Das langjährige Engagement von IBM im Bereich Quantencomputing verschafft dem Unternehmen einen Edge in Bereichen wie Forschung und Produktportfolio sowie eine Grundlage für Ökosysteme.“
IBM hat sich zum Ziel gesetzt, nützliche Quantencomputer weltweit verfügbar zu machen. Unsere Pläne bieten Zugang zu Quantencomputern mit mehr als 100 Qubits, darunter ein offener Plan mit 10 Minuten pro Monat und spannenden Neuerungen, die noch kommen werden. Wir erweitern Qiskit kontinuierlich um neue Funktionen und ermöglichen unseren Kunden und Partnern weiterhin, potenziell disruptive Anwendungsfälle für reale Probleme zu erforschen.
Wir freuen uns, wenn Sie sich uns anschließen.
Erste Schritte mit IBM Quantum
Gartner-Kunden können den vollständigen Bericht hier einsehen
Gartner, AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Quantum Computing, 8. Dezember 2025. GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Geschäfts- und Technologie-Erkenntnisse-Abteilung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.