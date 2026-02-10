In einem Bericht von Gartner aus dem Jahr 2025 zum Thema Quantencomputing wird IBM als das derzeit führende Unternehmen angesehen

Quantencomputing ist ein neues Computing-Framework, das Berechnungen ausführt, die für die besten Computerprozessoren und GPUs von heute unzugänglich sind. Quantum leitet seinen Edge von einer anderen zugrundeliegenden Architektur ab, die supraleitende Transmon-Qubits genannt wird. Sie speichert und verarbeitet Informationen in einem mathematischen Objekt, dem sogenannten Quantenschaltkreis. Heutzutage entstehen Algorithmen, die Quantenschaltungen zur Simulation von Materialien, für das Training neuer Arten von Modellen für maschinelles Lernen und für Zeitreihenvorhersagen einsetzen.

Die heutigen Quantencomputer können nun bestimmte Berechnungen ausführen, die Supercomputer mit Brute-Force-Methoden nicht exakt simulieren können. Wir gehen davon aus, dass Quantum in diesem Jahr in der Lage sein werden, diese Berechnungen genauer, kostengünstiger und effizienter als alle klassischen Rechenmethoden durchzuführen. Dies ist ein Meilenstein, der als Quantumvorteil bezeichnet wird.

Quantum wird jedoch klassische Computer nicht ersetzen. Vielmehr gehen wir davon aus, dass sie den Kern einer quantenzentrierten Supercomputing-Architektur bilden werden. In dieser Architektur werden Probleme mit Hilfe von Quantenschaltungen auf Quantenprozessoren gelöst. Dabei kommen Tensoren und andere Operationen zum Einsatz, die mit klassischer Computerhardware wie GPUs durchgeführt werden, um Probleme zu lösen, die mit einer einzelnen Computerarchitektur nicht zu bewältigen sind.