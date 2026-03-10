Datenpipeline-Diagramm mit Darstellung verschiedener Phasen und Metriken, einschließlich der Auswertungs- und Verbindungsphase
Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM wird in sieben Gartner Magic Quadrant-Berichten zum Thema KI in den Jahren 2025 und 2026 als „Leader“ anerkannt

Anerkannt für unsere „Umsetzung“ und „Vision“ innerhalb von watsonx.

Veröffentlicht 10. März 2026

Unternehmen benötigen eine End-to-End-Grundlage, die Agenten, KI-Entwicklung, Governance und Daten integriert. Doch in einem überfüllten KI-Markt voller Nischenspezialisten bleiben Unternehmen nichts anderes übrig, als die Zusammenarbeit mehrerer Anbieter zu koordinieren und die damit einhergehende Komplexität zu bewältigen. 

IBM watsonX beseitigt diese Komplexität. Anstatt Lösungen von mehreren Anbietern zu verwalten, erhalten Unternehmen ein einziges, integriertes Portfolio, das alle Ebenen des KI-Stacks abdeckt. Als führende KI-Lösung für den gesamten Unternehmens-Stack bietet watsonx einen flexiblen und skalierbaren Ansatz, der echten geschäftlichen Mehrwert schafft.

Diagramm zur Darstellung der IBM watsonx-Anwendungen

Anerkennung als „Leader“ in mehreren Gartner-Berichten zum Daten- und KI-Lebenszyklus

In den Jahren 2025 und 2026 wurde IBM von Gartner in sieben Bereichen Gartner Magic Quadrants die mit Daten und KI zusammenhängen, als „Leader“ anerkannt. Wir glauben, dass dies die Fähigkeit von IBM watsonx widerspiegelt, auf jeder Ebene des KI-Lebenszyklus konsistent zu arbeiten – und nicht nur in einem Bereich.

Magic Quadrants im Bereich Daten und KI, in denen IBM als „Leader“ anerkannt wird:

  1. 2025 Magic Quadrant für Data Science und maschinelles Lernen
  2. 2025 Gartner Magic Quadrant für KI-Anwendungsentwicklungsplattformen
  3. 2025 Magic Quadrant for Cloud-Database-Verwaltungssysteme
  4. 2026 Magic Quadrant für Daten- und Analyse-Governance
  5. 2025 Magic Quadrant für Datenintegrationstools
  6. 2025 Magic Quadrant für Metadatenverwaltungslösungen
  7. 2026 Magic Quadrant für erweiterte Datenqualität

Darüber hinaus wurde IBM watsonx im Jahr 2025 von RedDot, G2 und TrustRadius für seine Entwicklung von Unternehmensanwendungen mehrfach ausgezeichnet. 

Warum watsonx?

Gartner bewertet Anbieter anhand der Vollständigkeit ihrer Vision und ihrer Fähigkeit zur Umsetzung für alle seine Magic Quadrant-Berichte. Für uns verdeutlicht unsere Position als Marktführer in diesen Berichten die Fähigkeit von IBM, Marktvisionen in konkrete Kundenergebnisse umzusetzen. Wir glauben, dass diese sechs Stärken der Grund für unsere Anerkennungen sind:

  1. Hybrid- und Multi-Cloud-Flexibilität: Analysten heben häufig die Fähigkeit von watsonx hervor, in On-Premises-, Cloud- und Hybridumgebungen eingesetzt zu werden – ein entscheidendes Kriterium beim Umgang mit sensiblen Daten oder beim Betrieb in regulierten Branchen. Mit watsonx können Kunden ihre Bereitstellungsoption individuell an ihre Infrastruktur- und Geschäftsanforderungen anpassen.
  2. Unser ganzheitlicher Ansatz: watsonx verbindet jede Ebene von der KI-Entwicklung und den Agenten bis hin zu Governance und Daten in einem einzigen Ökosystem und reduziert so Fragmentierung und Komplexität. Angesichts der vielen Teilmärkte in der KI-Landschaft und der zunehmenden Bedeutung der Plattformkonsolidierung ermöglicht watsonx die einfache Zusammenführung aller Schritte im KI-Lebenszyklus innerhalb eines Portfolios. 
  3. Integration im gesamten KI-Stack: Von der Metadatenverwaltung über die Datenintegration bis hin zur Governance sind KI-Funktionen in die Ausführung aller Kernfunktionen innerhalb von watsonx eingebettet. Damit können Kunden ihre Daten intelligenter nutzen, statt sie nur zu verarbeiten, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung verkürzt wird. 
  4. Unser Fokus liegt auf Daten und KI-Governance: Der Markt fordert zunehmend die Governance von KI-Modellen in Unternehmen. watsonx begegnet diesem Problem durch die Automatisierung der Governance über den gesamten Daten- und KI-Lebenszyklus hinweg und reduziert so Risiken in großem Maßstab. Wir glauben, dass unsere Anerkennung in den Magic Quadrant-Berichten – Integration , Cloud Databases , Metadatenverwaltungslösungen und Datenanalyse- und Governance-Plattform – auf die umfassende Stärke von watsonx bei der Überwachung des gesamten Prozesses zurückzuführen ist.  
  5. Offen aus Überzeugung, flexibel durch Design: Durch die Nutzung offener Standards (OpenLineage, ODCS, MCP) und die Zusammenarbeit mit Hyperscalern (AWS, Azure, Google) lässt sich watsonx problemlos in bestehende Kundenumgebungen integrieren. Innerhalb von watsonx selbst können Kunden aus einer Auswahl an Open-Source- und proprietären Frameworks, Foundation Models und GPU Optionen die für ihre Unternehmensanforderungen optimalen Lösungen auswählen und anpassen. 
  6. Förderung von Innovationen von der Forschung bis zur Produktion: IBM Research fungiert als Innovationsquelle für IBM-Produkte. Als Ergebnis werden häufig neue Technologien in unsere Kernfunktionen integriert und bieten einen wiederkehrenden Ansatzpunkt zur Differenzierung. Beispiele hierfür sind unsere Modelle der Granite-Familie, AutoRAG, die Entwicklung des Open-Source-Frameworks BeeAI – einer Befehlszeilenschnittstelle für Open-Source-Frameworks für KI-Agenten – sowie die InstructLab-Angebote.

Von der Anerkennung der Analysten bis hin zu realen Ergebnissen

Wir glauben, dass die Anerkennung durch Gartner als Leader das Engagement von IBM widerspiegelt, Unternehmen beim Aufbau verantwortungsvoller Daten- und KI-Grundlagen zu unterstützen. Dieses Engagement wird durch eine reale Marktdynamik untermauert: IBM hat ein generatives KI-Geschäft im Wert von 12,5 Milliarden US-Dollar angekündigt, das von watsonx unterstützt wird, wobei 4,5 Milliarden US-Dollar durch interne Bereitstellung generiert werden. Tausende von Unternehmen vertrauen auf watsonx, das transformative KI-Lösungen entwickelt hat – von der Unterstützung personalisierter Digital Experiences bei Ferrari bis hin zur Revolutionierung der Live-Sportanalyse für die UFC. Wir glauben, dass die Anerkennung von Analysten und die Ergebnisse aus der Praxis zeigen, wie watsonx auf jeder Ebene des KI-Stack des Unternehmens überzeugt.

Erfahren Sie, wie IBM Ihr Unternehmen bei der Bereitstellung von watsonx in großem Maßstab unterstützen kann:

Annika Lee

Product Manager

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