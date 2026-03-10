IBM wird in sieben Gartner Magic Quadrant-Berichten zum Thema KI in den Jahren 2025 und 2026 als „Leader“ anerkannt

In den Jahren 2025 und 2026 wurde IBM von Gartner in sieben Bereichen Gartner Magic Quadrants die mit Daten und KI zusammenhängen, als „Leader“ anerkannt. Wir glauben, dass dies die Fähigkeit von IBM watsonx widerspiegelt, auf jeder Ebene des KI-Lebenszyklus konsistent zu arbeiten – und nicht nur in einem Bereich.

Magic Quadrants im Bereich Daten und KI, in denen IBM als „Leader“ anerkannt wird:

Darüber hinaus wurde IBM watsonx im Jahr 2025 von RedDot, G2 und TrustRadius für seine Entwicklung von Unternehmensanwendungen mehrfach ausgezeichnet.