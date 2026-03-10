IBM wird in sieben Gartner Magic Quadrant-Berichten zum Thema KI in den Jahren 2025 und 2026 als „Leader“ anerkannt

Anerkannt für unsere „Umsetzung“ und „Vision“ innerhalb von watsonx.
Unternehmen benötigen eine End-to-End-Grundlage, die Agenten, KI-Entwicklung, Governance und Daten integriert. Doch in einem überfüllten KI-Markt voller Nischenspezialisten bleiben Unternehmen nichts anderes übrig, als die Zusammenarbeit mehrerer Anbieter zu koordinieren und die damit einhergehende Komplexität zu bewältigen.
IBM watsonX beseitigt diese Komplexität. Anstatt Lösungen von mehreren Anbietern zu verwalten, erhalten Unternehmen ein einziges, integriertes Portfolio, das alle Ebenen des KI-Stacks abdeckt. Als führende KI-Lösung für den gesamten Unternehmens-Stack bietet watsonx einen flexiblen und skalierbaren Ansatz, der echten geschäftlichen Mehrwert schafft.
In den Jahren 2025 und 2026 wurde IBM von Gartner in sieben Bereichen Gartner Magic Quadrants die mit Daten und KI zusammenhängen, als „Leader“ anerkannt. Wir glauben, dass dies die Fähigkeit von IBM watsonx widerspiegelt, auf jeder Ebene des KI-Lebenszyklus konsistent zu arbeiten – und nicht nur in einem Bereich.
Magic Quadrants im Bereich Daten und KI, in denen IBM als „Leader“ anerkannt wird:
Darüber hinaus wurde IBM watsonx im Jahr 2025 von RedDot, G2 und TrustRadius für seine Entwicklung von Unternehmensanwendungen mehrfach ausgezeichnet.
Gartner bewertet Anbieter anhand der Vollständigkeit ihrer Vision und ihrer Fähigkeit zur Umsetzung für alle seine Magic Quadrant-Berichte. Für uns verdeutlicht unsere Position als Marktführer in diesen Berichten die Fähigkeit von IBM, Marktvisionen in konkrete Kundenergebnisse umzusetzen. Wir glauben, dass diese sechs Stärken der Grund für unsere Anerkennungen sind:
Wir glauben, dass die Anerkennung durch Gartner als Leader das Engagement von IBM widerspiegelt, Unternehmen beim Aufbau verantwortungsvoller Daten- und KI-Grundlagen zu unterstützen. Dieses Engagement wird durch eine reale Marktdynamik untermauert: IBM hat ein generatives KI-Geschäft im Wert von 12,5 Milliarden US-Dollar angekündigt, das von watsonx unterstützt wird, wobei 4,5 Milliarden US-Dollar durch interne Bereitstellung generiert werden. Tausende von Unternehmen vertrauen auf watsonx, das transformative KI-Lösungen entwickelt hat – von der Unterstützung personalisierter Digital Experiences bei Ferrari bis hin zur Revolutionierung der Live-Sportanalyse für die UFC. Wir glauben, dass die Anerkennung von Analysten und die Ergebnisse aus der Praxis zeigen, wie watsonx auf jeder Ebene des KI-Stack des Unternehmens überzeugt.
Erfahren Sie, wie IBM Ihr Unternehmen bei der Bereitstellung von watsonx in großem Maßstab unterstützen kann:
Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.
Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Geschäfts- und Technologie-Erkenntnisse-Abteilung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.