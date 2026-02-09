IBM Instana gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Fleet Management für OpenTelemetry Collectors powered by OpAMP bekannt.

Der Betrieb von Hunderten oder Tausenden von OpenTelemetry-Kollektoren in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen wird schnell zu einer Herausforderung, wenn jede Instanz manuell konfiguriert und aktualisiert werden muss. Konfigurationsabweichungen, inkonsistente Versionen und mangelnde Transparenz hinsichtlich des Zustands der Kollektoren erhöhen das Betriebsrisiko.

Mit GA Fleet Management bietet Instana ein zentralisiertes Lebenszyklusmanagement für OpenTelemetry-Kollektoren. Teams können Standardkonfigurationen einführen, Updates kontrolliert anwenden, den Status der Kollektoren in Echtzeit überwachen und manuelle Änderungsvorgänge durch richtlinienbasierte Automatisierung reduzieren.

Basierend auf OpAMP richten Kollektoren einen sicheren Kontrollkanal zu Instana ein. Dies ermöglicht die Remote-Konfiguration, Statusberichte in Echtzeit und die sichere Einführung oder Rücknahme von Konfigurations- und Versionsaktualisierungen in der gesamten Flotte.

Das Flottenmanagement ermöglicht auch direkte operative Maßnahmen innerhalb der Instana-Oberfläche. Benutzer können Collectoren von der Plattform aus neu starten, die YAML-Konfiguration der Collectoren ändern und die Protokollierungsstufen nach Bedarf anpassen, um die Fehlerbehebung und kontrollierte Experimente zu unterstützen, ohne sich bei einzelnen Hosts anmelden zu müssen.