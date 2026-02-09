IBM Instana gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Fleet Management für OpenTelemetry Collectors powered by OpAMP bekannt.

OpenTelemetry ist zum offenen Standard für die Erfassung von Telemetriedaten in den komplexen, verteilten Systemen von heute geworden.
Mit zunehmender Verbreitung besteht die Herausforderung nicht mehr darin, Daten zu erfassen, sondern darin, Collector-Flotten in großem Maßstab zuverlässig bereitzustellen, zu verwalten und zu betreiben.
IBM Instana gibt die allgemeine Verfügbarkeit (GA) der Flottenverwaltung für OpenTelemetry-Kollektoren bekannt, die auf dem Open Agent Management Protocol (OpAMP) basieren. Diese Funktion ist ein wesentlicher Bestandteil der Expanded OpenTelemetry-Initiative in Instana und ermöglicht Betriebsteams eine zentralisierte, automatisierte Steuerung ihrer OpenTelemetry-Collectorinfrastruktur.
Der Betrieb von Hunderten oder Tausenden von OpenTelemetry-Kollektoren in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen wird schnell zu einer Herausforderung, wenn jede Instanz manuell konfiguriert und aktualisiert werden muss. Konfigurationsabweichungen, inkonsistente Versionen und mangelnde Transparenz hinsichtlich des Zustands der Kollektoren erhöhen das Betriebsrisiko.
Mit GA Fleet Management bietet Instana ein zentralisiertes Lebenszyklusmanagement für OpenTelemetry-Kollektoren. Teams können Standardkonfigurationen einführen, Updates kontrolliert anwenden, den Status der Kollektoren in Echtzeit überwachen und manuelle Änderungsvorgänge durch richtlinienbasierte Automatisierung reduzieren.
Basierend auf OpAMP richten Kollektoren einen sicheren Kontrollkanal zu Instana ein. Dies ermöglicht die Remote-Konfiguration, Statusberichte in Echtzeit und die sichere Einführung oder Rücknahme von Konfigurations- und Versionsaktualisierungen in der gesamten Flotte.
Das Flottenmanagement ermöglicht auch direkte operative Maßnahmen innerhalb der Instana-Oberfläche. Benutzer können Collectoren von der Plattform aus neu starten, die YAML-Konfiguration der Collectoren ändern und die Protokollierungsstufen nach Bedarf anpassen, um die Fehlerbehebung und kontrollierte Experimente zu unterstützen, ohne sich bei einzelnen Hosts anmelden zu müssen.
Das Flottenmanagement für OpenTelemetry-Kollektoren wird als Teil der erweiterten OpenTelemetry-Unterstützung von Instana bereitgestellt.
OpenTelemetry-Traces, Metriken und Protokolle werden als erstklassige Betriebssignale behandelt und automatisch in die Echtzeit-Topologie, die Zuordnung von Dienstabhängigkeiten und die Analyse wahrscheinlicher Ursachen von Instana integriert. Teams können ihre bestehenden OpenTelemetry-Instrumentierungen beibehalten und gleichzeitig Instana nutzen, um Rohdaten aus der Telemetrie in schnellere und zuverlässigere Betriebsergebnisse umzuwandeln.
Durch die Kombination automatisierter Collector-Vorgänge mit den Erkenntnissen von Instana können Kunden die durchschnittliche Zeit bis zur Problemlösung verkürzen, manuelles Zusammenfügen von Daten vermeiden und von einer einzigen, einheitlichen Ansicht über Anwendungen, Dienste und Infrastruktur hinweg arbeiten.
Um Betreibern zu verdeutlichen, wie ein ordnungsgemäß funktionierender Collector in Instana aussieht, bietet diese Version einen detaillierten Einblick in den Zustand der Pipeline und der Prozesse für jede OpenTelemetry Collector-Instanz.
Sie können Folgendes visualisieren:
Diese Screenshots zeigen einen Collector, der Millionen von Metriken und Tausende von Protokolleinträgen ohne Ausfälle, leere Exporter-Warteschlangen und mit stabiler Ressourcennutzung verarbeitet. Dies ist der Zielzustand, den Teams bei der Verwaltung großer Flotten aufrechterhalten möchten.
Der Ansatz von Instana bewahrt alle Aspekte, die Teams an OpenTelemetry schätzen, wie beispielsweise Offenheit und Portabilität. Gleichzeitig bietet Instana Flottensteuerung, Automatisierung und KI-gestützte Intelligenz der Unternehmensklasse, die sowohl in SaaS- als auch in selbst gehosteten Umgebungen konsistent funktionieren.
Unternehmen können OpenTelemetry für die Instrumentierung standardisieren und sich gleichzeitig auf Instana verlassen, um Collectors zu verwalten, Konfigurationen konform zu halten und Telemetriedaten mit tatsächlichen operativen Entscheidungen zu verknüpfen, ohne benutzerdefinierte Tools erstellen und warten zu müssen.
Das Flottenmanagement für OpenTelemetry Collectors mit OpAMP ist nun in IBM Instana als Teil der erweiterten OpenTelemetry-Version allgemein verfügbar.
Teams können ihre vorhandenen OpenTelemetry-Kollektoren und -Instrumentierungen sofort mit Instana verwenden oder die Instana Distribution of OpenTelemetry Collector (IDOT) für eine optimierte Einrichtung bereitstellen, um eine zentralisierte Flottensteuerung, einen besseren Einblick in den Zustand von Kollektoren und Pipelines sowie umfangreiche plattforminterne Aktionen wie das Neustarten von Kollektoren, das Ändern der YAML-Konfiguration von Kollektoren und das Ändern von Protokollstufen direkt über die Instana-Benutzeroberfläche zu erhalten.