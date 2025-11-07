Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM in der PEAK Matrix® der Everest Group für den Bereich Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services als führendes Unternehmen ausgezeichnet

IBM definiert die Zukunft des Personalwesens neu: Das Unternehmen kombiniert fundiertes Branchenwissen mit modernster Technologie, um transformative Lösungen zu liefern.

Veröffentlicht 07 November 2025
Diese Auszeichnung unterstreicht den umfassenden Ansatz von IBM bei der Bereitstellung von MPHRO für die größten Marken der Welt. Dabei unterstützen Technologie, Betriebs- und kompetenzorientierte HR-Services Unternehmen bei der Modernisierung ihrer HR-Funktionen, indem sie außergewöhnliche Erfahrungen und Geschäftsergebnisse liefern.

„IBM bietet einen umfassenden Ansatz für MPHRO, indem Technologie, Betrieb und kompetenzorientiertes Talentmanagement kombiniert werden“, sagt Priyanka Mitra, Vice President der Everest Group. „Durch Investitionen in KI-gestützte Funktionen, die durch Innovation für die Technologie der nächsten Generation und starke globale Lieferkapazitäten unterstützt werden, hat IBM seine Agilität bei der Modernisierung der HR-Prozesse von Unternehmen und der Verbesserung der Erfahrung von Stakeholdern gesteigert. Diese Stärken haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen im MPHRO PEAK Matrix Assessment 2025 der Everest Group als Leader positioniert ist.“

Globale Innovation und KI-gestützte Bereitstellung von HR-Services

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht das Engagement für eine technologiegestützte Bereitstellung von Dienstleistungen. Ein in Indien angesiedeltes Innovationszentrum verankert diesen Ansatz und fördert dabei Agilität, Skalierbarkeit und kontinuierliche Verbesserung. IBM rationalisiert die Personalverwaltung durch Modelle, die von virtuellen Assistenten gesteuert werden, und durch operative Exzellenz. So wird die Zufriedenheit der Stakeholder gesteigert und sichergestellt, dass menschliche Unterstützung auch für die komplexesten und sensibelsten Fälle immer verfügbar ist.

Ergänzt wird diese Vision durch das umfassende Ökosystem der IBM Partner. Zuletzt wurde dieses durch die Zusammenarbeit mit Leena AI erweitert. Leena AI ist eine agentische KI-Plattform, die sich nahtlos in Unternehmenssysteme integrieren lässt. So lassen sich HR-Dienste automatisieren und ein wirklich verbraucherfreundliches Erlebnis bieten.

Dank seiner globalen Präsenz und seiner etablierten Beziehungen in den Regionen EMEA, Nordamerika und APAC bleibt IBM ein zuverlässiger Partner für die Transformation, das skalierbare Wachstum und die Modernisierung von HR-Funktionen. Durch die Nutzung seines umfassenden Prozesswissens und ihres robusten Ökosystems von Partnerschaften ermöglicht IBM eine durchgängige Transformation von HR-Workflows. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Mitarbeiter- und Geschäftsergebnisse, die durch ein einzigartig integriertes Modell erzielt werden, das Automatisierung und Innovation mit einer menschlichen Komponente in Einklang bringt.

4 wichtige Unterscheidungsmerkmale, die IBM als führendes Unternehmen positionieren

Die Everest Group hob mehrere wichtige Unterscheidungsmerkmale hervor, die IBM als führendes Unternehmen positionieren:

  1. Globale Reichweite und Branchenbreite: Wir unterstützen Kunden in Nordamerika, Europa und APAC mit einem robusten und vielfältigen Portfolio – und unserer umfassenden Erfahrung in Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Fertigung, Logistik, Energie und Versorgung sowie Konsumgüter.
  2. GCC-zentriertes Fachwissen: IBM betreibt eine der ältesten Praktiken, die sich auf Global Capability Centers (GCCs) konzentrieren, mit einem dedizierten Führungsteam in Indien und einem großen globalen Vertriebsteam, das Lieferung, Innovation und Wachstum in diesem Bereich vorantreibt.
  3. KI-gestützte HR-Transformation: Durch unser eigenes Fachwissen und unser umfassendes Ökosystem bringen wir die Leistung der generativen KI in jeden Teil des HR-Lebenszyklus, von der Personalbeschaffung und dem Onboarding bis hin zur Gehaltsabrechnung und der Belegschaftsanalyse, und ermöglichen so eine schnellere Bereitstellung, intelligentere Entscheidungen und bessere Ergebnisse.
  4. Innovation, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht: Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, Menschen zu fördern, nicht zu ersetzen. Unsere KI- und Automatisierungsfunktionen konzentrieren sich auf die Benutzerfreundlichkeit und reduzieren die Reibungsverluste im Betrieb. So können sich die HR-Teams auf Strategie, Kultur und Wachstum konzentrieren.

Neudefinition Ihres Personalwesens mit einem KI-Strategie-Briefing

Erfahren Sie im Rahmen eines KI-Strategie-Briefings mit unserem Team von globalen Experten mehr darüber, wie ein KI-gestütztes HR-Servicebereitstellungsmodell Ihre Geschäftsergebnisse verbessern kann.

Dan Gutmacher

Global HR & Employee Services Offering Leader

Haftungsausschluss

Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix-Berichten der Everest Group können von lizenzierten Dritten zur Verwendung in ihren eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten und als Begleitmaterial verwendet werden. Ausgewählte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group geben nicht unbedingt den vollständigen Kontext unserer Forschung und Analysen wieder.  Alle von den Analysten der Everest Group durchgeführten und in den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group enthaltenen Forschungsarbeiten und Analysen sind unabhängig. Kein Unternehmen hat eine Gebühr für die Aufnahme in das Unternehmen oder zur Einflussnahme auf seine Positionierung gezahlt.  Um auf die vollständige Forschung zuzugreifen und mehr über unsere Methodik zu erfahren, besuchen Sie bitte die Everest Group PEAK Matrix® Reports

Über die Everest Group: Die Everest Group ist ein weltweit führendes Forschungsunternehmen, das Führungskräften dabei hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die PEAK Matrix®-Bewertungen der Everest Group liefern die Analysen und Erkenntnisse, die Unternehmen benötigen, um entscheidende Auswahlentscheidungen über globale Dienstleistungsanbieter, Standorte sowie Produkte und Lösungen in verschiedenen Marktsegmenten zu treffen. Ebenso verlassen sich Anbieter dieser Dienstleistungen, Produkte und Lösungen auf die PEAK Matrix®, um ihr Angebot mit anderen in der Branche oder auf dem Markt abzugleichen. Weitere Details und ausführliche Inhalte finden Sie unter www.everestgrp.com. 

