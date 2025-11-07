IBM in der PEAK Matrix® der Everest Group für den Bereich Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services als führendes Unternehmen ausgezeichnet

IBM definiert die Zukunft des Personalwesens neu: Das Unternehmen kombiniert fundiertes Branchenwissen mit modernster Technologie, um transformative Lösungen zu liefern.

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht das Engagement für eine technologiegestützte Bereitstellung von Dienstleistungen. Ein in Indien angesiedeltes Innovationszentrum verankert diesen Ansatz und fördert dabei Agilität, Skalierbarkeit und kontinuierliche Verbesserung. IBM rationalisiert die Personalverwaltung durch Modelle, die von virtuellen Assistenten gesteuert werden, und durch operative Exzellenz. So wird die Zufriedenheit der Stakeholder gesteigert und sichergestellt, dass menschliche Unterstützung auch für die komplexesten und sensibelsten Fälle immer verfügbar ist.

Ergänzt wird diese Vision durch das umfassende Ökosystem der IBM Partner. Zuletzt wurde dieses durch die Zusammenarbeit mit Leena AI erweitert. Leena AI ist eine agentische KI-Plattform, die sich nahtlos in Unternehmenssysteme integrieren lässt. So lassen sich HR-Dienste automatisieren und ein wirklich verbraucherfreundliches Erlebnis bieten.

Dank seiner globalen Präsenz und seiner etablierten Beziehungen in den Regionen EMEA, Nordamerika und APAC bleibt IBM ein zuverlässiger Partner für die Transformation, das skalierbare Wachstum und die Modernisierung von HR-Funktionen. Durch die Nutzung seines umfassenden Prozesswissens und ihres robusten Ökosystems von Partnerschaften ermöglicht IBM eine durchgängige Transformation von HR-Workflows. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Mitarbeiter- und Geschäftsergebnisse, die durch ein einzigartig integriertes Modell erzielt werden, das Automatisierung und Innovation mit einer menschlichen Komponente in Einklang bringt.