Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM erweitert die Unterstützungsservices für virtuelle und physische Firewalls

IBM Technology Lifecycle Services (TLS), der weltweite Anbieter von IBM Client-Support-Services, erweitert seine Funktionen, um in Zusammenarbeit mit Cisco umfassende Firewall- und Netzwerklösungen anzubieten.

Veröffentlicht 28 Oktober 2025
Digitale Illustration mit miteinander verbundenen Ordnern, Clouds, Schloss und Schlüsselsymbolen

Autoren

Atul Dhall

Vice President, Product Management and Global Solution Design for Technology Lifecycle Services

IBM

John Christensen

Global Offerings Leader for Technology Lifecycle Services

Der Erfolg von künstlicher Intelligenz (KI) und generativer KI (gen KI) hängt von mehr ab als nur leistungsstarken Algorithmen, riesigen Datensätzen, GPUs oder hochmodernen Mainframes. Ein Großteil der Leistung liegt in der Geschwindigkeit und Bandbreite des Netzwerks, das all diese Systeme in einer Umgebung verbindet, die mit der zunehmenden Zahl von Anbietern im Rechenzentrum immer komplexer wird.

Wenn ein Netzwerk nicht robust ist, können selbst die fortschrittlichsten Systeme unzureichend funktionieren. Doch über die Leistung hinaus spielen Netzwerke auch eine entscheidende Rolle für die Sicherheit, da sie außergewöhnliche Bedingungen wie Anomalien in der Eingabe bewältigen und gleichzeitig dazu beitragen können, effektiv auf absichtliche gegnerische Angriffe zu reagieren und Sicherheitsrisiken zu adressieren.

Werten Sie Ihr Netzwerk mit proaktiven IT-Supportlösungen auf

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, erweitert IBM Technology Lifecycle Services (TLS), der IBM weltweite Anbieter von Client-Support-Services, seine Funktionen, um in Zusammenarbeit mit Cisco (NASDAQ: CSCO) umfassende Firewall- und Netzwerklösungen anzubieten. Die Cisco Secure Firewall, eine Komponente der Cisco Hybrid Mesh Firewall, wurde von IDC als führend in der Worldwide Enterprise Hybrid Firewall 2025 ausgezeichnet und Gartner© ist der einzige Visionär im Magic Quadrant 2025 für Hybrid Mesh Firewall. Die Cisco Secure Firewall ist so konzipiert, dass sie Unternehmen dabei hilft, die Enterprise-Datensicherheit durch Einblick in das Netzwerk und Bedrohungsschutz vor Zero-Day-Angriffen mit Snort ML, unterstützt durch Talos Intelligence und KI-gestützte Automatisierung, zu stärken.

Nach Angaben von Cisco umfasst die Innovation der Firewalls die Encrypted Visibility Engine (EVE), die in den verschlüsselten Datenverkehr eingebettete Bedrohungen abfängt, ohne dass eine Entschlüsselung erforderlich ist, und die selektive Entschlüsselungsoption für den Netzwerkverkehr mit hohem Risiko bietet. Mit den Next-Generation Firewalls (NGFW) kann IBM TLS nun den Lebenszyklus dieser Firewalls unterstützen – ob physisch, in der Cloud oder virtuell –, indem es sie plant, entwirft, kauft, installiert, deinstalliert und unterstützt und so Kunden bei der Optimierung ihres Kerns oder KI-Infrastruktur hilft. SnortML ist eine auf maschinellem Lernen basierende Erkennung, die nicht von Signaturen abhängt. Wo herkömmliche IPS-Signaturen übergehen, sind eingebettete Bedrohungen wie SQL-Injection-Angriffe, die an Stellen eingebettet werden können, an denen herkömmliche Kontrollen nicht greifen.

Die Lösung wurde entwickelt, um die Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur mit den neuesten Funktionen zu modernisieren, die Umgebung vor neuen Bedrohungen und Schwachstellen zu schützen, um Datenverluste, teure Ausfallzeit und Reputationsschäden zu vermeiden und die Risiken von Cyberangriffen zu verringern, die zu Datenverlusten, teuren Ausfallzeiten und Reputationsschäden führen können. 

Ihr Netzwerk benötigt effektiven IT-Support

Als Komponente der Abwehr von Cyber-Bedrohungen schützen Firewalls Rechenzentren vor dem Internet, wobei die Angriffsfläche auf einen einzigen Eingangspunkt in ein Gebäude beschränkt ist. Jedoch hat das Aufkommen von bring your own device-Richtlinien, Cloud-Diensten, IoT-Geräten, Zweigstellenarchitekturen und Remote-Mitarbeitern diese Angriffsfläche drastisch vergrößert. Heute versucht der Sicherheitsperimeter, überall dort zu erfassen, wo sich Benutzer mit Anwendungen verbinden.

Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Einführung von Best Practices und umfassenden Frameworks für die Cybersicherheit unerlässlich ist. Diese Frameworks, die Protokolle, Regeln und Architekturentwürfe umfassen, zielen darauf ab, den Schutz vor Sicherheitsverletzungen, Benutzern und KI zu verbessern und gleichzeitig die Stakeholder bei der Einhaltung der sich entwickelnden Compliance-Anforderungen zu unterstützen. Auch beim Eintritt in ein von KI dominiertes Zeitalter ist Sicherheit ein zentraler Aspekt dieser neuen Geschäftswelt für Unternehmen.        

Trotz des unbestreitbaren Wachstums ist die Einführung von KI mit Risiken verbunden. Der IBM IBV-Bericht „Securing generative KI — What matters now“ von 2024 zeigt, dass die Befragten Führungskräfte ein breites Spektrum an Bedenken hinsichtlich ihrer Einführung von generativer KI geäußert haben, wie z. B. das erhöhte Potenzial für Geschäftsunterbrechungen (56 %), unvorhersehbare Risiken und neue Sicherheitsfunktionen Schwachstellen (51 %) und neue Angriffe auf bestehende KI-Modelle, Daten und Dienste (47 %).

Die Virtualisierung von Rechenzentren und neuen Firewalls

Da sich die Komplexität auf die Leistung auswirkt und die Kosten weiter steigen, stellen wir fest, dass der Bedarf an ganzheitlicher Unterstützung zur Bewältigung neuer Herausforderungen mit dem Aufkommen der Virtualisierung von Rechenzentren deutlich gestiegen ist. Die Verwaltung einer einst ausschließlich hardwarebasierten Umgebung umfasst nun auch die Überwachung anspruchsvoller virtueller Systeme, einschließlich fortschrittlicher Firewall-Technologien. Laut einem Bericht von IDC aus dem Jahr 2023 wird prognostiziert, dass bis 2027 über 70 % der Unternehmensrecheninfrastruktur virtualisiert sein wird, was durch die Nachfrage nach verbesserter Datenverarbeitung noch verstärkt wird.

Die Erweiterung des IBM TLS Firewall Sicherheitsangebots zielt darauf ab, diese beträchtliche Marktnachfrage zu befriedigen. Wenn Unternehmen ihre Workloads in die Cloud migrieren, können virtuelle Firewalls einen skalierbaren und flexiblen Schutz bieten. Sie lassen sich nahtlos in cloudnative Tools integrieren, bieten verbesserte Transparenz und tragen zur Vereinfachung der Verwaltung komplexer Hybrid- oder Multi-Cloud-Infrastrukturen bei. Durch die Betonung der Funktionen virtueller Firewalls können Unternehmen ihre Cybersicherheit stärken und dem Risiko von Sicherheitsverletzungen in einer sich entwickelnden Bedrohungslandschaft begegnen.

Warum IBM TLS

Durch die Wahl von IBM als Support-Services-Partner für physische und virtuelle Firewalls können Kunden von dem Vorteil der engen technischen und langfristigen Beziehung zwischen IBM und Cisco profitieren. Unsere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen reicht bis ins Jahr 1999 zurück. Derzeit betreuen wir eine große Anzahl von Cisco-Kunden und bieten Dienstleistungen wie strategische Planung, Design, Hardware- und Software-Fulfillment, Lifecycle Services und Support an.

Als einer von nur sechs Cisco Global Gold System Integrator Partnern, der auch Hersteller von IT-Systemen ist, bietet IBM einen einzigartigen Mehrwert. Mit einem riesigen Bestand an Cisco Netzwerk- und Sicherheitsprodukten, die wir unterstützen, löst IBM TLS weltweit 97 % der Netzwerkhardwareprobleme für Cisco Systems beim ersten Anruf. Wir unterstützen Kunden bei Aktualisierungs- und Modernisierungsanforderungen, einschließlich der Anforderungen an die Erfüllung von Netzwerk- und Sicherheitsprodukten. Diese umfassende Struktur kann dazu beitragen, dass die Umgebungen der Kunden sicher, effizient, verfügbar und Resilient bleiben.

Wie IBM TLS Ihr Netzwerk optimieren kann

Mehr erfahren Erkunden Sie, wie IBM TLS Ihr Netzwerk optimieren kann