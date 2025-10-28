Um diese Herausforderungen zu bewältigen, erweitert IBM Technology Lifecycle Services (TLS), der IBM weltweite Anbieter von Client-Support-Services, seine Funktionen, um in Zusammenarbeit mit Cisco (NASDAQ: CSCO) umfassende Firewall- und Netzwerklösungen anzubieten. Die Cisco Secure Firewall, eine Komponente der Cisco Hybrid Mesh Firewall, wurde von IDC als führend in der Worldwide Enterprise Hybrid Firewall 2025 ausgezeichnet und Gartner© ist der einzige Visionär im Magic Quadrant 2025 für Hybrid Mesh Firewall. Die Cisco Secure Firewall ist so konzipiert, dass sie Unternehmen dabei hilft, die Enterprise-Datensicherheit durch Einblick in das Netzwerk und Bedrohungsschutz vor Zero-Day-Angriffen mit Snort ML, unterstützt durch Talos Intelligence und KI-gestützte Automatisierung, zu stärken.

Nach Angaben von Cisco umfasst die Innovation der Firewalls die Encrypted Visibility Engine (EVE), die in den verschlüsselten Datenverkehr eingebettete Bedrohungen abfängt, ohne dass eine Entschlüsselung erforderlich ist, und die selektive Entschlüsselungsoption für den Netzwerkverkehr mit hohem Risiko bietet. Mit den Next-Generation Firewalls (NGFW) kann IBM TLS nun den Lebenszyklus dieser Firewalls unterstützen – ob physisch, in der Cloud oder virtuell –, indem es sie plant, entwirft, kauft, installiert, deinstalliert und unterstützt und so Kunden bei der Optimierung ihres Kerns oder KI-Infrastruktur hilft. SnortML ist eine auf maschinellem Lernen basierende Erkennung, die nicht von Signaturen abhängt. Wo herkömmliche IPS-Signaturen übergehen, sind eingebettete Bedrohungen wie SQL-Injection-Angriffe, die an Stellen eingebettet werden können, an denen herkömmliche Kontrollen nicht greifen.

Die Lösung wurde entwickelt, um die Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur mit den neuesten Funktionen zu modernisieren, die Umgebung vor neuen Bedrohungen und Schwachstellen zu schützen, um Datenverluste, teure Ausfallzeit und Reputationsschäden zu vermeiden und die Risiken von Cyberangriffen zu verringern, die zu Datenverlusten, teuren Ausfallzeiten und Reputationsschäden führen können.