IBM erweitert OEM-Vereinbarung mit Delinea Privileged Identity und Access Management-Funktionen

IBM und Delinea bieten gemeinsam einen umfassenden Überblick über privilegierte Aktivitäten und konsistente Zugriffskontrollen, um Kunden dabei zu helfen, Risiken zu mindern, die Prüfbarkeit zu verbessern und die Produktivität für Sicherheits- und IT-Teams zu steigern.

„Sicherheit wird durch Innovation vorangetrieben“, sagte Bob Kalka, Global Sales Leader für IBM Verify. „Unsere Zusammenarbeit mit Delinea unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Lösungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, die Komplexität der modernen Bedrohungslandschaft zu bewältigen. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe in der Identitätssicherheit – und helfen unseren Kunden, in einer sich rasant verändernden digitalen Welt souverän zu agieren.“

Diese erweiterte Vereinbarung unterstreicht die Strategie von IBM, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, die Funktionen von IBM Verify ergänzen und erweitern.

Erfahren Sie mehr darüber, wie IBM und Delinea gemeinsam Unternehmen dabei unterstützen, die Identitätssicherheit zu stärken und die Verwaltung privilegierter Zugriffe zu vereinfachen.

