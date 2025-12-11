Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM erweitert OEM-Vereinbarung mit Delinea Privileged Identity und Access Management-Funktionen

Diese neue Vereinbarung vertieft die strategische Zusammenarbeit und ermöglicht ihnen eine bessere Transparenz, intelligente Autorisierung und einheitliche Kontrolle über alle Identitäten hinweg, sowohl menschliche als auch maschinelle.

Veröffentlicht 11. Dezember 2025
By Martina Kopic

IBM erweitert seine OEM-Vereinbarung mit Delinea, einem führenden Anbieter von intelligenter Identitätssicherheit, um erweiterte Funktionen für das Privileged Identity und Access Management über die IBM Verify Privileged Identity Platform bereitzustellen.

Diese neue Vereinbarung vertieft die strategische Zusammenarbeit, die 2018 zwischen den beiden Unternehmen begann, und bringt die vollständige Delinea-Plattform zu IBM-Kunden, wodurch sie mehr Sichtbarkeit, intelligente Autorisierung und einheitliche Kontrolle über alle Identitäten – Mensch und Maschine – ermöglichen. Die Delinea-Plattform bietet ein vollständiges, cloudnatives Ökosystem von Identitätssicherheitslösungen, das es Unternehmen ermöglicht, Kontext für alle Identitäten mit intelligenter Autorisierung aufzubauen und anzuwenden.

Bereitstellung einer konsolidierten, cloudnativen Lösung

Die Identität ist einer der wichtigsten Kontrollpunkte in der modernen Sicherheitslandschaft. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI, Hybrid Cloud und Edge Computing in Unternehmen wächst auch die Zahl der privilegierten Konten – und damit die potenziellen Angriffsflächen.

Durch die Integration der Delinea-Plattform in IBM Verify bietet IBM eine konsolidierte, cloudnative Lösung, die Kunden in folgenden Bereichen unterstützt:

  • Stärkung der Governance privilegierter Zugriffe in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen
  • Identitätsbasierte Bedrohungen in Echtzeit erkennen und darauf reagieren
  • Compliance-Berichterstattung vereinfachen und operative Komplexität reduzieren
  • Time-to-Value durch schnelle Bereitstellung und optimierte Verwaltung beschleunigen

Die erweiterte Vereinbarung macht die gesamte Delinea-Plattform über die IBM Verify Privileged Identity Platform verfügbar und bietet Kunden einen einheitlichen Ansatz für Identitätssicherheit, der die fortschrittliche KI-gestützte Autorisierung von Delinea mit der umfassenden Sicherheitskompetenz und dem integrierten Portfolio von IBM kombiniert.

Die Kraft der Zusammenarbeit

IBM und Delinea bieten gemeinsam einen umfassenden Überblick über privilegierte Aktivitäten und konsistente Zugriffskontrollen, um Kunden dabei zu helfen, Risiken zu mindern, die Prüfbarkeit zu verbessern und die Produktivität für Sicherheits- und IT-Teams zu steigern.

„Sicherheit wird durch Innovation vorangetrieben“, sagte Bob Kalka, Global Sales Leader für IBM Verify. „Unsere Zusammenarbeit mit Delinea unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Lösungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, die Komplexität der modernen Bedrohungslandschaft zu bewältigen. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe in der Identitätssicherheit – und helfen unseren Kunden, in einer sich rasant verändernden digitalen Welt souverän zu agieren.“

Diese erweiterte Vereinbarung unterstreicht die Strategie von IBM, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, die Funktionen von IBM Verify ergänzen und erweitern.

Erfahren Sie mehr darüber, wie IBM und Delinea gemeinsam Unternehmen dabei unterstützen, die Identitätssicherheit zu stärken und die Verwaltung privilegierter Zugriffe zu vereinfachen.

Martina Kopic

Product Marketing Manager - IBM