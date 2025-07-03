3. Juli 2025
Die IBM Envizi ESG Suite wurde am 27. Juni 2025 von dem unabhängigen Forschungsunternehmen Verdantix in dem Bericht „Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software 2025“ erneut als Marktführer benannt.
IBM zeichnet sich im Rahmen seines Softwareangebots durch sein Fachwissen in den Bereichen Datenmanagement und KI aus. Die Suite hat laut den „Capabilities“-Bewertungen von Verdantix Bestnoten in den Bereichen Datenerfassung und -verwaltung, Qualitätskontrolle sowie Management der ESG-Nachhaltigkeitsleistung erhalten. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen gute Ergebnisse bei den „Momentum“-Scores, die strategische Erfolgsfaktoren wie Marktvision und Strategie bewerten.
Verdantix führte eine gründliche Bewertung durch, bei der 21 Lösungsanbieter miteinander verglichen wurden. Dieser Prozess umfasste einen umfassenden Fragebogen, Präsentationen der Anbieter und Interviews mit aktuellen Nutzern von ESG- und Nachhaltigkeitsberichtssoftware.
Lucas Gowland von Verdantix betont in dem Bericht: „Angesichts der wachsenden regulatorischen Unsicherheit und der steigenden Kontrolle durch Stakeholder können sich Unternehmen bei der Verwaltung von Nachhaltigkeitsangaben nicht mehr auf fragmentierte Systeme oder manuelle Prozesse verlassen. Die Nachfrage nach genauen, überprüfbaren Nachhaltigkeitsdaten in Echtzeit (oder nahezu in Echtzeit) hat die Berichtssoftware von einem unterstützenden Tool zu einer strategischen Anforderung gemacht. Der Green Quadrant 2025 hebt die Anbieter hervor, die am besten in der Lage sind, Unternehmen beim Umgang mit den sich verändernden Anforderungen, der Erfüllung von Sicherheitserwartungen und der Einbindung von Nachhaltigkeitsleistung in die Entscheidungsfindung im Kerngeschäft zu unterstützen.
IBM Envizi ist gut positioniert, um Kunden bei dieser Marktverschiebung zu unterstützen. Die Software-Suite unterstützt Unternehmen bei der regulatorischen und freiwilligen Berichterstellung und bietet gleichzeitig gezielte Tools zur Dekarbonisierung. Alles wird modular bereitgestellt, um den sich ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
IBM hat seine herausragenden Fähigkeiten im Bereich ESG und Management der Nachhaltigkeitsleistung unter Beweis gestellt, was seine umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmensdatenmanagement, Datensicherheit und Datenschutz sowie seine Tools für das Leistungsmanagement widerspiegelt.
Diese jüngste Anerkennung baut auf der Positionierung von IBM Envizi als Leader im Bericht „Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software“ des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens Verdantix auf, der am 17. Juli 2023 veröffentlicht wurde. Diese Anerkennung spiegelt das kontinuierliche Engagement von IBM für Nachhaltigkeit und seine Tradition wider, innovative Lösungen anzubieten, die Maßstäbe in der Branche setzen.
Über Verdantix
Verdantix ist der maßgebliche Vordenker für zukunftsweisende Innovationen. Wir unterstützen Entscheidungsträger mit unseren proprietären Daten, unserem einzigartigen Fachwissen und unseren Führungsnetzwerken. Unsere aussagekräftigen Analysen werden über eine digitale Plattform, Beratungsaufträge und persönliche Veranstaltungen an Tausende von Entscheidungsträgern in mehr als 100 Ländern weitergegeben. In den Büros in London, New York und Boston wendet das Forschungsteam von Verdantix die Prinzipien von Strenge, Genauigkeit und Neugier an, um unsere weltweit verteilten Kunden bei der Lösung ihrer komplexesten Herausforderungen zu unterstützen verdantix.com