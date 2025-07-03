Verdantix führte eine gründliche Bewertung durch, bei der 21 Lösungsanbieter miteinander verglichen wurden. Dieser Prozess umfasste einen umfassenden Fragebogen, Präsentationen der Anbieter und Interviews mit aktuellen Nutzern von ESG- und Nachhaltigkeitsberichtssoftware.

Lucas Gowland von Verdantix betont in dem Bericht: „Angesichts der wachsenden regulatorischen Unsicherheit und der steigenden Kontrolle durch Stakeholder können sich Unternehmen bei der Verwaltung von Nachhaltigkeitsangaben nicht mehr auf fragmentierte Systeme oder manuelle Prozesse verlassen. Die Nachfrage nach genauen, überprüfbaren Nachhaltigkeitsdaten in Echtzeit (oder nahezu in Echtzeit) hat die Berichtssoftware von einem unterstützenden Tool zu einer strategischen Anforderung gemacht. Der Green Quadrant 2025 hebt die Anbieter hervor, die am besten in der Lage sind, Unternehmen beim Umgang mit den sich verändernden Anforderungen, der Erfüllung von Sicherheitserwartungen und der Einbindung von Nachhaltigkeitsleistung in die Entscheidungsfindung im Kerngeschäft zu unterstützen.

IBM Envizi ist gut positioniert, um Kunden bei dieser Marktverschiebung zu unterstützen. Die Software-Suite unterstützt Unternehmen bei der regulatorischen und freiwilligen Berichterstellung und bietet gleichzeitig gezielte Tools zur Dekarbonisierung. Alles wird modular bereitgestellt, um den sich ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

IBM hat seine herausragenden Fähigkeiten im Bereich ESG und Management der Nachhaltigkeitsleistung unter Beweis gestellt, was seine umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmensdatenmanagement, Datensicherheit und Datenschutz sowie seine Tools für das Leistungsmanagement widerspiegelt.