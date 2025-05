IBM verbessert die Funktionen von watsonx.governance mit dem neuen Model Risk Evaluation Engine

Es ist so weit: Wir stellen die Model Risk Evaluation Engine vor! Ein neues Tool in watsonx.governance, das die Risiken von Foundation Models messen kann, indem es Metriken in Bezug auf Risikodimensionen aus dem KI-Risikoatlas berechnet. Als Teil eines umfassenden Modell-Onboarding-Prozesses ermöglicht es den Vergleich von Risikometriken über verschiedene Foundation Models hinweg und hilft dabei, die geeignetsten Foundation Models für die Bereitstellung in Ihrem Unternehmen zu identifizieren, die der spezifischen Risikotoleranz Ihres Unternehmens entsprechen.