IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: Schnelleres Enterprise-MBSE für große Modelle und verteilte Teams

Diese Version bietet eine stärkere Leistung auf Unternehmensebene und eine verbesserte Zusammenarbeit und erweitert den Zugang zu langjährigen Modell-Assets, so dass die Teams in Echtzeit mehr Klarheit für sichere Entscheidungen auf Systemebene erhalten.
In dem Maße, wie die Anforderungen an eine effiziente Entwicklung und Bereitstellung in komplexen Programmen steigen, steigen die Erwartungen an moderne MBSE-(Model-Based System Engineering-)Tools ebenso schnell. Verteilte Systeme und Softwareentwicklungsteams stießen oft an eine Grenze und sahen sich mit Herausforderungen konfrontiert, die den Fortschritt verzögern: Reviews lassen sich mit zunehmender Komplexität nicht skalieren, Modelle laden sich langsam, die Sichtbarkeit des Lebenszyklus ist begrenzt.
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 wurde entwickelt, um diese Probleme anzugehen und zu verringern, indem es die unternehmensgerechte Leistung bei großen Modellen verbessert, Erweiterungen einführt, die die Zusammenarbeit optimieren und Innovationen beschleunigen, und den Zugriff auf Modelldaten über das neue Model Context Protocol (MCP) unterstützt.
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 gibt Engineering-Teams die Geschwindigkeit, Klarheit und die Erkenntnis, die sie benötigen, um sichere Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn sie mit Modellen im Unternehmensmaßstab oder mit Modellen arbeiten, die von verteilten Teams gemeinsam genutzt werden. Diese Version beinhaltet auch KI-fähige Funktionen, die in einer öffentlichen Vorschau verfügbar sind und einen ersten Schritt hin zu umfassenderen KI-gestützten Automatisierungen darstellen. Der Hauptnutzen liegt jedoch in den unmittelbaren Auswirkungen auf Benutzerfreundlichkeit und Produktivität.
Mit Rhapsody 10.0.3 können Engineers weniger Zeit mit Warten verbringen, Führungskräfte erhalten eine klarere Erkenntnis und können schnellere Entscheidungen treffen, und MBSE-Workflows halten mit den Lieferterminen des Unternehmens Schritt – durch reduzierte toolbedingte Verzögerungen und eine engere Abstimmung mit den Programmzielen. Durch die Minimierung von Leistungsengpässen hilft diese Version den Teams, die Prüfungen durch Stakeholder effizient in großem Umfang durchzuführen, die Zusammenarbeit und Überprüfbarkeit zu verbessern und die Risikominderung durch schnellere Analysen und Validierungsprüfungen sicherzustellen.
Die Modellleistung für den Unternehmensmaßstab umfasst Folgendes:
Version 10.0.3 liefert Verbesserungen, die die Modellnavigation verbessern, die Produktivität der Entwickler steigern und Engineering-Teams helfen, Veränderungen effektiv im Unternehmensmaßstab zu überprüfen, zu visualisieren und zu kommunizieren. Das Ergebnis ist ein effizienterer MBSE-Workflow für Teams, die große Modelle, verteilte Zusammenarbeit und zunehmende Programmkomplexität bewältigen müssen.
Rhapsody 10.0.3, das jetzt allgemein verfügbar ist, bietet außerdem Lesezugriff auf Rhapsody-Modelle, die über Jahrzehnte hinweg über den neuen Model Context Protocol (MCP)-Server (in der öffentlichen Vorschauphase) erstellt wurden. Dies ermöglicht nahezu sofortige Analysen von großen Assets, plus „Bring Your Own KI“-Flexibilität für benutzerdefinierte, ML-gesteuerte Entdeckungen.
Da Programme skalieren und Altmodelle unhandlich werden, benötigen Teams schnellen, KI-fähigen Zugriff ohne Leistungsengpässe, die jahrzehntelange Daten für moderne Erkenntnisse, Risikoanalysen und Innovationen in verteilten MBSE-Workflows freischalten.
Alle neuen Produktfunktionen und Updates finden Sie hier auf der Produktseite.
Zusammengenommen helfen diese Fortschritte Rhapsody-Kunden, MBSE effektiver in immer komplexeren Engineering-Umgebungen zu skalieren.
Für Unternehmen, die sich mit der Einhaltung von Vorschriften und der Verwaltung von langlebigen Modellbeständen befassen, verbessert Version 10.0.3 die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Teams, die Überprüfung und Steuerung von Änderungen und hilft dabei, den Zugriff auf den Modellkontext zu erhalten, der für eine sichere Entscheidungsfindung erforderlich ist.
Dies führt zu einem MBSE-Workflow, der höhere Geschwindigkeit und Klarheit ermöglicht, ohne die für vertrauenswürdige Entwicklungsbereiche und Entwicklungsprogramme erforderliche Rückverfolgbarkeit und Kontrolle auf Unternehmensebene zu beeinträchtigen.
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