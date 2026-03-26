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IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: Schnelleres Enterprise-MBSE für große Modelle und verteilte Teams

Diese Version bietet eine stärkere Leistung auf Unternehmensebene und eine verbesserte Zusammenarbeit und erweitert den Zugang zu langjährigen Modell-Assets, so dass die Teams in Echtzeit mehr Klarheit für sichere Entscheidungen auf Systemebene erhalten.

Veröffentlicht 26. März 2026

In dem Maße, wie die Anforderungen an eine effiziente Entwicklung und Bereitstellung in komplexen Programmen steigen, steigen die Erwartungen an moderne MBSE-(Model-Based System Engineering-)Tools ebenso schnell. Verteilte Systeme und Softwareentwicklungsteams stießen oft an eine Grenze und sahen sich mit Herausforderungen konfrontiert, die den Fortschritt verzögern: Reviews lassen sich mit zunehmender Komplexität nicht skalieren, Modelle laden sich langsam, die Sichtbarkeit des Lebenszyklus ist begrenzt.

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 wurde entwickelt, um diese Probleme anzugehen und zu verringern, indem es die unternehmensgerechte Leistung bei großen Modellen verbessert, Erweiterungen einführt, die die Zusammenarbeit optimieren und Innovationen beschleunigen, und den Zugriff auf Modelldaten über das neue Model Context Protocol (MCP) unterstützt.

Unterstützung von Entwicklungsteams durch mehr Geschwindigkeit und Klarheit

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 gibt Engineering-Teams die Geschwindigkeit, Klarheit und die Erkenntnis, die sie benötigen, um sichere Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn sie mit Modellen im Unternehmensmaßstab oder mit Modellen arbeiten, die von verteilten Teams gemeinsam genutzt werden. Diese Version beinhaltet auch KI-fähige Funktionen, die in einer öffentlichen Vorschau verfügbar sind und einen ersten Schritt hin zu umfassenderen KI-gestützten Automatisierungen darstellen. Der Hauptnutzen liegt jedoch in den unmittelbaren Auswirkungen auf Benutzerfreundlichkeit und Produktivität.

Mit Rhapsody 10.0.3 können Engineers weniger Zeit mit Warten verbringen, Führungskräfte erhalten eine klarere Erkenntnis und können schnellere Entscheidungen treffen, und MBSE-Workflows halten mit den Lieferterminen des Unternehmens Schritt – durch reduzierte toolbedingte Verzögerungen und eine engere Abstimmung mit den Programmzielen. Durch die Minimierung von Leistungsengpässen hilft diese Version den Teams, die Prüfungen durch Stakeholder effizient in großem Umfang durchzuführen, die Zusammenarbeit und Überprüfbarkeit zu verbessern und die Risikominderung durch schnellere Analysen und Validierungsprüfungen sicherzustellen.

Die Modellleistung für den Unternehmensmaßstab umfasst Folgendes:

  • Laden von Modellen: Die Leistung beim Laden von Modellen wurde verbessert, was zu messbaren Geschwindigkeitssteigerungen bei großen und unternehmensweiten Projekten führt.
  • Ansicht dediziert für Remote-Artefakte zur Organisation von Inhalten für eine optimierte Verwaltung und optimale Leistung.
  • Nicht blockierende Remote-Artefakte führen Operationen aus: Dank verbesserter bedarfsgesteuerter Auflösung und schnellerer Ladezeiten bleiben Arbeitsabläufe unterbrechungsfrei.
  • Unloaded View zeigt sofort alle unbeladenen Modelleinheiten an, um eine schnelle Übersicht und gezielte Beladung zu ermöglichen.

Wichtige Verbesserungen für IBM Engineering Rhapsody 10.0.3

Version 10.0.3 liefert Verbesserungen, die die Modellnavigation verbessern, die Produktivität der Entwickler steigern und Engineering-Teams helfen, Veränderungen effektiv im Unternehmensmaßstab zu überprüfen, zu visualisieren und zu kommunizieren. Das Ergebnis ist ein effizienterer MBSE-Workflow für Teams, die große Modelle, verteilte Zusammenarbeit und zunehmende Programmkomplexität bewältigen müssen.

Verbesserte Navigation und Auffindbarkeit

  • Intelligente Browserstruktur: Neue Suchfilter ermöglichen es Benutzern, schnell bestimmte Elemente innerhalb der Modellhierarchie zu finden.
  • KI-gestützte Akteur-/Anwendungsfallerkennung: Identifiziert automatisch Akteure/Anwendungsfälle anhand der Anforderungen und generiert rückverfolgbare Modelle, die ein konsistentes MBSE beschleunigen.

Produktivitätsschub der Entwickler

  • Modernisierter Code-Editor: Unterstützung für „Gehe zu Definition“, IntelliSense, Syntaxhervorhebung, Ein-/Ausblenden von Codeblöcken, farbcodierte Druckergebnisse.
  • Ein-Klick-Umgebungseinrichtung: Mit einem Klick wird der Cygwin-Compiler installiert, und Rhapsody verwandelt die Einrichtung von Stunden in Minuten, sodass neue Nutzer sofortige, modellbasierte Entwicklung erhalten können.
  • Collaboration Boost: Inline-Kommentare mit Rhapsody Model Manager-fähigen Modellen fördern die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit.

Beschleunigte Überprüfungen und Erkenntnisse im Unternehmensmaßstab

  • Für MBSE-Verantwortliche und Prüfer: Erstellen Sie skalierbare Diff-Merge-Berichte in HTML/CSV/RTF, um Audits und Stakeholder-Reviews zu optimieren und Änderungen über riesige Modelle hinweg in wenigen Minuten statt in Stunden zu erkennen.
  • Für Code-to-Model-Engineers: Generieren Sie automatisch betriebliche Flussdiagramme aus Altlast-Code und überbrücken so die Lücke zwischen Implementierung und Grafik für eine schnellere Validierung und Einführung.
  • Für Visualisierungsteams: Exportieren Sie Diagramme als SVG für flexible, skalierbare Grafiken sowie verbesserte Tabellen-/Matrixansichten mit Zoom, Filterung und inhaltsbewusster Sortierung, die unternehmenstaugliche Visualisierungen in jeder Skala liefert.
  • Für Anwender, die Berichte individuell anpassen: Das EDG Reporting-Upgrade mit Apache POI/ASPOSE-Optionen gewährleistet hochpräzise, anpassbare Ausgaben, die auf die Anforderungen der Compliance zugeschnitten sind.

Jetzt allgemein verfügbar: Einführung von „Lesezugriff“ und mehr

Rhapsody 10.0.3, das jetzt allgemein verfügbar ist, bietet außerdem Lesezugriff auf Rhapsody-Modelle, die über Jahrzehnte hinweg über den neuen Model Context Protocol (MCP)-Server (in der öffentlichen Vorschauphase) erstellt wurden. Dies ermöglicht nahezu sofortige Analysen von großen Assets, plus „Bring Your Own KI“-Flexibilität für benutzerdefinierte, ML-gesteuerte Entdeckungen.

Da Programme skalieren und Altmodelle unhandlich werden, benötigen Teams schnellen, KI-fähigen Zugriff ohne Leistungsengpässe, die jahrzehntelange Daten für moderne Erkenntnisse, Risikoanalysen und Innovationen in verteilten MBSE-Workflows freischalten.

Alle neuen Produktfunktionen und Updates finden Sie hier auf der Produktseite.

Noch heute effektiver skalieren

Zusammengenommen helfen diese Fortschritte Rhapsody-Kunden, MBSE effektiver in immer komplexeren Engineering-Umgebungen zu skalieren.

Für Unternehmen, die sich mit der Einhaltung von Vorschriften und der Verwaltung von langlebigen Modellbeständen befassen, verbessert Version 10.0.3 die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Teams, die Überprüfung und Steuerung von Änderungen und hilft dabei, den Zugriff auf den Modellkontext zu erhalten, der für eine sichere Entscheidungsfindung erforderlich ist.

Dies führt zu einem MBSE-Workflow, der höhere Geschwindigkeit und Klarheit ermöglicht, ohne die für vertrauenswürdige Entwicklungsbereiche und Entwicklungsprogramme erforderliche Rückverfolgbarkeit und Kontrolle auf Unternehmensebene zu beeinträchtigen. 

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Weitere Details siehe die IBM Dokumentation

Santharam Suneel

Senior Product Manager