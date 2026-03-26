IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: Schnelleres Enterprise-MBSE für große Modelle und verteilte Teams

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 gibt Engineering-Teams die Geschwindigkeit, Klarheit und die Erkenntnis, die sie benötigen, um sichere Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn sie mit Modellen im Unternehmensmaßstab oder mit Modellen arbeiten, die von verteilten Teams gemeinsam genutzt werden. Diese Version beinhaltet auch KI-fähige Funktionen, die in einer öffentlichen Vorschau verfügbar sind und einen ersten Schritt hin zu umfassenderen KI-gestützten Automatisierungen darstellen. Der Hauptnutzen liegt jedoch in den unmittelbaren Auswirkungen auf Benutzerfreundlichkeit und Produktivität.

Mit Rhapsody 10.0.3 können Engineers weniger Zeit mit Warten verbringen, Führungskräfte erhalten eine klarere Erkenntnis und können schnellere Entscheidungen treffen, und MBSE-Workflows halten mit den Lieferterminen des Unternehmens Schritt – durch reduzierte toolbedingte Verzögerungen und eine engere Abstimmung mit den Programmzielen. Durch die Minimierung von Leistungsengpässen hilft diese Version den Teams, die Prüfungen durch Stakeholder effizient in großem Umfang durchzuführen, die Zusammenarbeit und Überprüfbarkeit zu verbessern und die Risikominderung durch schnellere Analysen und Validierungsprüfungen sicherzustellen.

Die Modellleistung für den Unternehmensmaßstab umfasst Folgendes: