IBM Engineering AI Hub 1.3 hilft Engineering-Teams, agentische KI über den gesamten Lebenszyklus zu skalieren

Diese Version führt eine einheitliche, erweiterbare agentische Automatisierungsplattform für IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) ein, die Ingenieurteams dabei unterstützt, die KI-Einführung mit lebenszyklusbewusstem Datenzugriff und unternehmensreifer Governance zu skalieren.
Die Ingenieurteams stehen unter Druck, hochkomplexe Produkte in beispielloser Geschwindigkeit zu liefern. Dieser Druck zeigt sich besonders in Branchen wie der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung oder der Medizin, wo Produkte zunehmend softwaredefiniert werden und der Erfolg von enger interdisziplinärer Zusammenarbeit abhängt. KI kann Teams helfen, schneller voranzukommen. Es kann wiederkehrende oder fehleranfällige Aufgaben automatisieren, den Zugang zu technischem Wissen verbessern und Entscheidungen beschleunigen.
Die Anwendung agentenbasierter Automatisierung über den gesamten Lebenszyklus hinweg erfordert KI-Assistenten und -Agenten, die in der Lage sind, in regulierten Umgebungen zu arbeiten, mit vertrauenswürdigen Daten umzugehen, Governance-Vorgaben zu beachten und sich auf sichere und skalierbare Weise mit unternehmensweit genehmigten Plattformen zu verbinden.
IBM Engineering KI Hub 1.3 führt fortschrittliche Funktionen ein, um diese Herausforderungen für agentische Automatisierung im gesamten IBM ELM zu bewältigen. Diese Version hilft Teams, technische Daten, domänenspezifische Agenten und orchestrierte Workflows miteinander zu verbinden, sodass sie KI konsistenter über den gesamten Lebenszyklus hinweg anwenden können und gleichzeitig die Unternehmenskontrolle behalten.
Basierend auf Kernkonstruktionen wie Anforderungen, Arbeitsobjekten, Modellen, Tests und Rückverfolgbarkeit führt IBM Engineering KI Hub 1.3 eine Schlüsselfunktion ein: einen verwalteten Model Context Protocol (MCP)-Endpunkt, der einen lebenszyklusbewussten Zugriff auf ELM-Daten ermöglicht. MCP-Tools unterstützen die Anbindung von KI-Anwendungen an regulierte ELM-Daten über eine einheitliche Kontextschicht, die vertrauenswürdige Kontextinformationen für KI-Assistenten, Agenten und orchestrierte Workflows bereitstellt.
Diese Grundlage unterstützt praktische Engineering-Szenarien. Teams können Anforderungen im Zusammenhang mit einer Änderungsanforderung finden, potenzielle Auswirkungen zusammenfassen, Anforderungen über gesteuerte Änderungssätze erstellen, Arbeitselemente nach Attributen suchen, Kommentare hinzufügen, den Sprintstatus überprüfen, Abhängigkeiten zwischen Artefakten verfolgen, betroffene Modellelemente identifizieren und Testqualitätslücken analysieren.
Der Wert geht über den schnelleren Zugriff auf Informationen hinaus. Es bietet technischen Kontext, der vertrauenswürdig, gesteuert und umsetzbar ist.
Engineering AI Hub 1.3 bietet außerdem Unterstützung für A2A-konforme Agenten, wodurch von IBM bereitgestellte Agenten an benutzerdefinierten Multi-Agenten-Workflows auf Basis offener Standards teilnehmen können. Diese Agenten teilen den Kontext, koordinieren Aktionen und unterstützen eine geregelte Ausführung von orchestrierten Workflows.
Diese Funktion hilft Unternehmen, den Engineering KI Hub über vordefinierte Anwendungsfälle hinaus zu erweitern. Anstatt für jeden Workflow separate Integrationschichten zu erstellen, können Teams damit beginnen, koordinierte agentische Workflows zu entwerfen, die widerspiegeln, wie Entwicklungsarbeit tatsächlich abläuft.
Ein Multi-Agenten-Workflow kann beispielsweise umfassend eine Änderungsanforderung bewerten, zugehörige Anforderungen identifizieren, betroffene Arbeitselemente überprüfen, die Testabdeckung prüfen und eine Zusammenfassung für die technischen Überprüfungen erstellen. Ingenieure behalten die Kontrolle, während Agenten den manuellen Aufwand für die Erfassung, Verknüpfung und Interpretation von Lebenszyklusinformationen reduzieren.
Die Einführung von KI auf Unternehmensebene muss mit den Standards der Organisation übereinstimmen. Viele Unternehmen haben bereits bestimmte Anbieter von Large Language Models (LLM) auf der Grundlage von Anforderungen an Governance, Sicherheit, Compliance oder Infrastruktur genehmigt.
IBM Engineering AI Hub 1.3 geht über watsonx.ai hinaus und unterstützt Amazon Bedrock. Diese zusätzliche Unterstützung gibt Teams mehr Flexibilität, um KI-gestütztes Engineering mit zugelassenen LLM-Anbietern abzustimmen und gleichzeitig einen kontrollierten und konsistenten Zugriff auf Lebenszyklusdaten aufrechtzuerhalten.
Für Führungskräfte aus den Bereichen Technik und IT verringert dies die Hürden bei der Einführung neuer KI-Funktionen. Teams können Engineering AI Hub in bestehende KI-Strategien des Unternehmens integrieren, ohne die Infrastruktur zu duplizieren oder zusätzliche Plattformgenehmigungen einzuholen.
Da Unternehmen KI im Engineering skalieren, müssen die Implementierungen mit Sicherheits-, Betriebs- und Compliance-Anforderungen übereinstimmen. Unternehmen müssen häufig KI-gestützte Funktionen in Cloud-, On-Premise- und streng regulierten oder Air-Gap-Umgebungen betreiben.
IBM Engineering KI Hub 1.3 bietet Unterstützung für flexible Bereitstellung auf CNCF Kubernetes, sodass Teams Engineering AI Hub auf Plattformen bereitstellen können, die mit ihrer Infrastruktur-Strategie übereinstimmen. Dieses Release ermöglicht auch die Unterstützung von Air-Gap-Installationen, bei denen eine Netzwerkisolierung erforderlich ist, um strenge gesetzliche oder sicherheitsrelevante Auflagen zu erfüllen.
Diese Flexibilität macht die Einführung für jene Unternehmen praktischer, die in regulierten oder eingeschränkten Umgebungen tätig sind. Dadurch können Entwicklungsteams KI-Funktionen näher an die Systeme heranführen, in denen sich ihre Entwicklungsdaten und Workflows bereits befinden.
Weitere Verbesserungen, die Administratoren nun mehr Kontrolle und Flexibilität bieten, sind:
Diese Funktionen helfen Teams, die Relevanz und Konsistenz von Zusammenfassungen sowie die Qualität und Vollständigkeit der Arbeitsaufgaben während der Planung zu verbessern und gleichzeitig den menschlichen Kontakt aufrechtzuerhalten.
Diese Veröffentlichung des Engineering AI Hub markiert einen bedeutenden Fortschritt im KI-unterstützten Engineering. Es vereint lebenszyklusorientierten Datenzugriff, Agenten-Erweiterbarkeit, Abstimmung der KI-Strategie und Bereitstellungsflexibilität in einer kontrollierten Plattform für IBM ELM.
Für Ingenieurunternehmen ist dies von entscheidender Bedeutung. KI kann nicht als isolierte Ebene funktionieren. Es muss mit vertrauenswürdigen Daten arbeiten, technische Zusammenhänge verstehen, Zugriffskontrollen respektieren und sich an die Prozesse halten, die Teams bereits zur Steuerung komplexer Produktentwicklungen anwenden.
Mit dem Engineering AI Hub 1.3 können Unternehmen KI über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg auf eine Weise einsetzen, die vertrauenswürdig, kontrolliert und skalierbar ist.
Seien Sie am 24. Juni 2026 live dabei, wenn die Experten das System in Aktion vorstellen