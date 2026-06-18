IBM Engineering AI Hub 1.3 hilft Engineering-Teams, agentische KI über den gesamten Lebenszyklus zu skalieren

Die Ingenieurteams stehen unter Druck, hochkomplexe Produkte in beispielloser Geschwindigkeit zu liefern. Dieser Druck zeigt sich besonders in Branchen wie der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung oder der Medizin, wo Produkte zunehmend softwaredefiniert werden und der Erfolg von enger interdisziplinärer Zusammenarbeit abhängt. KI kann Teams helfen, schneller voranzukommen. Es kann wiederkehrende oder fehleranfällige Aufgaben automatisieren, den Zugang zu technischem Wissen verbessern und Entscheidungen beschleunigen.

Die Anwendung agentenbasierter Automatisierung über den gesamten Lebenszyklus hinweg erfordert KI-Assistenten und -Agenten, die in der Lage sind, in regulierten Umgebungen zu arbeiten, mit vertrauenswürdigen Daten umzugehen, Governance-Vorgaben zu beachten und sich auf sichere und skalierbare Weise mit unternehmensweit genehmigten Plattformen zu verbinden.



IBM Engineering KI Hub 1.3 führt fortschrittliche Funktionen ein, um diese Herausforderungen für agentische Automatisierung im gesamten IBM ELM zu bewältigen. Diese Version hilft Teams, technische Daten, domänenspezifische Agenten und orchestrierte Workflows miteinander zu verbinden, sodass sie KI konsistenter über den gesamten Lebenszyklus hinweg anwenden können und gleichzeitig die Unternehmenskontrolle behalten.