IBM wurde in allen vier Kategorien des IDC MarketScape Supply Chain Services 2025-2026 als führendes Unternehmen anerkannt.
Wir glauben, dass dies die Breite und Tiefe unserer Fähigkeiten unterstreicht, unabhängig davon, auf welches Ökosystem sich unsere Kunden verlassen. Ob bei Oracle, SAP, anderen großen Plattformen oder der Integration in verschiedene Umgebungen – wir sind überzeugt, dass IBM ein umfassendes Portfolio von Produkten und Dienstleistungen der nächsten Generation liefert, die darauf ausgelegt sind, Lieferketten intelligenter, resilienter und nachhaltiger zu machen.
IBM hat das Potenzial von agentischer KI intern demonstriert, und jetzt sind wir bereit, mit Kunden zu skalieren und zu replizieren. Mit der Science of Consulting wenden wir einen strukturierten Framework an, der Ergebnisse wiederholbar und beabsichtigt macht, nicht zufällig.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem globalen Fußabdruck hilft IBM seinen Kunden, die Komplexität zu vereinfachen und die Modernisierung bei Planung, Umsetzung und Erfüllung zu beschleunigen. Dies ist besonders wichtig in der heutigen komplexen Geschäftswelt: Viele Unternehmen modernisieren zwar einzelne Bereiche ihrer Lieferkette, tun sich aber schwer damit, diese Aktivitäten zu einer durchgängigen Transformation zu vereinen.
IBMs langjährige Investitionen in KI, Analyse und Automatisierung – gepaart mit der Erfahrung in der Anwendung dieser Funktionen im eigenen Betrieb – ermöglichen es Kunden, reaktionsschnellere, erkenntnisorientierte Lieferketten aufzubauen. IBM bringt integrierte Methoden, Beschleuniger und domänenspezifische IP ein, die Kunden dabei unterstützen, die Sichtbarkeit zu verbessern, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und anpassungsfähigere sowie widerstandsfähigere Betriebsmodelle zu schaffen.
Als Pionier im Bereich KI und neuer Technologien konzentriert sich IBM seit langem auf die Anwendung von KI speziell auf Anwendungsfälle in der Lieferkette. Seine Funktionen umfassen Optimierung, intelligente Auftragsabwicklung, Rückverfolgbarkeit und vorausschauende Erkenntnisse – bereitgestellt durch IBM-Methoden und eng integriert mit Oracle-Plattformen.
IBM setzt auf vertrauenswürdige, kontrollierte KI, die es Unternehmen ermöglicht, von Experimenten zu verlässlichen, produktionsreifen Funktionen überzugehen. Unsere Vision einer sich selbst korrigierenden Lieferkette – basierend auf intelligenter Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit – hilft Unternehmen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsfindung in zunehmend volatilen Umfeldern zu verbessern.
In der IDC MarketScape-Studie „2025-2026 Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Services Vendor Assessment“ wird unter anderem erwähnt, dass IBMs Oracle-spezifische Stärken Folgendes umfassen:
„IBM hat ein komplettes Spektrum an Funktionen zur Transformation der Lieferkette über fast alle Lieferketten-Produkt-Suites, die durch IBM Anwendungen erweitert werden“, heißt es im IDC-Bericht. „Das Unternehmen hat kürzlich seine Ressourcen neu ausgerichtet, um Kompetenzen, Funktionalitäten und Prozess-Know-how für eine zukunftsorientierte Lieferkette bereitzustellen.“
Darüber hinaus hebt der Bericht hervor: „IBM war ein früher Investor in KI und andere aufkommende Technologien, insbesondere im Hinblick auf die Lieferkette. Außerdem bietet es eine Reihe von Funktionen, die alle Ressourcen nutzen, einschließlich der proprietären Methoden von IBM, zusammen mit Branchen- und SAP-Know-how und technischen Funktionen. IBM konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen, die messbare Geschäftsergebnisse erzielen, einschließlich des Konzepts der selbstkorrigierenden Lieferkette durch den Aufbau von Sense-and-Respond-Funktionen. Es bringt nachweisliche Expertise, Werkzeuge, agile Methoden, erfolgreiche Optimierung und Lösungsmanagement zu Hunderten von Kunden. IBM hat auch eine sorgfältig kuratierte Liste von SaaS-Partnern, um spezifische Anwendungsfälle in der Lieferkette zu adressieren.“
IBMs technischer Hintergrund und der Fokus auf fortschrittliche Technologien passen manchmal nicht zur Bereitschaft potenzieller Kunden. Weitere Herausforderungen sind die Kosten und die Präferenz der Kunden für gezielte Technologie-Updates anstelle einer umfassenderen Unternehmenstransformation. Um die Adresse der technischen Bereitschaft einiger Kunden zu klären, hat IBM Proofs of Concepts in seinen eigenen Betrieben implementiert.
Hersteller aller Branchen und geografischen Regionen sollten IBM in Betracht ziehen, wenn sie einen Partner unter den Anbietern von Lieferkette-Produkten, einschließlich Oracle und SAP, suchen, der mit robusten technologischen Funktionen den SCM-Wert und die Transformation der Lieferkette auf globaler Ebene vorantreiben kann. Manche Kunden werden es begrüßen, dass IBM seine eigene Lieferkette als Testfeld für seinen Ansatz nutzt.
