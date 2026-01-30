IBM hat das Potenzial von agentischer KI intern demonstriert, und jetzt sind wir bereit, mit Kunden zu skalieren und zu replizieren. Mit der Science of Consulting wenden wir einen strukturierten Framework an, der Ergebnisse wiederholbar und beabsichtigt macht, nicht zufällig.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem globalen Fußabdruck hilft IBM seinen Kunden, die Komplexität zu vereinfachen und die Modernisierung bei Planung, Umsetzung und Erfüllung zu beschleunigen. Dies ist besonders wichtig in der heutigen komplexen Geschäftswelt: Viele Unternehmen modernisieren zwar einzelne Bereiche ihrer Lieferkette, tun sich aber schwer damit, diese Aktivitäten zu einer durchgängigen Transformation zu vereinen.