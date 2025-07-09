Förderung von agentischer KI-Innovation: Das Build Partner-Programm des IBM-Ökosystems erleichtert die KI-Zusammenarbeit

Ein überzeugendes Beispiel ist die jüngste Zusammenarbeit zwischen zwei Start-ups, Bakstage.KI und Ovum Health.

Nach einem Treffen bei einer Networking-Veranstaltung des IBM Build Partner Beratungsgremiums schlossen sich die beiden Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, ihre Benutzererfahrungen mit KI zu verbessern. Sie begannen mit der Prüfung einer Partnerschaft, die zu einer Zusammenarbeit mit IBM führte, um watsonx.ai in eine Lösung zu integrieren, welche die KI-gestützte Video-Chat-Plattform von Bakstage mit der klinischen Expertise von Ovum kombinieren sollte. Dadurch sollten Einblicke in die Gesundheit der Patienten gewonnen, die Einhaltung klinischer Richtlinien sichergestellt und eine hochgradig personalisierte Versorgung ermöglicht werden.

Bakstage.AI wurde von Shashank Singh gegründet und war mit seiner KI-gestützten, menschlich orientierten Videokommunikationsplattform entscheidend für die Neudefinition von Vertrieb und Kundenservice. Die KI-Agenten des Unternehmens arbeiten nahtlos mit Menschen und anderen KI-Agenten zusammen und bieten eine 1:1-Live-Videokommunikation. Durch die Integration von IBMs watsonx.ai hat sich der Video-Concierge von Bakstage weiterentwickelt und bietet nun erweiterte Funktionen wie KI-Notizen und Stimmungsanalyse. Diese Entwicklungen haben nicht nur die Interaktion mit den Kunden bereichert, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für Qualitätsbewertungen zur Verfügung gestellt, die an den Richtlinien der CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) ausgerichtet sind.

Parallel dazu hat sich Ovum Health, ein auf Fruchtbarkeit ausgerichteter Telemedizin-Anbieter, darauf konzentriert, werdenden Müttern eine zugängliche, personalisierte Betreuung vor der Schwangerschaft sowie vor und nach der Geburt zu bieten. Die Mediziner von Ovum Health profitieren von den Remote-Funktionen von Bakstage, die eine intensivere persönliche Interaktion mit den Patienten ermöglichen und so die Patientenzufriedenheit und die Qualität der Konsultationen steigern.

Die Wirkung ist real. Alice Crisci, CEO von Ovum Health, teilte mit, dass seit der Integration von Bakstage.AI die Absagequote bei ihren kostenlosen Live-Pflegeberatern von 70 % auf unter 10 % gesunken ist und die Konversionsrate zu zahlenden Patienten auf 77 % gestiegen ist. Die Integration verbesserte nicht nur den Zugang und das Vertrauen der Patienten, sondern senkte auch die Kosten für die Kundengewinnung drastisch von 156 auf 56 US-Dollar.

Die Stimmungsanalyse ist von enormem Wert. Ovum Health kann die Stimmung sowohl der Patienten als auch der Anbieter während der Videoanrufe verfolgen und so aussagekräftige Erkenntnisse über den emotionalen Tonfall und die Qualität der Pflege bieten – etwas, das die Positionierung der Kostenträger und die Erfahrung erheblich verbessert hat.

Die Mediziner von Ovum Health können aus Patientendaten tiefgreifende Erkenntnisse gewinnen, um präzisere Diagnosen und maßgeschneiderte Behandlungspläne zu formulieren. Dr. Laurence A. Jacobs, Spezialist für Fruchtbarkeitsförderung bei Ovum Health, erklärt, dass die Technologie die Patientenversorgung menschlicher gemacht hat. Er konzentriert sich nicht mehr darauf, sich während der Patientengespräche Notizen auf seinem Computer zu machen, sondern kann sich voll und ganz auf den persönlichen Kontakt und die Betreuung einlassen . Darüber hinaus unterstützt die Plattform von Bakstage Schulungen, die Ärzten bei der Auswertung umfangreicher Gesundheitsdaten und der Weiterentwicklung ihrer klinischen Fähigkeiten und Kenntnisse behilflich sind. Lauren Haring, Chief of Clinical Operations bei Ovum Health, weist auf den Wert von Bakstage für das Onboarding, die Skalierung und die Überwachung der Leistung von Medizinern hin. Dies ermöglicht es ihr, die Sitzungen der Mediziner zu bewerten, die besten Talente zu identifizieren und gezielte Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten.