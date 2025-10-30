IBM erhält zum zweiten Mal in Folge den IDC 2025 SaaS CSAT Award für Financial GRC

Im Rahmen der IDC SaaS Path Survey 2025 wurden weltweit über 2.900 Organisationen befragt, die Zufriedenheit anhand von mehr als 30 Metriken gemessen. IBM platzierte sich erneut in der Gruppe mit der höchsten Bewertung unter den finanziellen GRC-Anbietern. Unsere Kunden hebten Folgendes hervor:

Vertrauenswürdige Marke und gelieferter Gesamtwert

Einfache Implementierung und Integration

Erstklassige Merkmale und Funktionen

Unternehmensklasse Support und robuste Datensicherheit

KI-gesteuerte Funktionen und starke Partnerschaften im Ökosystem

Wie im Kundenzufriedenheits-Radardiagramm von IDC (Abbildung 1, Seite 1 des Berichts) dargestellt, übertraf IBM die Durchschnittswerte seiner Mitbewerber in fast allen Bereichen, insbesondere in Bezug auf Produktzuverlässigkeit, KI-gestützte Innovation und spezialisiertes Branchenwissen.