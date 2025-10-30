IBM erhält zum zweiten Mal in Folge den IDC 2025 SaaS CSAT Award für Financial GRC
IBM wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem IDC SaaS Customer Satisfaction (CSAT) Award für Financial Governance, Risk and Compliance (GRC) ausgezeichnet.
Diese Anerkennung folgt auf den diesjährigen IDC 2024 SaaS CSAT Award, der unserer Meinung nach die konsequente Fähigkeit von IBM bestätigt, vertrauenswürdige, KI-gestützte und datensichere SaaS-Lösungen anzubieten, die es Organisationen ermöglichen, Risiken und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einer zunehmend komplexen Geschäftswelt effektiv zu verwalten.
Im Rahmen der IDC SaaS Path Survey 2025 wurden weltweit über 2.900 Organisationen befragt, die Zufriedenheit anhand von mehr als 30 Metriken gemessen. IBM platzierte sich erneut in der Gruppe mit der höchsten Bewertung unter den finanziellen GRC-Anbietern. Unsere Kunden hebten Folgendes hervor:
Wie im Kundenzufriedenheits-Radardiagramm von IDC (Abbildung 1, Seite 1 des Berichts) dargestellt, übertraf IBM die Durchschnittswerte seiner Mitbewerber in fast allen Bereichen, insbesondere in Bezug auf Produktzuverlässigkeit, KI-gestützte Innovation und spezialisiertes Branchenwissen.
Laut den Erkenntnissen von IDC planen über 50 % der globalen Unternehmen, ihre Ausgaben für SaaS-basierte Financial GRC-Anwendungen in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf Bereichen wie KI/ML-gestützter Analyse, fortschrittlicher Berichterstellung und tieferer Ökosystem-Integration liegt. IBM investiert weiterhin strategisch in diese Bereiche und kombiniert Automatisierung, cloudnative Architektur und Risikoinformationen, um Kunden dabei zu helfen, die Einhaltung von Vorschriften zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung zu verbessern
Wie IDC feststellt, bewerteten die Kunden von IBM das Unternehmen in jeder Schlüsselkategorie überdurchschnittlich gut, mit besonders guten Noten für KI-gestützte Funktionen, einfache Integration und Datenverwaltung Leistung. Diese anhaltende Exzellenz zeigt unser unermüdliches Engagement, um Technologie Innovationen mit den Kundenergebnissen in Einklang zu bringen.
Dies folgt unserer Anerkennung als Leader im „IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Bewertung“
Dem Bericht zufolge bietet „IBM’s OpenPages eine umfassende, organisationsübergreifende GRC-Fähigkeit mit allen Funktionen, die ein ausgereiftes GRC-Unternehmen nutzen kann“. Zusammengenommen unterstreichen diese Anerkennungen von IDC die End-to-End-Führung von IBM in der gesamten Geschäftswelt – sowohl in Bezug auf Kundenzufriedenheit als auch auf Funktionen.
Bei IBM sind diese Auszeichnungen nicht nur ein Ausdruck unserer Technologie, sondern auch des Vertrauens und der Zusammenarbeit, die wir mit unseren Kunden auf der ganzen Welt teilen. Jede Implementierung, jede Optimierung und jede KI-gestützte Verbesserung ist darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, über die Einhaltung von Vorschriften hinauszugehen und Governance und Risikomanagement in strategische Vorteile zu verwandeln.
Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre kontinuierliche Partnerschaft sowie bei IDC für die Anerkennung unseres unerschütterlichen Engagements für Exzellenz.
Mit dem IDC SaaS CSAT Award werden führende Software-as-a-Service-Anbieter mit den höchsten Kundenzufriedenheitswerten in jedem Markt ausgezeichnet, basierend auf den Antworten von über 2.900 Unternehmen weltweit. Die Bewertungen decken mehr als 30 Metriken in den Bereichen Produktnutzung, Implementierung und Lieferantenbeziehung ab – einschließlich Vertrauen, Bedienungskomfort, Innovation, Support und Wertrealisierung.