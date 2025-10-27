IBM Digital Asset Haven: Freischaltung skalierbarer, sicherer Abläufe im Bereich Digital Assets

IBM Digital Asset Haven ist eine einheitliche Plattform für Institutionen, die Digital Assets sicher und effizient über mehrere Blockchains hinweg verwalten müssen
Da Digital Assets das globale Finanzwesen weiter verändern, stehen Institutionen vor der wachsenden Notwendigkeit, gesicherte, skalierbare Dienste mit Funktionen bereitzustellen, um die Erwartungen moderner Nutzer und Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
IBM Digital Asset Haven stellt sich dieser Herausforderung, indem es die Tools zusammenführt, die für die Speicherung, Kontrolle, Verschiebung und Abrechnung von Assets erforderlich sind, und gleichzeitig als zentraler Knotenpunkt für die Integration von Digital Asset-Services von Drittanbietern und internen Unternehmen fungiert.
Der Wandel von traditionellen zu Blockchain-basierten Systemen beschleunigt sich. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz von tokenisierten Assets und Stablecoins müssen sich Institutionen weiterentwickeln.
Dennoch stehen viele Unternehmen vor Herausforderungen wie fragmentierten Systemen, schlechter Integration mit Workflows, begrenzter Sicherheitsreife und komplexen gesetzlichen Anforderungen. Viele haben auch Schwierigkeiten, sich zwischen den Geschäftsbereichen zu koordinieren und langfristige Technologiepartner zu finden, die groß und glaubwürdig sind, um ihre Strategie zu unterstützen.
IBM Digital Asset Haven wurde entwickelt, um diese Hindernisse zu überwinden, indem es eine Full-Stack-Orchestrierungsschicht bietet, die sich in Unternehmensprozesse integrieren lässt, fragmentierte Systeme vereinheitlicht und die von regulierten Finanzinstituten benötigte langfristige operative Ausfallsicherheit bietet.
IBM Digital Asset Haven ist eine umfassende Plattform für den Betrieb von Digital Assets, die es Institutionen ermöglicht, schnell sichere, richtliniengesteuerte Wallets und Transaktionen bereitzustellen, Services von Drittanbietern zu integrieren, richtlinienbasierte Governance an Unternehmens-Workflows anzupassen und kryptografische Schlüssel flexibel über Gerichtsbarkeiten und Anwendungsfälle hinweg zu verwalten.
Ermöglicht Institutionen die schnelle und effiziente Einführung von Digital Wallets. Mithilfe von APIs und SDKs können Unternehmen die Erstellung von Wallets automatisieren, Wallets in Anwendungen einbetten und Multi-Chain-Operationen mit vollständiger Indizierung von Token-Standards unterstützen.
Ermöglicht optimierte Abläufe für digitale Assets mit automatisierten, richtliniengesteuerten Transaktionsabläufen. Die Plattform unterstützt die Ausführung von Smart Contracts, benutzerdefinierte Signaturen und dynamisches Routing – und Transaktionen mit vollständiger Transparenz.
Bringt programmierbare, richtlinienbasierte Governance-Funktionen in Ihren Betrieb mit digitalen Assets. Institutionen können Rollen, Berechtigungen und Transaktionsrichtlinien definieren, die ihre internen Genehmigungsketten widerspiegeln.
Digital Asset Haven beschleunigt die Bereitstellung dank vorintegrierter Dienste zur Identitätsprüfung, Ertragsgenerierung, Finanzkriminalitätsprävention und mehr. Erweitert die Funktionen durch offene APIs und verbindet sich direkt mit den wichtigsten Bank-, Vermögens- und Zahlungssystemen – und reduziert so Anbieterkomplexität und Integration.
Kombiniert Signaturmodelle in einer einzigen Plattform, die es Kunden ermöglicht, den gewünschten Ansatz pro Asset, Anwendungsfall oder rechtlicher Anforderung auszuwählen und zu kombinieren:
Dies stellt sicher, dass Einrichtungen ihre Strategie der Schlüsselverwaltung über die Betriebsebenen „heiß“, „warm“ und „kalt“ anpassen und dabei Kontrolle, Wiederherstellbarkeit oder regulatorische Haltung priorisieren können.
Sicherheit ist für jeden Betrieb digitaler Assets von grundlegender Bedeutung, insbesondere wenn Institutionen Wallets, Schlüssel und Transaktionen in großem Maßstab verwalten.
Die Confidential Computing-Funktionen von IBM – verankert durch IBM Secure Execution for Linux (SEL) und Hyper Protect Virtual Servers (HPVS) – bilden die Grundlage des Ansatzes für den Laufzeitschutz für digitale Assets. Diese Technologien sind so konzipiert, dass sie eine hardwaregestützte Isolierung bieten, sodass sensible Prozesse wie die Schlüsselerzeugung, die Signierung von Transaktionen und die Zugriffskontrolle selbst vor privilegierten Administratoren geschützt bleiben.
Auf diese Weise können Institutionen die Kontrolle über ihre Digital Asset-Infrastruktur behalten und gleichzeitig sicherstellen, dass entscheidende Vorgänge privat und manipulationssicher bleiben. Diese Schutzmaßnahmen sind besonders wertvoll für regulierte Branchen, in denen die Wahrung von Vertraulichkeit und betrieblicher Integrität unerlässlich ist.
IBM Digital Asset Haven ist mehr als eine technische Lösung – es ist ein strategischer Wegbereiter für Institutionen, die in den Bereich der digitalen Assets einsteigen. Durch die Kombination von Geschwindigkeit, Kontrolle, Sicherheit und Ausfallsicherheit ermöglicht IBM Unternehmen die Entwicklung vertrauenswürdiger, skalierbarer Services, die den Anforderungen des Ökosystems von morgen gerecht werden.
