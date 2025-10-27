IBM Digital Asset Haven: Freischaltung skalierbarer, sicherer Abläufe im Bereich Digital Assets

Der Wandel von traditionellen zu Blockchain-basierten Systemen beschleunigt sich. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz von tokenisierten Assets und Stablecoins müssen sich Institutionen weiterentwickeln.

Dennoch stehen viele Unternehmen vor Herausforderungen wie fragmentierten Systemen, schlechter Integration mit Workflows, begrenzter Sicherheitsreife und komplexen gesetzlichen Anforderungen. Viele haben auch Schwierigkeiten, sich zwischen den Geschäftsbereichen zu koordinieren und langfristige Technologiepartner zu finden, die groß und glaubwürdig sind, um ihre Strategie zu unterstützen.

IBM Digital Asset Haven wurde entwickelt, um diese Hindernisse zu überwinden, indem es eine Full-Stack-Orchestrierungsschicht bietet, die sich in Unternehmensprozesse integrieren lässt, fragmentierte Systeme vereinheitlicht und die von regulierten Finanzinstituten benötigte langfristige operative Ausfallsicherheit bietet.