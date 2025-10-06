IBM verbessert seine Observability-Funktionen, um IT-Betriebsteams dabei zu unterstützen, in komplexen Umgebungen eine optimale Leistung, Ausfallsicherheit und Kosten sicherzustellen.
Steigende Kosten, eskalierende Cyber-Risiken, wachsende hybride Umgebungen und rasche Veränderungen durch die Einführung von KI haben den IT-Betrieb zu einem Balanceakt zwischen Geschwindigkeit, Ausfallsicherheit und Effizienz gemacht.
Unternehmen jonglieren heute mit Tausenden von Anwendungen über Hybrid Cloud und KI-Workloads. Für viele Teams ist dieses Ausmaß der Komplexität allein mit manuellem Aufwand nicht zu bewältigen. KI hat sich von hilfreich zu unverzichtbar entwickelt. Durch die direkte Integration in die Tools, auf die sich die Teams verlassen, können Silos zwischen Daten, Personen und Arbeitsabläufen aufgelöst werden, um eine nahtlose Transparenz hinsichtlich Leistung, Kosten, Risiken und Compliance zu gewährleisten. So können sie Abläufe vereinfachen, schneller vorankommen und Risiken reduzieren.
Im Mittelpunkt dieser Strategie zur Verbesserung der Observability-Funktionen steht eine integrierte intelligente Observability-Erfahrung in IBM Instana, Turbonomic, Concert und mehr.
Diese gemeinsame Erfahrung ist modular aufgebaut: Unternehmen können das übernehmen, was sie heute benötigen, und erweitern, wenn sich ihre Anforderungen ändern. Durch die Vereinheitlichung von Observability, Ressourcenoptimierung, Compliance und Automatisierung in einer Erfahrung unterstützt IBM Teams beim Übergang von reaktiver Problembehebung zu proaktiver Innovation, indem Anwendungen widerstandsfähig, effizient und auf die Geschäftsziele ausgerichtet bleiben.
Zu den wichtigsten Funktionen der Erfahrung gehören:
Für den IT-Betrieb stehen immer mehr Aufgaben auf dem Spiel. Forrester berichtet, dass 77 % der Entscheidungsträger im Bereich Technologie in den USA der Meinung sind, dass eine „moderate bis umfangreiche“ Technologieflut zu beobachten ist, die zu nichttragbaren Kosten, langsamerer Bereitstellung und erhöhten Sicherheitsrisiken führt ( Forrester, 2024 ). Und Ausfallzeiten können Unternehmen mehr als 1 Mio. USD pro Stunde kosten (ITIC, 2024).
Unternehmen benötigen mehr als punktuelle Tools – sie benötigen eine vernetzte Erfahrung in Bezug auf Observability, Optimierung und Ausfallsicherheit. Durch die Einbindung von KI in den täglichen Betrieb ermöglicht IBM der IT-Abteilung, Arbeit zu reduzieren, Kosten zu verwalten, die Ausfallsicherheit zu automatisieren und Innovationen zu beschleunigen.
IBM Observability zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:
Gemeinsam vereinfachen diese Funktionen den Betrieb und helfen der IT, einen messbaren geschäftlichen Nutzen zu erzielen – und nicht nur den Betrieb am Laufen zu halten.
Das ist mehr als nur IT-Betrieb. Es handelt sich um KI-gestützte operative Intelligenz, die durch eine integrierte intelligente Observability-Erfahrung bereitgestellt wird, die Instana, Turbonomic, Concert und mehr umfasst – mit einem Sidekick bei jedem Schritt.
Entdecken Sie, wie IBM Observability Ihrem Unternehmen helfen kann, die Komplexität zu vereinfachen und die Widerstandsfähigkeit zu skalieren, oder wenden Sie sich an Ihren IBM-Vertreter, um loszulegen.