Im Mittelpunkt dieser Strategie zur Verbesserung der Observability-Funktionen steht eine integrierte intelligente Observability-Erfahrung in IBM Instana, Turbonomic, Concert und mehr.

Diese gemeinsame Erfahrung ist modular aufgebaut: Unternehmen können das übernehmen, was sie heute benötigen, und erweitern, wenn sich ihre Anforderungen ändern. Durch die Vereinheitlichung von Observability, Ressourcenoptimierung, Compliance und Automatisierung in einer Erfahrung unterstützt IBM Teams beim Übergang von reaktiver Problembehebung zu proaktiver Innovation, indem Anwendungen widerstandsfähig, effizient und auf die Geschäftsziele ausgerichtet bleiben.

Zu den wichtigsten Funktionen der Erfahrung gehören:

Geteilte Informationen und Integration : Eine einheitliche Datenebene, Single Sign-On, nahtlose Navigation und Benutzeroberfläche sowie konsistente Workflows verbinden Teams über Tools hinweg.

: Eine einheitliche Datenebene, Single Sign-On, nahtlose Navigation und Benutzeroberfläche sowie konsistente Workflows verbinden Teams über Tools hinweg. Durchgängige Observability : Die IT-Abteilung erhält einen umfassenden Einblick in verteilte Dienste, KI-basierte Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerke, um Probleme schneller zu erkennen und zu beheben.

: Die IT-Abteilung erhält einen umfassenden Einblick in verteilte Dienste, KI-basierte Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerke, um Probleme schneller zu erkennen und zu beheben. Leistungsgarantie im Einklang mit den Kosten : Unternehmen sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz, indem sie sicherstellen, dass ihre Geschäftsanwendungen die KPIs erfüllen, ohne zu viel Geld auszugeben.

: Unternehmen sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz, indem sie sicherstellen, dass ihre Geschäftsanwendungen die KPIs erfüllen, ohne zu viel Geld auszugeben. Resilienz, Risiko und Compliance : Teams profitieren von proaktiven Sicherheitsvorkehrungen und intelligenter Automatisierung. Sie reduzieren Risiken und optimieren gleichzeitig die Compliance.

: Teams profitieren von proaktiven Sicherheitsvorkehrungen und intelligenter Automatisierung. Sie reduzieren Risiken und optimieren gleichzeitig die Compliance. Agentische KI im Betrieb : Agentische KI liefert kontextbezogene Erkenntnisse, proaktive Erkennung und automatisierte Sanierung in großem Maßstab.

: Agentische KI liefert kontextbezogene Erkenntnisse, proaktive Erkennung und automatisierte Sanierung in großem Maßstab. KI-Unterstützung: Eine KI-gesteuerte Funktion, die in alle Tools eingebettet ist, um kontextbezogene Hilfestellungen zu geben, optimale nächste Schritte vorzuschlagen und die Problemlösung in großem Maßstab zu optimieren.

Für den IT-Betrieb stehen immer mehr Aufgaben auf dem Spiel. Forrester berichtet, dass 77 % der Entscheidungsträger im Bereich Technologie in den USA der Meinung sind, dass eine „moderate bis umfangreiche“ Technologieflut zu beobachten ist, die zu nichttragbaren Kosten, langsamerer Bereitstellung und erhöhten Sicherheitsrisiken führt ( Forrester, 2024 ). Und Ausfallzeiten können Unternehmen mehr als 1 Mio. USD pro Stunde kosten (ITIC, 2024).

Unternehmen benötigen mehr als punktuelle Tools – sie benötigen eine vernetzte Erfahrung in Bezug auf Observability, Optimierung und Ausfallsicherheit. Durch die Einbindung von KI in den täglichen Betrieb ermöglicht IBM der IT-Abteilung, Arbeit zu reduzieren, Kosten zu verwalten, die Ausfallsicherheit zu automatisieren und Innovationen zu beschleunigen.