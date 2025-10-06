Von statischen Dashboards zu proaktiven Maßnahmen: Die Entwicklung von Db2 Intelligence Center

Anfang des Jahres haben wir das Db2 Intelligence Center auf den Markt gebracht, eine KI-gestützte Datenbankmanagementkonsole der nächsten Generation, die Unternehmen einen einzigen, einheitlichen Überblick über ihre Db2-Datenbanken bietet. Von der erweiterten Überwachung bis hin zur integrierten Abfrageoptimierung und Automatisierung wurde Intelligence Center auf einem einfachen Prinzip aufgebaut: DBAs sollten nicht mit schwerfälligen Skripten und mehreren getrennten Tools jonglieren müssen, nur um kritische Workloads am Laufen zu halten.
Seit der Einführung im Juni 2025 haben wir kontinuierlich Innovationen entwickelt. Die neuesten Updates im Db2 Intelligence Center erweitern die Transparenz, Kontrolle und Governance, um die Db2-Verwaltung für Unternehmen einfacher, intelligenter und sicherer zu machen.
In nur drei Monaten hat sich Db2 Intelligence Center von der Markteinführung zu der Steuerebene entwickelt, auf die sich Datenbankadministratoren (DBAs) täglich verlassen, um ihre Arbeit zu erledigen. Jede Version hat eine deutliche Dynamik in Richtung eines proaktiven, KI-gestützten Managements gebracht.
Bei der Markteinführung haben wir eine benutzerdefinierte Überwachung mit über 50 Schlüsselkennzahlen eingeführt, die Leistung, Speichermanagement und Datenbank-Workloads über mehrere Datenbanken hinweg abdecken, wodurch eine einheitliche Ansicht für Datenbankadministratoren geschaffen wurde. Aufbauend auf dieser Grundlage freuen wir uns, eine brandneue Version von Db2 Intelligence Center zu veröffentlichen, die eine Reihe wichtiger Updates enthält:
Mit diesen Verbesserungen liefern wir weiterhin, was DBAs am meisten befähigen: vereinfachte Verwaltung, proaktive Leistung und Unternehmensklasse-Sicherheit. Außerdem schafft es die Voraussetzungen für etwas Größeres: Db2 KI-Agenten.
Wir befinden uns in der ersten Phase der Untersuchung von KI-Agenten und der Frage, wie Db2 DBAs über Dashboards und Überwachung hinausgehen und eine neue Verwaltungserfahrung bieten können. Erste Prototypen konzentrierten sich auf drei kritische Bereiche des Datenbankbetriebs:
Letztendlich liefert dieser Fortschritt das Wichtigste: Geschwindigkeit, Sicherheit und Einfachheit. DBAs erholen sich schneller von den Problemen und verbringen weniger Zeit mit der Fehlerbehebung, IT-Leiter erhalten eine stärkere Governance und Zuverlässigkeit, und Entwickler bauen auf einer Plattform auf, die kritische Anwendungen ohne Unterbrechung am Laufen hält.
Wenn Sie gemeinsam mit uns die Entwicklung von Db2 KI-Agenten gestalten möchten, sichern Sie sich den Vorabzugriff.
Db2 verbindet jahrzehntelanges Vertrauen in Unternehmen mit neuer KI-gestützter Leistung, intelligenter Automatisierung und Governance der Unternehmensklasse. Mit den neuesten Intelligence Center-Innovationen setzt Db2 neue Maßstäbe für das, was Unternehmen von einer modernen Datenbank erwarten können: ständige Verfügbarkeit, eine unternehmensgerechte Governance und ein proaktiver Betrieb, der sich in Echtzeit anpasst.
Mehr dazu über die neuesten Db2-Nachrichten auf techXchange 2025