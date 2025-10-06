Von statischen Dashboards zu proaktiven Maßnahmen: Die Entwicklung von Db2 Intelligence Center

In nur drei Monaten hat sich Db2 Intelligence Center von der Markteinführung zu der Steuerebene entwickelt, auf die sich Datenbankadministratoren (DBAs) täglich verlassen, um ihre Arbeit zu erledigen. Jede Version hat eine deutliche Dynamik in Richtung eines proaktiven, KI-gestützten Managements gebracht.

Bei der Markteinführung haben wir eine benutzerdefinierte Überwachung mit über 50 Schlüsselkennzahlen eingeführt, die Leistung, Speichermanagement und Datenbank-Workloads über mehrere Datenbanken hinweg abdecken, wodurch eine einheitliche Ansicht für Datenbankadministratoren geschaffen wurde. Aufbauend auf dieser Grundlage freuen wir uns, eine brandneue Version von Db2 Intelligence Center zu veröffentlichen, die eine Reihe wichtiger Updates enthält:

Analyse der Indexauswirkungen: Die Optimierung von Abfragen war schon immer ein Balanceakt. Ein Index kann eine Abfrage beschleunigen, aber eine andere verschlechtern. Mit der Indexauswirkungsanalyse können DBAs Indizierungsentscheidungen über ausgewählte Abfragetypen und Zeiträume hinweg auswerten, um genau zu sehen, welche Workloads betroffen sind, bevor die Änderungen jemals in die Produktion gelangen. Das bedeutet weniger Regressionen für Rollbacks; schnellere, datengestützte Optimierungsentscheidungen; und größere Stabilität der Workload in komplexen Umgebungen.

Erweiterte Überwachungsabdeckung: 64 zusätzliche Signale für Verfügbarkeit, Leistung und Workload-Verhalten für beispiellose Transparenz.

64 zusätzliche Signale für Verfügbarkeit, Leistung und Workload-Verhalten für beispiellose Transparenz. Konfigurationsparameter zum Greifen nah: Die Anpassung der Datenbanken an die Workload-Bedürfnisse bedeutet oft, dass Sie mit Befehlszeilen oder separaten Tools jonglieren müssen. Mit Intelligence Center können Sie die Konfigurationsparameter jetzt direkt in der Konsole anzeigen und bearbeiten. Dadurch haben Sie: Workload-spezifische Anpassungen zentral an einem Ort; geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch manuelle Fehlkonfiguration; transparente, KI-gestützte Empfehlungen, die auf Ihre Umgebung zugeschnitten sind.

Mit diesen Verbesserungen liefern wir weiterhin, was DBAs am meisten befähigen: vereinfachte Verwaltung, proaktive Leistung und Unternehmensklasse-Sicherheit. Außerdem schafft es die Voraussetzungen für etwas Größeres: Db2 KI-Agenten.

Wir befinden uns in der ersten Phase der Untersuchung von KI-Agenten und der Frage, wie Db2 DBAs über Dashboards und Überwachung hinausgehen und eine neue Verwaltungserfahrung bieten können. Erste Prototypen konzentrierten sich auf drei kritische Bereiche des Datenbankbetriebs:

Intelligentere Fehlerbehebung bei der Leistung: Leistungseinbußen sind der größte Zeitfresser für DBAs. 62 % der DBAs nennen die Behebung von Leistungsfehlern als die zeitaufwändigste Aktivität.* Db2 KI-Agenten korrelieren Signale automatisch und erklären, was sich geändert hat, sodass Teams die Ursache innerhalb von Minuten statt Stunden identifizieren können.

Wissen und dialogorientierte Unterstützung: DBAs müssen Metriken und Dokumentation nicht mehr toolübergreifend zusammenstellen. Bei Abfragen in natürlicher Sprache liefern die Db2 KI-Agenten präzise, datengestützte Antworten an einer Stelle und ersparen so stundenlangen manuellen Aufwand.

Letztendlich liefert dieser Fortschritt das Wichtigste: Geschwindigkeit, Sicherheit und Einfachheit. DBAs erholen sich schneller von den Problemen und verbringen weniger Zeit mit der Fehlerbehebung, IT-Leiter erhalten eine stärkere Governance und Zuverlässigkeit, und Entwickler bauen auf einer Plattform auf, die kritische Anwendungen ohne Unterbrechung am Laufen hält.

Wenn Sie gemeinsam mit uns die Entwicklung von Db2 KI-Agenten gestalten möchten, sichern Sie sich den Vorabzugriff.