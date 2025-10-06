Weiterentwicklung der KI für die Unternehmensdatenverwaltung mit den neuesten Db2-Updates

Nur drei Monate nach der Markteinführung ist das Intelligence Center zur bevorzugten Steuerungsebene für die Db2-Verwaltung geworden. Die neueste Version sorgte für eine zweite Innovationswelle, die darauf abzielte, die Brandbekämpfung zu reduzieren und den DBAs eine proaktivere Kontrolle zu geben. Zu den Highlights gehören:

Intelligentere Leistungsanpassung mit Index-Impact-Analyse

Eine integrierte Replikationskonsole

Erweiterter Überwachungsbereich mit Dutzenden neuer Signale

Konfigurationsparameter immer griffbereit

Verbesserte Sicherheits- und Compliance-Funktionen

Diese Updates erweitern die Grundlage für die Zuverlässigkeit von Db2 auf Unternehmensklasse um KI-gestütztes Management, einheitliche Überwachung und vertrauenswürdige Sicherheit. Sie sind auch ein erster Schritt in die agentische Zukunft von Db2, in der Erkenntnisse proaktiv gewonnen und die Verwaltung einfacher, intelligenter und sicherer wird. Bleiben Sie auf dem Laufenden für einen frühzeitigen Zugriff und die Möglichkeit, die Agenten-Journey von Db2 zu gestalten.

„Db2 entwickelt sich ständig weiter, um sowohl den traditionellen Unternehmensanforderungen als auch den neuen Anforderungen rund um KI und Hybriddaten gerecht zu werden“, sagte Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Erkenntnis & Strategie. „Die Architektur ist auf die wichtigsten Prioritäten von heute ausgerichtet: Verfügbarkeit, Integrität, Leistung und KI-Bereitschaft. So können Teams die wachsende Datenkomplexität mit weniger manuellem Aufwand bewältigen.“