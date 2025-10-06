Weiterentwicklung der KI für die Unternehmensdatenverwaltung mit den neuesten Db2-Updates

Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Auf der TechXchange 2025 präsentieren wir die neuesten Innovationen für Db2, die Unternehmen dabei helfen, heute zu modernisieren und sich auf morgen vorzubereiten. 

Unternehmen stehen heute unter ständigem Druck: Die Datenmengen wachsen, die Workloads werden komplexer und KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen konkurrieren. Um diese Herausforderungen zu meistern, bedarf es mehr als nur einer Datenbank - es bedarf einer modernen, KI-gestützten Grundlage, die performant und sicher ist und in großem Maßstab verwaltet wird.

Welche Neuerungen gibt es bei Db2?

Verbesserungen in Db2 12.1.3

Die bevorstehende Db2-Version, 12.1.3, erweitert die Funktion von Db2 als KI-fähige Unternehmensdatenbank für geschäftskritische, datenintensive Workload. Dieses Update bietet wichtige Verbesserungen in 3 Bereichen:

  • KI-App-Entwicklung: Aufbauend auf dem neuen Vektordatentyp werden die Funktionen jetzt auf Dienstprogramme, externe Tabellen und Routinen erweitert, was eine hohe Leistung von KI und Analyse sowohl für strukturierte als auch für unstrukturierte Daten ermöglicht. Db2 12.1.3 bietet auch native Konnektoren für Python-Frameworks LangChain und LlamaIndex, sodass KI-App-Entwickler schnell Retrieval-Augmented-Generation-Anwendungen wie Chatbots erstellen können, indem gängige KI-Tools direkt nahtlos mit Db2 verbunden werden.

  • Skalierbarkeit der Unternehmensklasse: IBM Db2 pureScale bietet eine unübertroffene hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit für Unternehmen, die geschäftskritische Transaktionssysteme mit hohem Volumen nutzen, die eine ständige Betriebszeit und keinen Datenverlust erfordern. Die neuesten Verbesserungen stärken die pureScale-Resilienz mit HADR-Unterstützung für gemischte Topologien, der Möglichkeit, Umgebungen mit veralteten Backup-Images zu aktualisieren oder wiederherzustellen, und Verbesserungen des AWS Elastic Fabric Adapter (EFA), die Netzwerkleistung um bis zu 40 % steigern.* Die Unterstützung für geografisch verteilte Cluster auf AWS und Azure ermöglicht globale, immer aktive Cluster mit minimaler Latenz.

  • Einsatzbereit und sicher: Dank Verfügbarkeits- und Sicherheitsverbesserungen ist der Betrieb von Db2 in großem Maßstab einfacher und sicherer. Zu den Highlights zählen die Online-Umstrukturierung von nach Bereichen gegliederten Tabellen mit globalen Indizes zur Maximierung der Betriebszeit, die automatische Erstellung eines SQL-Anweisungsprofils zur Vereinfachung der Abfrageoptimierung und die Zusammenführung mit Apache Cassandra als Datenquelle unter Verwendung eines JDBC-Wrappers. Integrierte Funktionen zur UUID-Generierung optimieren die Erstellung sicherer IDs in Workflows. Audit-Protokolle können jetzt als CSV-Dateien in den Cloud Object Storage exportiert werden, um die Integration mit SIEM-Tools und Analyse-Plattformen zu vereinfachen. Der schnelle Zugriff auf Audit-Daten vereinfacht die Compliance und Forensik und ermöglicht eine schnellere Analyse von Sicherheitsereignissen in der Cloud.

Diese Verbesserungen reduzieren Ausfallzeit, verbessern die Produktivität von Entwicklern und bieten Unternehmen eine sicherere, skalierbare Grundlage für die Entwicklung von KI-gestützten Anwendungen. Dies zeigt, wie Db2 KI direkt in der Engine nutzt, um Leistung und Vertrauen zu liefern. Bleiben Sie auf dem Laufenden für die allgemeine Verfügbarkeit von Db2 Version 12.1.3 am 5. November 2025 und erkunden Sie das volle Potenzial von Db2.

Db2 Intelligence Center

Nur drei Monate nach der Markteinführung ist das Intelligence Center zur bevorzugten Steuerungsebene für die Db2-Verwaltung geworden. Die neueste Version sorgte für eine zweite Innovationswelle, die darauf abzielte, die Brandbekämpfung zu reduzieren und den DBAs eine proaktivere Kontrolle zu geben. Zu den Highlights gehören:

  • Intelligentere Leistungsanpassung mit Index-Impact-Analyse
  • Eine integrierte Replikationskonsole
  • Erweiterter Überwachungsbereich mit Dutzenden neuer Signale
  • Konfigurationsparameter immer griffbereit
  • Verbesserte Sicherheits- und Compliance-Funktionen

Diese Updates erweitern die Grundlage für die Zuverlässigkeit von Db2 auf Unternehmensklasse um KI-gestütztes Management, einheitliche Überwachung und vertrauenswürdige Sicherheit. Sie sind auch ein erster Schritt in die agentische Zukunft von Db2, in der Erkenntnisse proaktiv gewonnen und die Verwaltung einfacher, intelligenter und sicherer wird. Bleiben Sie auf dem Laufenden für einen frühzeitigen Zugriff und die Möglichkeit, die Agenten-Journey von Db2 zu gestalten.

„Db2 entwickelt sich ständig weiter, um sowohl den traditionellen Unternehmensanforderungen als auch den neuen Anforderungen rund um KI und Hybriddaten gerecht zu werden“, sagte Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Erkenntnis & Strategie. „Die Architektur ist auf die wichtigsten Prioritäten von heute ausgerichtet: Verfügbarkeit, Integrität, Leistung und KI-Bereitschaft. So können Teams die wachsende Datenkomplexität mit weniger manuellem Aufwand bewältigen.“

Entwickelt für die unternehmenskritischen Workloads der ganzen Welt

Db2 verbindet jahrzehntelanges Vertrauen in Unternehmen mit neuer KI-gestützter Leistung, intelligenter Automatisierung und Governance der Unternehmensklasse. Mit 12.1.3, den neuesten Innovationen, setzt Db2 neue Maßstäbe für das, was Unternehmen von einer modernen Datenbank erwarten können: ständige Verfügbarkeit, Unternehmensklasse-Governance und proaktiver Betrieb, der sich in Echtzeit anpasst.

*

Dies basiert auf einem Vergleich mit der vorherigen Version 12.1.2.

