Weiterentwicklung der KI für die Unternehmensdatenverwaltung mit den neuesten Db2-Updates

Auf der TechXchange 2025 präsentieren wir die neuesten Innovationen für Db2, die Unternehmen dabei helfen, heute zu modernisieren und sich auf morgen vorzubereiten.
Unternehmen stehen heute unter ständigem Druck: Die Datenmengen wachsen, die Workloads werden komplexer und KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen konkurrieren. Um diese Herausforderungen zu meistern, bedarf es mehr als nur einer Datenbank - es bedarf einer modernen, KI-gestützten Grundlage, die performant und sicher ist und in großem Maßstab verwaltet wird.
Die bevorstehende Db2-Version, 12.1.3, erweitert die Funktion von Db2 als KI-fähige Unternehmensdatenbank für geschäftskritische, datenintensive Workload. Dieses Update bietet wichtige Verbesserungen in 3 Bereichen:
Diese Verbesserungen reduzieren Ausfallzeit, verbessern die Produktivität von Entwicklern und bieten Unternehmen eine sicherere, skalierbare Grundlage für die Entwicklung von KI-gestützten Anwendungen. Dies zeigt, wie Db2 KI direkt in der Engine nutzt, um Leistung und Vertrauen zu liefern. Bleiben Sie auf dem Laufenden für die allgemeine Verfügbarkeit von Db2 Version 12.1.3 am 5. November 2025 und erkunden Sie das volle Potenzial von Db2.
Nur drei Monate nach der Markteinführung ist das Intelligence Center zur bevorzugten Steuerungsebene für die Db2-Verwaltung geworden. Die neueste Version sorgte für eine zweite Innovationswelle, die darauf abzielte, die Brandbekämpfung zu reduzieren und den DBAs eine proaktivere Kontrolle zu geben. Zu den Highlights gehören:
Diese Updates erweitern die Grundlage für die Zuverlässigkeit von Db2 auf Unternehmensklasse um KI-gestütztes Management, einheitliche Überwachung und vertrauenswürdige Sicherheit. Sie sind auch ein erster Schritt in die agentische Zukunft von Db2, in der Erkenntnisse proaktiv gewonnen und die Verwaltung einfacher, intelligenter und sicherer wird. Bleiben Sie auf dem Laufenden für einen frühzeitigen Zugriff und die Möglichkeit, die Agenten-Journey von Db2 zu gestalten.
„Db2 entwickelt sich ständig weiter, um sowohl den traditionellen Unternehmensanforderungen als auch den neuen Anforderungen rund um KI und Hybriddaten gerecht zu werden“, sagte Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Erkenntnis & Strategie. „Die Architektur ist auf die wichtigsten Prioritäten von heute ausgerichtet: Verfügbarkeit, Integrität, Leistung und KI-Bereitschaft. So können Teams die wachsende Datenkomplexität mit weniger manuellem Aufwand bewältigen.“
Db2 verbindet jahrzehntelanges Vertrauen in Unternehmen mit neuer KI-gestützter Leistung, intelligenter Automatisierung und Governance der Unternehmensklasse. Mit 12.1.3, den neuesten Innovationen, setzt Db2 neue Maßstäbe für das, was Unternehmen von einer modernen Datenbank erwarten können: ständige Verfügbarkeit, Unternehmensklasse-Governance und proaktiver Betrieb, der sich in Echtzeit anpasst.
Dies basiert auf einem Vergleich mit der vorherigen Version 12.1.2.