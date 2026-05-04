IBM Db2 Genius Hub unterstützt jetzt Google Vertex KI und Intel Gaudi für KI-Inferenz

Bei IBM haben wir immer geglaubt, dass Ihre Daten nicht einfach in einem Silo liegen sollten – sie sollten der Motor sein, der Ihre Unternehmensintelligenz antreibt. Deshalb haben wir IBM Db2 Genius Hub gestartet: eine einheitliche, agentische KI-gesteuerte Betriebsschicht, die darauf ausgelegt ist, die Verwaltung und Optimierung Ihrer Db2-Umgebungen zu transformieren und die Erfahrung zu bieten.

Genius Hub, das von Anfang an entwickelt wurde, um die anspruchsvollsten KI-Workloads zu bewältigen, bietet native Unterstützung für Amazon Bedrock, AMD Instinct™-Beschleuniger und NVIDIA H100 Tensor Core GPUs, um die agentische KI-Erfahrung zu ermöglichen.

Heute machen wir den nächsten Schritt in unserer Mission, beispiellose Flexibilität und Leistung zu bieten, indem wir offiziell Unterstützung für Google Vertex AI- und Intel® Gaudi® AI-Beschleuniger einführen.