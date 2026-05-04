IBM Db2 Genius Hub unterstützt jetzt Google Vertex KI und Intel Gaudi für KI-Inferenz

Heute machen wir den nächsten Schritt in unserer Mission, beispiellose Flexibilität und Leistung zu bieten, indem wir offiziell Unterstützung für Google Vertex AI- und Intel® Gaudi® AI-Beschleuniger einführen.
Bei IBM haben wir immer geglaubt, dass Ihre Daten nicht einfach in einem Silo liegen sollten – sie sollten der Motor sein, der Ihre Unternehmensintelligenz antreibt. Deshalb haben wir IBM Db2 Genius Hub gestartet: eine einheitliche, agentische KI-gesteuerte Betriebsschicht, die darauf ausgelegt ist, die Verwaltung und Optimierung Ihrer Db2-Umgebungen zu transformieren und die Erfahrung zu bieten.
Genius Hub, das von Anfang an entwickelt wurde, um die anspruchsvollsten KI-Workloads zu bewältigen, bietet native Unterstützung für Amazon Bedrock, AMD Instinct™-Beschleuniger und NVIDIA H100 Tensor Core GPUs, um die agentische KI-Erfahrung zu ermöglichen.
Heute machen wir den nächsten Schritt in unserer Mission, beispiellose Flexibilität und Leistung zu bieten, indem wir offiziell Unterstützung für Google Vertex AI- und Intel® Gaudi® AI-Beschleuniger einführen.
In der sich schnell entwickelnden Landschaft der generativen KI ist „One size fits all“ ein Mythos: Unternehmen benötigen die Möglichkeit, die Hardware- und Cloud-Ökosysteme auszuwählen, die am besten zu ihren spezifischen Anforderungen an Latenz, Kostenstruktur und Datensouveränität passen.
Durch die Ausweitung unserer Unterstützung auf Google Vertex AI und Intel Gaudi geben wir Db2-Kunden die Freiheit, KI-Inferenz genau so zu entwickeln und zu skalieren, wie sie es wünschen:
Wir verstehen, dass die Cloud zwar Agilität bietet, viele unserer Kunden – insbesondere diejenigen in stark regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen – aber die Sicherheit einer On-Premises-Umgebung benötigen.
Der Db2 Genius Hub ist für die Hybrid-Cloud-Ära konzipiert. Egal, ob Sie Ihre Daten hinter Ihrer eigenen Firewall speichern oder global in der Cloud skalieren: Wir sind für Sie da.
Für diejenigen, denen absolute Kontrolle und Datengravitation besonders wichtig sind, unterstützt Db2 Genius Hub leistungsstarke Hardware in Ihrem eigenen Rechenzentrum. Sie können die Vorteile folgender Funktionen nutzen:
Wenn Ihre Strategie auf Cloud-First ausgerichtet ist, gewährleistet Db2 eine „like-for-like“-Kompatibilität zwischen den wichtigsten Anbietern, sodass Sie Workloads ohne Neu-Schreiben von Anwendungen verschieben können:
Der Übergang vom „Chatten mit Daten“ zur „agentischen KI“ – bei der KI Aufgaben rationalisieren, planen und ausführen kann – erfordert eine robuste Infrastruktur. Durch die Unterstützung einer vielfältigen Palette von Chips und Cloud-Plattformen stellt IBM Db2 Genius Hub sicher, dass Ihre Datenbank nicht nur ein Speicherspeicher ist, sondern eine Hochgeschwindigkeitsplattform für die nächste Generation von KI-Agenten.
Sind Sie bereit zu modernisieren? Aktuelle Db2-Kunden können auf Db2 KI Editions umsteigen, um noch heute vollen Zugriff auf den Genius Hub und diese neuen Funktionen zu erhalten.