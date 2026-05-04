Anfang 2026 haben wir die neue autonome Db2 Datenbankerfahrung, die auf dem Db2 Genius Hub basiert, vorgestellt. Db2 Genius Hub basiert auf einem Netzwerk von KI-Agenten und wurde entwickelt, um Datenbankadministratoren in drei Kernbereichen zu unterstützen: Agentenwartung, Agentenheilung und Agentenreaktion.
Auf dem Think 2026 stellen wir die nächste Stufe der autonomen Evolution vor: Wir wandeln Db2 Genius Hub von einer KI, die Empfehlungen ausspricht, in eine KI um, die unter menschlicher Aufsicht und innerhalb definierter Leitlinien handelt. Bislang war Db2 Genius Hub als Beratungstool konzipiert, das Teams bei der Analyse von Telemetriedaten, der Ermittlung wahrscheinlicher Ursachen und der Bewältigung von Betriebsproblemen unterstützt.
Mit Db2 Genius Hub schließt sich nun die Lücke zwischen Erkenntnis und Umsetzung.
Der größte Schritt nach vorn ist die Umsetzung. Mit dieser Version können KI-Agenten im Db2 Genius Hub Datenbankoperationen mit Zustimmung des Nutzers vorschlagen und ausführen. Das bedeutet, dass Teams direkter von der Diagnose zur Handlung übergehen können, ohne die Kontrolle über die Abläufe in der Produktion zu verlieren.
Der langsamste Teil vieler Vorfälle besteht darin, das Problem nicht zu finden. Es geht darum, eine Empfehlung in den richtigen Schritt umzusetzen, sie zu validieren und sicher auszuführen. Genehmigte Maßnahmen schließen diese Lücke, ohne den Menschen zu ersetzen.
So kann ein Agent beispielsweise einen bestimmten Arbeitsschritt wie die Aktualisierung von Konfigurationen oder die Erstellung eines Index vorschlagen und dann darauf warten, dass der DBA ihn vor der Ausführung reviews und genehmigt. Genius Hub beschränkt sich nicht mehr darauf, zu erklären, was passiert ist, und vorzuschlagen, was als Nächstes zu tun ist. Es kann nun beim nächsten Schritt helfen.
Wir machen Db2 Genius Hub benutzerfreundlicher, indem wir die Teams mit den Tools ausstatten, mit denen sie bereits arbeiten.
Mit MCP-Zugriff für Genius Hub-Agenten können MCP-Clients sich mit Db2 Genius Hub verbinden und dessen Funktionen direkt innerhalb bestehender Workflows nutzen. MCP ist ein offener Standard zur Anbindung von KI-Anwendungen an externe Tools und Systeme. Dadurch bietet er eine praktische Möglichkeit, Genius Hub in das breitere Spektrum an Tools zu integrieren, die Teams bereits verwenden. (Model Context Protocol)
Dadurch kann Db2 Genius Hub über eine eigenständige Konsole hinaus in eine breitere Betriebsumgebung integriert werden.
Manche Probleme lassen sich nicht allein anhand von Datenbank-Telemetrie diagnostizieren. Sie benötigen untergeordnete Signale vom Host-Server, wo CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und Betriebssystembedingungen oft erklären, was das Verhalten wirklich verursacht. Mit dem sicheren Host-Zugriff, den das neue Db2 Genius Hub Remote bietet, kann unsere KI den Host-Kontext in ihre Dashboards und Analyse-Workflows einbeziehen. Dadurch erhalten die Teams einen tieferen Einblick in die Problemermittlung und einen direkteren Weg vom Symptom zur Ursache und schließlich zur Lösung.
Wir fügen Unterstützung für KI-gestützte Aufgabenautomatisierung hinzu. Db2 Genius Hub geht über die punktuelle Interaktion hinaus und wird Teil des kontinuierlichen Arbeitsrhythmus des Datenbankteams.
Mit KI-basierter Planung in natürlicher Sprache können DBAs Genius Hub nun in normalem Englisch bitten, wiederkehrende Arbeiten zu übernehmen. Ein DBA kann sagen: „Run a backup every morning at 8am“ und routinemäßige Betriebsabsichten in geplante Aktionen umwandeln, ohne Skripte, Kalender und Erinnerungen zusammenfügen zu müssen.
Dies verändert die Rolle von Genius Hub. Es ist nicht mehr nur dann da, wenn etwas kaputt geht. Es wird Teil der routinemäßigen Datenbankarbeit.
Wir erweitern, wo und wie Genius Hub läuft. Anfang dieses Jahres haben wir KI-Inferenzunterstützung für Db2 Genius Hub auf Amazon Bedrock, IBM watsonx.ai und dem AMD MI300-Chipsatz eingeführt (für rein lokale Bereitstellungen).
Mit dieser Version wird die Auswahl an Plattformen, die Kunden für KI-Inferenz nutzen können, um Microsoft AI Foundry, Google Vertex AI und Intel Gaudi-Chips für lokale Bereitstellungen erweitert. Dies gibt den Kunden die Freiheit, die autonomen Db2-Funktionen bereitzustellen, die von Genius Hub unterstützt werden, unabhängig davon, wo sich ihre Datenbanken befinden: On-Premises oder in der Cloud.
Wir führen Db2 Genius Hub als Cloud-Service ein und bieten unseren Kunden damit eine verwaltete Option, bei der sie die Konsole nicht mehr selbst bereitstellen und betreiben müssen.
Für Teams, die den schnellsten Weg zur Wertschöpfung suchen, bietet Db2 Genius Hub SaaS einen einfacheren Einstieg. Es bietet Db2 SaaS-Kunden sowie Db2-Kunden, die ein verwaltetes Modell bevorzugen, Zugriff auf Genius Hub, und das ohne den Aufwand einer eigenen Konsolenbereitstellung.
Db2 Genius Hub begann als KI, die Ihnen sagen konnte, was Sie tun sollten. Jetzt erledigt es das für Sie. Das ist die Veränderung hinter dieser Veröffentlichung. Nicht nur mehr Funktionen, sondern eine neue Etappe auf dem Weg von intelligenter Assistenz zum überwachten autonomen Betrieb.
Die Einführung dieser Funktionen ist für Juni 2026 geplant.
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