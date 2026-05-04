Der größte Schritt nach vorn ist die Umsetzung. Mit dieser Version können KI-Agenten im Db2 Genius Hub Datenbankoperationen mit Zustimmung des Nutzers vorschlagen und ausführen. Das bedeutet, dass Teams direkter von der Diagnose zur Handlung übergehen können, ohne die Kontrolle über die Abläufe in der Produktion zu verlieren.

Der langsamste Teil vieler Vorfälle besteht darin, das Problem nicht zu finden. Es geht darum, eine Empfehlung in den richtigen Schritt umzusetzen, sie zu validieren und sicher auszuführen. Genehmigte Maßnahmen schließen diese Lücke, ohne den Menschen zu ersetzen.

So kann ein Agent beispielsweise einen bestimmten Arbeitsschritt wie die Aktualisierung von Konfigurationen oder die Erstellung eines Index vorschlagen und dann darauf warten, dass der DBA ihn vor der Ausführung reviews und genehmigt. Genius Hub beschränkt sich nicht mehr darauf, zu erklären, was passiert ist, und vorzuschlagen, was als Nächstes zu tun ist. Es kann nun beim nächsten Schritt helfen.