Die Managed Services von IBM Db2 und Db2 Warehouse unterstützen geschäftskritische Workloads auf IBM Cloud und AWS, und wir freuen uns, diese Services auf Azure anzubieten. Unsere Managed Services sind von Grund auf so konzipiert, dass sie cloudnative Technologien integrieren. So können Kunden bei einer Modernisierung schnell die Vorteile der Cloud nutzen.

IBM Db2 SaaS bietet unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherkapazitäten, hohe Verfügbarkeit mit mehreren Knoten zur Unterstützung der Kundenanwendungen sowie Langlebigkeit durch automatisierte Backups und punktuelle Wiederherstellung. Kunden, die mit Db2 in die Cloud wechseln, haben folgende Vorteile:

Granulare Skalierung: Nahtlose, unabhängige Skalierung von Rechenleistung und Speicher mit automatisch erhöhenden Schwellenwerten, die sicherstellen, dass unseren Kunden nie der Speicherplatz ausgeht.

Optimieren Sie die Leistung: Eingabe-/Ausgabeoperationen pro Sekunde (IOPS) und durchsatzbasierte Speicherskalierung, sodass Sie die Leistung vorhandener Speichervolumes leicht steigern können.

Hohe Verfügbarkeit: Wechseln Sie problemlos von einem einzelnen Knoten zu einer Hochverfügbarkeitskonfiguration und unterstützen Sie 2 Knoten, die über 2 Verfügbarkeitszonen verteilt sind.

Haltbarkeit: Backup/Wiederherstellung mit 14-tägigen laufenden Momentaufnahmen und wöchentlicher vollständiger Db2-Sicherung mit Option für unbegrenzte Sicherungen in Azure Blob Storage.

IBM Db2 Warehouse SaaS ist ein hochleistungsfähiges, elastisches Cloud Data Warehouse, das Petabytes an Daten speichern kann und die Echtzeitaufnahme sowie eine KI-gestützte Abfrageoptimierung für schnellere Ergebnisse unterstützt. Kunden können ihre Analysen in der Cloud modernisieren mit:

Enormer Skalierbarkeit: Erzielen Sie mithilfe der MPP-Architektur, lokalem Caching und KI-gestützter Abfrageoptimierung eine Skalierung im Multi-Petabyte-Bereich, um die Leistung zu beschleunigen.

Speicherebenen: Unterstützung für eine leistungsstarke Block Storage-Lösung und automatische Speichererweiterung, wobei die Unterstützung von Azure Blob für zusätzliche Einsparungen bald folgt.

Offenen Daten: Fragen Sie mehrere offene Tabellen- und Datenformate ab – Iceberg, Parquet, ORC, CSV und mehr – und nutzen Sie die vorhandenen Ressourcen, die für das Warehouse dediziert sind.

Lakehouse-Integration: Teilen Sie Datenkataloge mit dem watsonx.data-Lakehouse-Service, um Db2-Daten in KI-/ML-Pipelines einzubinden.

Da wir diese Services auf Azure bereitstellen, führen wir zunächst einen gemeinsamen verwalteten Service – oder ein BYOC-Modell (Bring Your Own Cloud) – ein, bei dem die Datenbankinstanz direkt in der Azure Virtual Private Cloud (VPC) des Kunden bereitgestellt wird. Dieses Bereitstellungsmodell bietet ein robustes Framework, das sich nahtlos in die bestehende Cloud des Kunden integrieren lässt. Unsere Kunden können nun die folgenden Vorteile haben, während sie ihre Daten in ihrer Umgebung verwalten:

Compliance-Kontrollen: Das BYOC-Modell ermöglicht es Kunden, die Datenbankinstanz innerhalb der Virtual Private Cloud ihres Cloud-Kontos auszuführen und bietet Kontrollen, um die strengsten Anforderungen zu erfüllen.

Sicherheit und Überwachung: BYOC ermöglicht eine granulare Überwachung und Prüfung, einschließlich Kontrollen auf Netzwerkebene, die eine beispiellose Transparenz und Kontrolle schaffen.

Co-Location von Daten: Die Ausführung des BYOC-Modells führt die Datenquellen des Kunden in seinen eigenen VPCs oder seinem Azure-Konto zusammen, wodurch eine nahtlose Konnektivität zu Ressourcen und Anwendungen gewährleistet wird.