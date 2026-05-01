Förderung von KI im Unternehmen und ausfallsicherer Betriebsabläufe mit IBM DB2 12.1.5

Db2 12.1.5 für Linux, UNIX und Windows erscheint voraussichtlich am 9. Juni 2026. Das neueste Mod-Paket soll Unternehmen dabei unterstützen, KI-gestützte Anwendungen zu skalieren und dabei die für geschäftskritische Workloads erforderliche Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit aufrechtzuerhalten.
Diese Version baut auf der Db2 12.1 KI-Grundlage auf und bietet nun die Indizierung von Vektordaten, eine tiefere Integration mit externen KI-Modellen sowie umfassende Verbesserungen in den Bereichen Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebseffizienz.
Db2 12.1.5 erweitert die Datenbank-Engine um die von DiskANN unterstützte Vektorindizierung und ermöglicht so eine schnelle, skalierbare Ähnlichkeitssuche für KI-Anwendungsfälle wie die semantische Suche, Empfehlungssysteme und die „Retrieval-Augmented Generation“ (RAG).
Um KI-Workflows weiter zu vereinfachen, ermöglicht Db2 die native Integration externer KI-Modelle. Entwickler können Modelle von watsonx.ai und OpenAI-kompatiblen Engines registrieren und diese mithilfe von SQL-Funktionen wie TO_EMBEDDING und TEXT_GENERATION direkt aufrufen. Dadurch können Anwendungen Einbettungen und Text generieren, ohne Daten aus der Datenbank auszulagern – was Latenzzeiten, Komplexität und Sicherheitsrisiken verringert.
Zusammen machen diese Funktionen Db2 zu einer umfassenden KI-Datenplattform für transaktionale, analytische und KI-Workloads, ohne dass separate Vektordatenbanken oder komplexe Datenpipelines erforderlich sind.
Db2 12.1.5 bietet mehr Flexibilität für die Bereitstellung von Hochverfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungslösungen. Unternehmen können komplexere Notfallwiederherstellungstopologien mit mehr als drei Standby-Instanzen in verschiedenen geografischen Regionen, dedizierten Standby-Instanzen für Reporting-Workloads und kaskadierte HADR-Konfigurationen für globale Bereitstellungen bereitstellen.
Die automatische Bereinigung von Archivprotokollen für nicht integrierte Db2-Snapshots vereinfacht die Backup-Verwaltung, indem Archivprotokolle, die für die Wiederherstellung nicht mehr benötigt werden, automatisch entfernt werden, wodurch Speicherbedarf und Betriebsaufwand reduziert werden.
Diese Version bietet zudem wesentliche Verbesserungen bei der Automatisierung der Db2-Hochverfügbarkeit durch den integrierten Pacemaker-Cluster-Manager:
Db2 12.1.5 enthält nun GSKit 9, wodurch der Konformitätsstandard auf FIPS 140-3 angehoben wird und sichergestellt wird, dass die kryptografischen Module strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen. GSKit 9 bietet umfassende Unterstützung für moderne Schlüsselkapselungsmechanismen und unterstützt sowohl klassische als auch quantensichere Algorithmen, um Ihre Daten vor unmittelbaren Bedrohungen zu schützen und sie gegen zukünftige Quantenrisiken abzusichern.
Zu den Sicherheitsverbesserungen gehört eine neue Schnittstelle namens ADMIN_GET_TLS_CERT, über die sich Informationen zur serverseitigen TLS-Zertifikatskette mithilfe einer SQL Query einfach abrufen lassen. Benutzer können das Ablaufdatum von Serverzertifikaten einfach überwachen und diese pflegen, sodass sie weiterhin eine Verbindung zum Server herstellen können. Im Einklang mit modernen Best Practices für die Sicherheit und Compliance-Anforderungen ermöglicht der Online-Schlüsselabruf die Aktualisierung von JWT-Signaturvalidierungsschlüsseln (JSON Web Token) ohne Ausfallzeiten der Datenbank, wodurch der Aufwand für Benutzer beim Schlüsselmanagement reduziert wird. Die eingeschränkten Dateiberechtigungen wurden um Einstellungen für allgemeine Lesbarkeit und allgemeine Ausführbarkeit bei Db2-Dateien erweitert, wodurch Datenbankadministratoren die Kontrolle über den Dateizugriff erhalten. Bei der Registrierung von DB2-Server- und Datenbankdaten in LDAP können Benutzer nun Client-Pfade für Schlüsseldatenbank- und Stash-Dateien angeben, was die Client-Konfiguration vereinfacht.
Diese Funktionen helfen Unternehmen dabei, sich weiterentwickelnde Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
Db2 12.1.5 modernisiert die Volltextsuche durch die Integration von zwei erstklassigen, selbst gehosteten externen Suchmaschinen: OpenSearch und Elasticsearch. Dadurch können Anwender mit der Migration von der ECMTS-Engine (Enterprise Content Management Text Search) auf moderne OpenSearch-/Elasticsearch-Technologie beginnen, was eine höhere Leistung, verbesserte Skalierbarkeit und Zugang zu den laufenden Open-Source-Innovationen bietet.
In dieser Version können Kunden alle drei Suchmaschinen nutzen, um die Indizierungsleistung zu testen und Indizes schrittweise zu migrieren. Die Db2-Textsuchfunktion unter Verwendung von ECMTS wird mit dieser Version als veraltet eingestuft und wird in der nächsten Version eingestellt.
Mit dieser Version wird die RPM-basierte (Red Hat Package Manager) Installation eingeführt, wodurch die Verwendung von Standard-Linux-Tools für die Bereitstellung, Aktualisierungen und die Verwaltung von Abhängigkeiten ermöglicht wird.
Die Plattformunterstützung wurde um PPCLE (Power Linux Little Endian) für Remote-Tablespaces und Datalake Software erweitert. Db2 12.1.5 führt zudem die Unterstützung des AWS SDK unter AIX ein, wodurch Remote-Speicher mit Aliasen versehen und direkt aus Db2 heraus aufgerufen werden können. Dies ermöglicht einen optimierten Zugriff auf den AWS S3 Object Storage von AIX für Operationen wie Datenaufnahme, Laden, Backup, Protokollarchivierung und Audit.
In Verbundsystemen unterstützen eingebundene gespeicherte Prozeduren nun Standardparameterwerte, die in der Quelldatenbank definiert sind. Dies verringert die Notwendigkeit expliziter Parametereingaben, gewährleistet ein einheitliches Verhalten in Remote- und Verbundumgebungen und verbessert die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.
IBM Db2 12.1.5 bietet neue Funktionen, die die Arbeit von Datenbankadministratoren in den Bereichen Schemaentwicklung, Leistung und Überwachung verbessern:
Db2 12.1.5 bietet wesentliche Verbesserungen für Datalake-Tabellen und baut dabei auf den in Version 12.1.4 hinzugefügten Funktionen auf. Zu diesen Neuerungen gehört die Unterstützung für eingebettete Iceberg-REST-Kataloge und Azure ADLS Gen2-Speicher, was eine nahtlose Integration in moderne Data-Lake-Ökosysteme ermöglicht.
Unternehmen können nun ihre herkömmlichen DPF-Bereitstellungen erweitern, um direkt auf Daten zuzugreifen, die in offenen Datenformaten und im offenen Iceberg-Tabellenformat gespeichert sind, und dabei weiterhin von ACID-Konformität und Leistung der Unternehmensklasse profitieren.
Db2 12.1.5 spiegelt einen deutlichen Wandel wider, bei dem KI-Fähigkeiten direkt in Unternehmensdaten integriert werden, wodurch der Bedarf an fragmentierten Architekturen und komplexen Datenpipelines verringert wird.
Durch die Kombination aus integrierter Vektorsuche, Unterstützung externer Modelle, moderner Datenarchitektur und Ausfallsicherheit auf Unternehmensniveau hilft Db2 Unternehmen dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre wichtigsten Workloads zu behalten.
IBM Db2 12.1.5 wird am 9. Juni 2026 als Mod-Pack für Db2 12.1 verfügbar sein und kann von Fix Central heruntergeladen werden.