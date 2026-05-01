Förderung von KI im Unternehmen und ausfallsicherer Betriebsabläufe mit IBM DB2 12.1.5

Db2 12.1.5 erweitert die Datenbank-Engine um die von DiskANN unterstützte Vektorindizierung und ermöglicht so eine schnelle, skalierbare Ähnlichkeitssuche für KI-Anwendungsfälle wie die semantische Suche, Empfehlungssysteme und die „Retrieval-Augmented Generation“ (RAG).

Um KI-Workflows weiter zu vereinfachen, ermöglicht Db2 die native Integration externer KI-Modelle. Entwickler können Modelle von watsonx.ai und OpenAI-kompatiblen Engines registrieren und diese mithilfe von SQL-Funktionen wie TO_EMBEDDING und TEXT_GENERATION direkt aufrufen. Dadurch können Anwendungen Einbettungen und Text generieren, ohne Daten aus der Datenbank auszulagern – was Latenzzeiten, Komplexität und Sicherheitsrisiken verringert.

Zusammen machen diese Funktionen Db2 zu einer umfassenden KI-Datenplattform für transaktionale, analytische und KI-Workloads, ohne dass separate Vektordatenbanken oder komplexe Datenpipelines erforderlich sind.