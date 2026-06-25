IBM Db2 12.1.5 jetzt verfügbar: KI dort einsetzen, wo sich Ihre geschäftskritischen Daten bereits befinden

Db2 12.1.5 beinhaltet jetzt GSKit 9, das den Compliance-Standard auf FIPS 140-3 erhöht und sicherstellt, dass kryptografische Module die strengen Quantum-Sicherheitsanforderungen erfüllen. GSKit 9 bietet umfassende Unterstützung für moderne Schlüsselkapselungsmechanismen und unterstützt sowohl klassische als auch quantensichere Algorithmen, um Ihre Daten vor unmittelbaren Bedrohungen zu schützen und sie gegen zukünftige Quantenrisiken abzusichern.

Zu den Sicherheitsverbesserungen gehört eine neue ADMIN_GET_TLS_CERT-Schnittstelle, mit der sich serverseitige TLS-Zertifikatsketteninformationen einfach per SQL Query abrufen lassen. Benutzer können ganz einfach den Ablauf von Serverzertifikaten überwachen und verwalten, sodass Benutzer weiterhin eine Verbindung zum Server herstellen können. Im Einklang mit modernen Best Practices im Bereich Sicherheit und den Compliance-Anforderungen ermöglicht die Online-Schlüsselabfrage die Aktualisierung von Schlüsseln zur Validierung von JWT-Signaturen (JSON Web Token) ohne Ausfallzeiten der Datenbank, wodurch sich der Aufwand für die Benutzer bei der Verwaltung des lokalen Keystores verringert. Die eingeschränkten Dateiberechtigungen wurden erweitert und umfassen nun auch Einstellungen für das weltweite Lesen und Ausführen von DB2-Dateien, wodurch Datenbankadministratoren die Kontrolle über den Dateizugriff erhalten. Bei der Registrierung von DB2-Server- und Datenbankdaten in LDAP können Benutzer nun Client-Pfade für Schlüsseldatenbank- und Stash-Dateien angeben, was die Client-Konfiguration vereinfacht.

Diese Funktionen helfen Unternehmen dabei, sich weiterentwickelnde Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.