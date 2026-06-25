IBM Db2 12.1.5 jetzt verfügbar: KI dort einsetzen, wo sich Ihre geschäftskritischen Daten bereits befinden

Db2 12.1.5 bietet DiskANN-Vektorindizierung, nativen Aufruf von KI-Modellen auf SQL-Basis, FIPS 140-3-Konformität, erweiterte HADR-Topologien sowie eine Reihe von betrieblichen Verbesserungen.
Am 25. Juni 2026 gab IBM die allgemeine Verfügbarkeit von Db2 12.1.5 für Linux, UNIX und Windows bekannt. Das neueste Mod-Paket wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Entwicklung KI-gestützter Anwendungen zu unterstützen und gleichzeitig die für geschäftskritische Workloads erforderliche Leistung, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Diese Version baut auf der Db2 12.1 KI-Grundlage auf und bietet nun die Indizierung von Vektordaten, eine tiefere Integration mit externen KI-Modellen sowie umfassende Verbesserungen in den Bereichen Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebseffizienz.
Db2 12.1.5 beinhaltet jetzt GSKit 9, das den Compliance-Standard auf FIPS 140-3 erhöht und sicherstellt, dass kryptografische Module die strengen Quantum-Sicherheitsanforderungen erfüllen. GSKit 9 bietet umfassende Unterstützung für moderne Schlüsselkapselungsmechanismen und unterstützt sowohl klassische als auch quantensichere Algorithmen, um Ihre Daten vor unmittelbaren Bedrohungen zu schützen und sie gegen zukünftige Quantenrisiken abzusichern.
Zu den Sicherheitsverbesserungen gehört eine neue ADMIN_GET_TLS_CERT-Schnittstelle, mit der sich serverseitige TLS-Zertifikatsketteninformationen einfach per SQL Query abrufen lassen. Benutzer können ganz einfach den Ablauf von Serverzertifikaten überwachen und verwalten, sodass Benutzer weiterhin eine Verbindung zum Server herstellen können. Im Einklang mit modernen Best Practices im Bereich Sicherheit und den Compliance-Anforderungen ermöglicht die Online-Schlüsselabfrage die Aktualisierung von Schlüsseln zur Validierung von JWT-Signaturen (JSON Web Token) ohne Ausfallzeiten der Datenbank, wodurch sich der Aufwand für die Benutzer bei der Verwaltung des lokalen Keystores verringert. Die eingeschränkten Dateiberechtigungen wurden erweitert und umfassen nun auch Einstellungen für das weltweite Lesen und Ausführen von DB2-Dateien, wodurch Datenbankadministratoren die Kontrolle über den Dateizugriff erhalten. Bei der Registrierung von DB2-Server- und Datenbankdaten in LDAP können Benutzer nun Client-Pfade für Schlüsseldatenbank- und Stash-Dateien angeben, was die Client-Konfiguration vereinfacht.
Diese Funktionen helfen Unternehmen dabei, sich weiterentwickelnde Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
Db2 12.1.5 modernisiert die Volltextsuchfunktion durch Integration mit zwei erstklassigen, selbstgehosteten externen Suchmaschinen: OpenSearch und Elasticsearch. Es funktioniert so, wie es Benutzer bereits tun. Die Befehle und Methoden sind die gleichen, egal ob die Suche mit der nativen Textsuche, OpenSearch oder Elasticsearch durchgeführt wird. Dies ermöglicht es den Benutzern, mit der Migration von der nativen Textsuchmaschine zu moderner OpenSearch- oder Elasticsearch-Technologie zu beginnen, was eine bessere Leistung, verbesserte Skalierbarkeit und Zugang zu fortlaufender Open-Source-Innovation bietet. In dieser Version können Kunden alle drei Suchmaschinen verwenden, um die Indexierungsleistung zu testen und Indizes im Laufe der Zeit zu migrieren.
Die neue Textsuchmaschine bietet bereits standardmäßig erweiterte Suchfunktionen: einfache Begriffssuche, Suche nach exakten Wortgruppen, Platzhaltersuche, unscharfe Suche, Nähe-Suche, boolesche Suche und Synonym-Suche – sowie die in dieser Version neu hinzugekommene phonetische Suche, sodass „Meyer“, „Mayer“ und „Meier“ alle als Treffer angezeigt werden. Benutzer profitieren standardmäßig von einer Groß-/Kleinschreibung-unabhängigen Suche, sprachlicher Verarbeitung für CJK und andere Sprachen sowie umfassender Dokumentenunterstützung für PDF-, Word-, Excel- und ZIP-Dateien dank des integrierten Apache Tika. Sichere HTTPS-Kommunikation mit SSL-Authentifizierung gewährleistet die Einsatzfähigkeit im Unternehmensbereich.
Mit dieser Version wird die RPM-basierte (Red Hat Package Manager) Installation eingeführt, wodurch die Verwendung von Standard-Linux-Tools für die Bereitstellung, Aktualisierungen und die Verwaltung von Abhängigkeiten ermöglicht wird.
Die Plattformunterstützung wurde um PPCLE (Power Linux Little Endian) für Remote-Tablespaces und Datalake Software erweitert. Db2 12.1.5 führt zudem die Unterstützung des AWS SDK unter AIX ein, wodurch Remote-Speicher mit Aliasen versehen und direkt aus Db2 heraus aufgerufen werden können. Dies ermöglicht einen optimierten Zugriff auf den AWS S3 Object Storage von AIX für Operationen wie Datenaufnahme, Laden, Backup, Protokollarchivierung und Audit.
In Verbundsystemen unterstützen eingebundene gespeicherte Prozeduren nun Standardparameterwerte, die in der Quelldatenbank definiert sind. Dies verringert die Notwendigkeit expliziter Parametereingaben, gewährleistet ein einheitliches Verhalten in Remote- und Verbundumgebungen und verbessert die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.
IBM Db2 12.1.5 bietet neue Funktionen, die die Arbeit von Datenbankadministratoren in den Bereichen Schemaentwicklung, Leistung und Überwachung verbessern:
Db2 12.1.5 führt bedeutende Verbesserungen an den nativen Iceberg-Datalake-Tabellen von Db2 ein, basierend auf den in Version 12.1.4 hinzugefügten Funktionen. Diese Aktualisierungen umfassen die Unterstützung für eingebettete Iceberg REST-Kataloge und Azure ADLS Gen2-Speicher und ermöglichen so die nahtlose Integration in moderne Data-Lake-Ökosysteme und Hyperscaler-native Speicher.
Unternehmen können nun ihre herkömmlichen DPF-Bereitstellungen erweitern, um direkt auf Daten zuzugreifen, die in offenen Datenformaten und im offenen Iceberg-Tabellenformat gespeichert sind, und dabei weiterhin von ACID-Konformität und Leistung der Unternehmensklasse profitieren.
Db2 12.1.5 bringt DiskANN-gestützte Vektorindexierung in die Datenbank-Engine und ermöglicht eine schnelle, skalierbare Ähnlichkeitssuche für KI-Anwendungsfälle wie semantische Suche, Empfehlungs-Engines und Retrieval-Augmented Generation (RAG).
Um KI-Workflows weiter zu vereinfachen, ermöglicht Db2 die native Integration externer KI-Modelle. Entwickler können Modelle von watsonx.ai und OpenAI-kompatiblen Engines registrieren und diese mithilfe von SQL-Funktionen wie TO_EMBEDDING und TEXT_GENERATION direkt aufrufen. Dadurch können Anwendungen Einbettungen und Text generieren, ohne Daten aus der Datenbank auszulagern – was Latenzzeiten, Komplexität und Sicherheitsrisiken verringert.
Zusammen machen diese Funktionen Db2 zu einer umfassenden KI-Datenplattform für transaktionale, analytische und KI-Workloads, ohne dass separate Vektordatenbanken oder komplexe Datenpipelines erforderlich sind.
Db2 12.1.5 bietet mehr Flexibilität für die Bereitstellung von Hochverfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungslösungen. Unternehmen können komplexere Notfallwiederherstellungstopologien mit mehr als drei Standby-Instanzen in verschiedenen geografischen Regionen, dedizierten Standby-Instanzen für Reporting-Workloads und kaskadierte HADR-Konfigurationen für globale Bereitstellungen bereitstellen.
Die automatische Bereinigung von Archivprotokollen für nicht integrierte Db2-Snapshots vereinfacht die Backup-Verwaltung, indem Archivprotokolle, die für die Wiederherstellung nicht mehr benötigt werden, automatisch entfernt werden, wodurch Speicherbedarf und Betriebsaufwand reduziert werden.
Diese Version bietet zudem wesentliche Verbesserungen bei der Automatisierung der Db2-Hochverfügbarkeit durch den integrierten Pacemaker-Cluster-Manager:
Db2 12.1.5 spiegelt einen klaren Wandel hin zur direkten Einbindung von KI-Fähigkeiten in Unternehmensdaten wider, wodurch der Bedarf an fragmentierten Architekturen und komplexen Datenpipelines verringert wird.
Durch die Kombination aus integrierter Vektorsuche, Unterstützung externer Modelle, moderner Datenarchitektur und Ausfallsicherheit auf Unternehmensniveau hilft Db2 Unternehmen dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre wichtigsten Workloads zu behalten.
IBM Db2 12.1.5 wird am 25. Juni 2026 als Mod-Paket für Db2 12.1 verfügbar sein und unter Fix Central heruntergeladen werden.
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