IBM Db2 12.1.4 jetzt verfügbar: Reduzierung der Betriebsprobleme und Erweiterung der Datenkonnektivität

Am 5. März 2026 gab IBM die allgemeine Verfügbarkeit von IBM Db2 12.1.4 bekannt. Das neueste Modpack für Db2 12.1 konzentriert sich darauf, alltägliche operative Reibungen zu beseitigen und die Konnektivität auf moderne Datenplattformen auszuweiten, wodurch die Verwaltung und Weiterentwicklung von Teams durch Teams vereinfacht wird. Dieses Update baut auf jüngsten Db2 Fortschritten auf, darunter IBM Db2 Genius Hub, und fährt die Entwicklung hin zu tieferen, integrierten KI Funktionen auf der Plattform fort.

Aufbauend auf den Verbesserungen der KI-Integration, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit in Version 12.1.3, führt Db2 12.1.4 gezielte Verbesserungen ein, die DBAs, Plattformteams und Data Engineers helfen, Db2 vorhersehbar zu betreiben und dabei leicht in Lakehouse-Architekturen, verteilten Datenplattformen und cloudbasierten Compliance-Workflows zu integrieren.