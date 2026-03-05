IBM Db2 12.1.4 jetzt verfügbar: Reduzierung der Betriebsprobleme und Erweiterung der Datenkonnektivität

Db2 12.1.4 bietet 5 wichtige Verbesserungen in den Bereichen Backup-Operationen, Datenplattformkonnektivität, Schemaentwicklung und Sicherheit, damit Teams mit weniger Aufwand arbeiten und gleichzeitig ihre Db2-Umgebungen weiter modernisieren können.
Am 5. März 2026 gab IBM die allgemeine Verfügbarkeit von IBM Db2 12.1.4 bekannt. Das neueste Modpack für Db2 12.1 konzentriert sich darauf, alltägliche operative Reibungen zu beseitigen und die Konnektivität auf moderne Datenplattformen auszuweiten, wodurch die Verwaltung und Weiterentwicklung von Teams durch Teams vereinfacht wird. Dieses Update baut auf jüngsten Db2 Fortschritten auf, darunter IBM Db2 Genius Hub, und fährt die Entwicklung hin zu tieferen, integrierten KI Funktionen auf der Plattform fort.
Aufbauend auf den Verbesserungen der KI-Integration, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit in Version 12.1.3, führt Db2 12.1.4 gezielte Verbesserungen ein, die DBAs, Plattformteams und Data Engineers helfen, Db2 vorhersehbar zu betreiben und dabei leicht in Lakehouse-Architekturen, verteilten Datenplattformen und cloudbasierten Compliance-Workflows zu integrieren.
Db2 12.1.4 bietet 5 wichtige Verbesserungen in den Bereichen Backup-Operationen, Datenplattformkonnektivität, Schemaentwicklung und Sicherheit, damit Teams mit weniger Aufwand arbeiten und gleichzeitig ihre Db2-Umgebungen weiter modernisieren können.
Da Unternehmen Lakehouse-Architekturen und verteilte Datenplattformen übernehmen, müssen Db2-Umgebungen zunehmend mit externen Datensystemen integriert werden, ohne Änderungen an bestehenden Bereitstellungsmodellen zu erzwingen. Db2 12.1.4 erweitert die Konnektivität auf offene Tabellenformate und externe Plattformen, während vertraute Db2-Betriebsmuster erhalten bleiben. Db2 12.1.4 fügt Unterstützung hinzu für:
Zusammen erleichtern diese Verbesserungen die Verbindung von Db2 mit modernen Datenplattformen, unterstützen hybride und Lakehouse-Architekturen und ermöglichen es den Teams, neue Technologien in ihrem eigenen Tempo einzuführen.
Backup-Vorgänge sind für die Zuverlässigkeit von Datenbanken von entscheidender Bedeutung, jedoch kann in Umgebungen mit häufigen Backups und langen Aufbewahrungsfristen die Wartung von Verlaufsdateien zu unnötigen Konflikten führen. Db2 12.1.4 behebt dieses Problem, indem es die Bereinigung von Verlaufsdateien vom Ausführungspfad des Backups entkoppelt.
Dadurch werden die Ergebnisse der Backup-Leistung konsistenter und vorhersehbarer, insbesondere in Umgebungen mit häufigen Backups oder großen Historien, während die Metadaten-Wartung sicher ohne manuelles Eingreifen fortgeführt wird.
Schemaänderungen sind eine häufige Anforderung in Analyseumgebungen, da die Datenmengen wachsen und sich die Geschäftsanforderungen ändern. Db2 12.1.4 reduziert den mit der Schemaentwicklung verbundenen Betriebsaufwand, indem zusätzliche direkte Schemaänderungen für spaltenorganisierte Tabellen ermöglicht werden, darunter:
Zusammengenommen erleichtern diese Verbesserungen die Weiterentwicklung von Schemas auf großen Analysetabellen, minimieren gleichzeitig Störungen und reduzieren den Bedarf an manuellen Workflows.
Da Unternehmen Logs zunehmend im Cloud Object Storage aus Gründen der Aufbewahrung, Sicherheit und Compliance zentralisieren, müssen Db2-Umgebungen Auditing-Workflows an diese Cloud-Betriebsmodelle anpassen. Db2 12.1.4 erweitert die Funktionen zur Unterstützung dieses Ansatzes und ermöglicht einen effizienteren Zugriff auf Audit-Daten, ohne Protokolle zu speichern. Zusätzliche Unterstützung umfasst:
Durch die direktere Integration in Cloud Object Storage unterstützt Db2 moderne Compliance-Architekturen und hilft Unternehmen gleichzeitig, die Erfassung und Berichterstattung von Prüfungsnachweisen zu optimieren.
Db2 12.1.4 fügt Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux 10 sowohl für Einzelknoten- als auch für Database Partitioning Feature (DPF)-Bereitstellung hinzu. Dadurch können Unternehmen, die DPF-Umgebungen betreiben, neuere Linux-Unternehmensstandards übernehmen und Db2 in eigenständigen und partitionierten Konfigurationen fortfahren.
Die Unterstützung für RHEL 10 in pureScale-Umgebungen wird in einem zukünftigen Modpack bereitgestellt.
Unternehmen entwickeln sich hin zu KI-gestützten Systemen, die selbständig denken, planen und handeln können. Wenn Unternehmen von Dashboards zu Agenten wechseln, wird die Datenbank zum Vertrauensanker für diese Agenten.
Db2 12.1.4 treibt die Entwicklung Db2 als autonome Datenbank weiter voran, indem Verbesserungen bereitgestellt werden, die operative Reibungsverluste reduzieren, die Konnektivität erweitern und den täglichen Betrieb vereinfachen. Mit ständiger Zuverlässigkeit, KI-fähiger Leistung und vertrauenswürdiger Sicherheit in großem Maßstab stellt Db2 sicher, dass Unternehmen ihre kritischsten Workloads mit Vertrauen in hybriden und Cloud-Umgebungen ausführen.
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