IBM Db2 12.1.3 jetzt allgemein verfügbar: Weiterentwicklung von KI für die Datenverwaltung

Wir freuen uns, die allgemeine Verfügbarkeit von IBM Db2 12.1.3 bekanntzugeben, das am 5. November 2025 veröffentlicht wurde.
Db2 12.1.3 wurde für geschäftskritische, datenintensive Workloads entwickelt und bietet eine tiefere KI-Integration, Skalierbarkeit auf Unternehmensebene und verbesserte Verfügbarkeit – und das alles bei gleichzeitiger Reduzierung der betrieblichen Komplexität und Optimierung der Leistung in Hybrid- und Cloud-Umgebungen.
Mit Db2 12.1.3 werden vier wichtige Neuerungen vorgestellt, die die Entwicklung von KI-Anwendungen beschleunigen, die Skalierbarkeit von Unternehmen stärken, die Leistung steigern und die Sicherheit sowie die Integration in hybriden Umgebungen verbessern.
Mit Db2 12.1.3 erweitert die Vektorfunktionen und vertieft die Integration mit führenden KI-Frameworks. Dadurch können Sie intelligente, generative KI-Anwendungen schneller und einfacher direkt in Db2 erstellen:
Diese Innovationen bringen KI näher an die Daten und ermöglichen es Teams, KI-gesteuerte Anwendungen schnell, einfach und vertrauensvoll zu entwickeln und bereitzustellen.
Db2 bietet Unternehmen, die geschäftskritische Transaktionssysteme mit hohem Volumen betreiben und eine Betriebszeit rund um die Uhr sowie absolute Datensicherheit benötigen, weiterhin unübertroffene Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Die jüngsten Verbesserungen von Db2 pureScale stärken die Resilienz und Skalierbarkeit weiter:
Diese Funktionen stärken Db2 als die resilienteste Unternehmensdatenbank für den rund um die Uhr-Betrieb in jeder Umgebung.
Db2 12.1.3 bietet Leistungs- und Verfügbarkeitsverbesserungen ein, die die Betriebszeit maximieren und die manuelle Anpassung reduzieren:
Diese Verbesserungen reduzieren die Ausfallzeit und den operativen Overhead und sorgen gleichzeitig für eine optimale Leistung für hohe Workloads.
Db2 12.1.3 setzt IBMs Engagement für vertrauenswürdige Datenverwaltung mit neuen Funktionen fort, die die Compliance vereinfachen und die Integration über verschiedene Umgebungen erweitern:
Zusammen sorgen diese Funktionen für eine stärkere Governance, eine einfachere Überwachung und eine größere Flexibilität in hybriden Ökosystemen.
Db2 12.1.3 erweitert die mit 12.1.2 eingeführte KI-gestützte Grundlage und Integration von KI tiefer in die Datenbankebene unter Beibehaltung des Vertrauens, der Leistung und der Verfügbarkeit, auf die Unternehmen angewiesen sind.
Mit dieser Version setzt Db2 weiterhin neue Maßstäbe für die Anforderungen, die Unternehmen an eine moderne Datenbank stellen: stets verfügbare Zuverlässigkeit, KI-fähige Leistung und vertrauenswürdige Sicherheit in großem Maßstab.
Laden Sie die Db2 Community Edition kostenlos herunter, um noch heute loszulegen.
Erkunden Sie die neueste Dokumentation zu 12.1.3
Werden Sie Teil der Db2 TechXchange Community
*Dies basiert auf einem Vergleich mit der Vorgängerversion 12.1.2.