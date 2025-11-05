Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Db2 12.1.3 jetzt allgemein verfügbar: Weiterentwicklung von KI für die Datenverwaltung

Veröffentlicht 05 November 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

Wir freuen uns, die allgemeine Verfügbarkeit von IBM Db2 12.1.3 bekanntzugeben, das am 5. November 2025 veröffentlicht wurde.

Db2 12.1.3 wurde für geschäftskritische, datenintensive Workloads entwickelt und bietet eine tiefere KI-Integration, Skalierbarkeit auf Unternehmensebene und verbesserte Verfügbarkeit – und das alles bei gleichzeitiger Reduzierung der betrieblichen Komplexität und Optimierung der Leistung in Hybrid- und Cloud-Umgebungen.

Was ist neu in Db2 12.1.3?

Mit Db2 12.1.3 werden vier wichtige Neuerungen vorgestellt, die die Entwicklung von KI-Anwendungen beschleunigen, die Skalierbarkeit von Unternehmen stärken, die Leistung steigern und die Sicherheit sowie die Integration in hybriden Umgebungen verbessern.

1. Beschleunigung der Entwicklung von KI-Anwendungen

Mit Db2 12.1.3 erweitert die Vektorfunktionen und vertieft die Integration mit führenden KI-Frameworks. Dadurch können Sie intelligente, generative KI-Anwendungen schneller und einfacher direkt in Db2 erstellen:

  • Db2 erweitert die Vektorfunktionen auf Dienstprogramme, externe Tabellen und Routinen und ermöglicht so leistungsstarke KI und Analysen sowohl für strukturierte als auch für unstrukturierte Daten.
  • Native Konnektoren für Python-Frameworks LangChain und LlamaIndex ermöglichen Entwicklern, Anwendungen wie Chatbots und Wissensabfragesysteme als Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Anwendungen schnell zu erstellen, ohne dass Daten bewegt werden müssen.

Diese Innovationen bringen KI näher an die Daten und ermöglichen es Teams, KI-gesteuerte Anwendungen schnell, einfach und vertrauensvoll zu entwickeln und bereitzustellen.

2. Stärkung der Skalierbarkeit und Resilienz des Unternehmens

Db2 bietet Unternehmen, die geschäftskritische Transaktionssysteme mit hohem Volumen betreiben und eine Betriebszeit rund um die Uhr sowie absolute Datensicherheit benötigen, weiterhin unübertroffene Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Die jüngsten Verbesserungen von Db2 pureScale stärken die Resilienz und Skalierbarkeit weiter:

  • Unterstützung gemischter Topologien für pureScale mit HADR gewährleistet eine robuste Notfallwiederherstellung, auch wenn die primären und die Standby-Konfigurationen nicht identisch sind, und minimiert so die Ausfallzeit.
  • Upgrades oder Wiederherstellungen unter Verwendung von Down-Level-Backup-Images vereinfachen Migrationen und ermöglichen es DBAs, Systeme mit Zuversicht weiterzuentwickeln.
  • Die Verbesserungen des AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) liefern bis zu 40 % Leistungsverbesserung und beschleunigen datenintensive Workloads.*
  • Geographisch verteilte pureScale Cluster (GDPC) mit Pacemaker werden jetzt für lokale Bereitstellungen unterstützt. GDPC mit pureScale ermöglicht auch aktiv-aktive Multi-AZ-Bereitstellungen auf AWS und Azure für globale Vorgänge mit minimaler Latenz.

Diese Funktionen stärken Db2 als die resilienteste Unternehmensdatenbank für den rund um die Uhr-Betrieb in jeder Umgebung.

3. Verbesserung von Leistung und Verfügbarkeit

Db2 12.1.3 bietet Leistungs- und Verfügbarkeitsverbesserungen ein, die die Betriebszeit maximieren und die manuelle Anpassung reduzieren:

  • Die Online-Reorganisation von bereichspartitionierten Tabellen mit globalen Indizes ermöglicht eine kontinuierliche Verfügbarkeit bei Wartung und Schemaänderungen.
  • Durch die automatische Erstellung von SQL-Anweisungsprofilen müssen DBAs Optimierungsprofile nicht mehr manuell erstellen, wodurch die Abfrageabstimmung vereinfacht und die Leistung verbessert wird.

Diese Verbesserungen reduzieren die Ausfallzeit und den operativen Overhead und sorgen gleichzeitig für eine optimale Leistung für hohe Workloads.

4. Verbesserung von Sicherheit und Integration

Db2 12.1.3 setzt IBMs Engagement für vertrauenswürdige Datenverwaltung mit neuen Funktionen fort, die die Compliance vereinfachen und die Integration über verschiedene Umgebungen erweitern:

  • Die cloudfreundliche Audit-Protokollierung exportiert Audit-Protokolle im CSV-Format zur einfachen Integration mit SIEM-Tools und Analyseplattformen und ermöglicht eine schnellere Analyse von Sicherheitsereignissen.
  • Integrierte Funktionen zur UUID-Generierung vereinfachen die sichere Erstellung von IDs für verteilte Anwendungen.
  • Verbesserte db2dart-Diagnose- und Überwachungsfunktionen bieten einen besseren Einblick in den Systemzustand und die Leistung für ein proaktives Management.
  • Der Apache Cassandra-Verbund über den JDBC-Wrapper ermöglicht SQL-basierte Abfragen von Cassandra-Daten und vereinheitlicht den hybriden Datenzugriff.

Zusammen sorgen diese Funktionen für eine stärkere Governance, eine einfachere Überwachung und eine größere Flexibilität in hybriden Ökosystemen.

Entwickelt für die unternehmenskritischen Workloads der ganzen Welt

Db2 12.1.3 erweitert die mit 12.1.2 eingeführte KI-gestützte Grundlage und Integration von KI tiefer in die Datenbankebene unter Beibehaltung des Vertrauens, der Leistung und der Verfügbarkeit, auf die Unternehmen angewiesen sind.

Mit dieser Version setzt Db2 weiterhin neue Maßstäbe für die Anforderungen, die Unternehmen an eine moderne Datenbank stellen: stets verfügbare Zuverlässigkeit, KI-fähige Leistung und vertrauenswürdige Sicherheit in großem Maßstab.

Laden Sie die Db2 Community Edition kostenlos herunter, um noch heute loszulegen.

Erkunden Sie die neueste Dokumentation zu 12.1.3

Werden Sie Teil der Db2 TechXchange Community

*Dies basiert auf einem Vergleich mit der Vorgängerversion 12.1.2.

Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

