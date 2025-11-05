IBM Db2 12.1.3 jetzt allgemein verfügbar: Weiterentwicklung von KI für die Datenverwaltung

Wir freuen uns, die allgemeine Verfügbarkeit von IBM Db2 12.1.3 bekanntzugeben, das am 5. November 2025 veröffentlicht wurde.

Db2 12.1.3 wurde für geschäftskritische, datenintensive Workloads entwickelt und bietet eine tiefere KI-Integration, Skalierbarkeit auf Unternehmensebene und verbesserte Verfügbarkeit – und das alles bei gleichzeitiger Reduzierung der betrieblichen Komplexität und Optimierung der Leistung in Hybrid- und Cloud-Umgebungen.