IBM Data Gate for watsonx 1.2 und Data Gate for z/OS 3.2

13. Juni 2025
IBM Data Gate for z/OS 3.2 und IBM Data Gate for watsonx 1.2 sind jetzt allgemein mit zusätzlichen verbesserten Funktionen verfügbar.
Seit der Einführung von IBM Data Gate for watsonx hat es die Bedürfnisse der Kunden in vielerlei Hinsicht berücksichtigt:
IBM Data Gate for watsonx 1.2 ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Mission, den Zugang zur Hybrid Cloud zu verbessern und IBM Z-Daten mit modernster Technologie unter modernem Anwendungsdesign zu integrieren. Es bietet eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen, die Synergien von Z-Daten und KI fördern sollen.
Das neue Data Gate for z/OS 3.2 ist ein Kerndienst, der IBM Z-Daten, Db2 for z/OS, VSAM und IMS für Data Gate for watsonx bereitstellt. Außerdem bietet es synchronisierte Daten von Db2 for z/OS für Db2-Ziele, die für IBM Cloud Pak for Data optimiert sind. Der schnelle Zugriff auf die integrierten Daten von Db2 for z/OS bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wie z. B. einen verbesserten Hybrid Cloud-Zugang, beschleunigte Analyse und KI bei reduzierten Kosten und Aufwand.
Data Gate for watsonx 1.2 bietet zusätzliche erweiterte Funktionen:
IBM Data Gate for z/OS 3.2 enthält auch die zertifikatsbasierte Authentifizierung für Db2 for z/OS-Quellen als wichtige Funktion. Es bringt unseren Kunden zahlreiche Vorteile wie einen verbesserten Hybrid Cloud-Zugang, beschleunigte Analyse und KI bei geringeren Kosten und Aufwand.
IBM Data Gate for watsonx 1.2 und IBM Data Gate for z/OS 3.2 stellen eine wesentliche Weiterentwicklung der Hybrid-Cloud-Strategie von IBM dar. Durch die Erfüllung von Kundenbedürfnissen, die Erhöhung der Sicherheit und die Optimierung der Leistung ebnet es den Weg für eine nahtlose Z-Daten-Integration mit watsonx.data.
Wir laden Sie ein, diese neuen Funktionen zu erkunden und freuen uns auf Ihr Feedback, während wir Ihre datengesteuerte Reise fortsetzen und weiter innovieren und unterstützen.