IBM Data Gate for watsonx 1.2 und Data Gate for z/OS 3.2

IBM Data Gate for z/OS 3.2 und IBM Data Gate for watsonx 1.2 sind jetzt allgemein mit zusätzlichen verbesserten Funktionen verfügbar.

Seit der Einführung von IBM Data Gate for watsonx hat es die Bedürfnisse der Kunden in vielerlei Hinsicht berücksichtigt:

Wir haben unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, ihre Mainframe-Daten nahtlos in watsonx.data zu synchronisieren, dem einzigen hybriden, offenen Data Lakehouse für KI und Analysen in Unternehmen.

Es wurde ein hocheffizienter Ansatz zur Nutzung der neuesten Z-Daten für Analysen und KI-Workloads bereitgestellt, indem die Mainframe-Daten über ein integriertes Synchronisationsprotokoll mit geringer Latenz und hohem Durchsatz übertragen wurden.

Synchronisierung der wichtigsten IBM Z-Datenquellen, einschließlich Db2 for z/OS, VSAM und IMS, mit einem Iceberg Open-Source-Datentabellenformat für den Zugriff durch watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Mission, den Zugang zur Hybrid Cloud zu verbessern und IBM Z-Daten mit modernster Technologie unter modernem Anwendungsdesign zu integrieren. Es bietet eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen, die Synergien von Z-Daten und KI fördern sollen.

Das neue Data Gate for z/OS 3.2 ist ein Kerndienst, der IBM Z-Daten, Db2 for z/OS, VSAM und IMS für Data Gate for watsonx bereitstellt. Außerdem bietet es synchronisierte Daten von Db2 for z/OS für Db2-Ziele, die für IBM Cloud Pak for Data optimiert sind. Der schnelle Zugriff auf die integrierten Daten von Db2 for z/OS bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wie z. B. einen verbesserten Hybrid Cloud-Zugang, beschleunigte Analyse und KI bei reduzierten Kosten und Aufwand.