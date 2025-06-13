IBM Data Gate for watsonx 1.2 und Data Gate for z/OS 3.2

13. Juni 2025

IBM Data Gate for z/OS 3.2 und IBM Data Gate for watsonx 1.2 sind jetzt allgemein mit zusätzlichen verbesserten Funktionen verfügbar.

Seit der Einführung von IBM Data Gate for watsonx hat es die Bedürfnisse der Kunden in vielerlei Hinsicht berücksichtigt:

  • Wir haben unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, ihre Mainframe-Daten nahtlos in watsonx.data zu synchronisieren, dem einzigen hybriden, offenen Data Lakehouse für KI und Analysen in Unternehmen.
  • Es wurde ein hocheffizienter Ansatz zur Nutzung der neuesten Z-Daten für Analysen und KI-Workloads bereitgestellt, indem die Mainframe-Daten über ein integriertes Synchronisationsprotokoll mit geringer Latenz und hohem Durchsatz übertragen wurden.
  • Synchronisierung der wichtigsten IBM Z-Datenquellen, einschließlich Db2 for z/OS, VSAM und IMS, mit einem Iceberg Open-Source-Datentabellenformat für den Zugriff durch watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Mission, den Zugang zur Hybrid Cloud zu verbessern und IBM Z-Daten mit modernster Technologie unter modernem Anwendungsdesign zu integrieren. Es bietet eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen, die Synergien von Z-Daten und KI fördern sollen.

Das neue Data Gate for z/OS 3.2 ist ein Kerndienst, der IBM Z-Daten, Db2 for z/OS, VSAM und IMS für Data Gate for watsonx bereitstellt. Außerdem bietet es synchronisierte Daten von Db2 for z/OS für Db2-Ziele, die für IBM Cloud Pak for Data optimiert sind. Der schnelle Zugriff auf die integrierten Daten von Db2 for z/OS bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wie z. B. einen verbesserten Hybrid Cloud-Zugang, beschleunigte Analyse und KI bei reduzierten Kosten und Aufwand.

Was ist neu bei den neuesten Updates? 

Data Gate for watsonx 1.2 bietet zusätzliche erweiterte Funktionen:

  • Verbesserte Konnektivität und Sicherheit: IBM Data Gate for watsonx 1.2 führt AWS Assume Role With Web Identity-Unterstützung ein und ermöglicht das sichere Schreiben von IBM Z-Daten in AWS S3-Buckets. Diese Funktion unterstreicht das Engagement von IBM für robuste Sicherheit und Flexibilität in Cloud-Umgebungen. IBM hat die Unterstützung auch auf das Schreiben von IBM Z-Daten in Azure Data Lake Storage Gen 2 Container ausgeweitet, um den vielfältigen Anforderungen unserer globalen Kundschaft gerecht zu werden.
  • Zertifikatsbasierte Authentifizierung: Die zertifikatsbasierte Authentifizierung für Db2 for z/OS-Quellverbindungen wurde mit dieser Einführung implementiert. Diese Verbesserung erhöht die Datensicherheit und vereinfacht den Authentifizierungsprozess im Einklang mit den Best Practices der Branche.
  • Leistung und Skalierbarkeit: Mit dieser Einführung wurden mehrere Verbesserungen implementiert, um die Ladeleistung zu steigern und eine effiziente Datenverarbeitung bei hohen Workloads zu gewährleisten. Dazu gehören: a) verbesserte Speicherverwaltung für eine effiziente Konvertierung von Eisbergdaten, selbst bei hoher Workload; und b) Zwischenspeichern häufig genutzter Transaktionsmanagement- und Eisberg-Datenkonvertierungsfunktionen zur Steigerung der Schreibgeschwindigkeit im Objektspeicher.

IBM Data Gate for z/OS 3.2 enthält auch die zertifikatsbasierte Authentifizierung für Db2 for z/OS-Quellen als wichtige Funktion. Es bringt unseren Kunden zahlreiche Vorteile wie einen verbesserten Hybrid Cloud-Zugang, beschleunigte Analyse und KI bei geringeren Kosten und Aufwand.

Bringen Sie IBM Z-Daten zur KI

IBM Data Gate for watsonx 1.2 und IBM Data Gate for z/OS 3.2 stellen eine wesentliche Weiterentwicklung der Hybrid-Cloud-Strategie von IBM dar. Durch die Erfüllung von Kundenbedürfnissen, die Erhöhung der Sicherheit und die Optimierung der Leistung ebnet es den Weg für eine nahtlose Z-Daten-Integration mit watsonx.data.

Wir laden Sie ein, diese neuen Funktionen zu erkunden und freuen uns auf Ihr Feedback, während wir Ihre datengesteuerte Reise fortsetzen und weiter innovieren und unterstützen.

Erkunden Sie IBM Data Gate

Melden Sie sich für das kommende Webinar an

