Identitätsbasierte Angriffe sind zu einem der Hauptvektoren für Sicherheitsverletzungen geworden. Dennoch fehlt vielen Unternehmen weiterhin eine konsistente Möglichkeit, Identitätssignale systemübergreifend zu korrelieren, das Wesentliche zu priorisieren und Reaktionsmaßnahmen mit Governance und Rechenschaftspflicht umzusetzen. Die Lücke ist offensichtlich: der Übergang von der Erkennung zum kontrollierten Handeln.

IBM Consulting bietet nun Beratungsdienstleistungen für Microsoft-Sicherheitslösungen an, um dieser Herausforderung zu begegnen, indem es seine Expertise im Bereich Identitätsmanagement und Fähigkeiten im Bereich Managed Services einbringt, die für die Operationalisierung der umfassenden Sicherheitsplattform von Microsoft in eine kontrollierte, unternehmensweite Sanierung erforderlich sind. Das Ergebnis: eine ITDR-Lösung, die sowohl technisch leistungsfähig als auch operativ ausgereift ist.