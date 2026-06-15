IBM Consulting bietet nun Dienstleistungen für Microsofts umfassende Sicherheitsplattform mit der Identitätsexpertise und den Managed-Service-Funktionen von IBM an.
Identitätsbasierte Angriffe sind zu einem der Hauptvektoren für Sicherheitsverletzungen geworden. Dennoch fehlt vielen Unternehmen weiterhin eine konsistente Möglichkeit, Identitätssignale systemübergreifend zu korrelieren, das Wesentliche zu priorisieren und Reaktionsmaßnahmen mit Governance und Rechenschaftspflicht umzusetzen. Die Lücke ist offensichtlich: der Übergang von der Erkennung zum kontrollierten Handeln.
IBM Consulting bietet nun Beratungsdienstleistungen für Microsoft-Sicherheitslösungen an, um dieser Herausforderung zu begegnen, indem es seine Expertise im Bereich Identitätsmanagement und Fähigkeiten im Bereich Managed Services einbringt, die für die Operationalisierung der umfassenden Sicherheitsplattform von Microsoft in eine kontrollierte, unternehmensweite Sanierung erforderlich sind. Das Ergebnis: eine ITDR-Lösung, die sowohl technisch leistungsfähig als auch operativ ausgereift ist.
Microsoft stellt die Grundlage für die Sicherheitsplattform bereit – und liefert umfassende Telemetrie-, Analyse- und Durchsetzungsfunktionen über den gesamten Identitätslebenszyklus hinweg. Signale von Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune und Azure Activity Logs werden innerhalb von Microsoft Sentinel und dem Data Lake vereinheitlicht und analysiert, wodurch eine umfassende, KI-fähige Data Fabric entsteht.
Diese Grundlage ermöglicht domänenübergreifende Sichtbarkeit, korrelierte Identitätssignale und skalierbare Analysen sowohl in Echtzeit als auch in historischen Daten. In dieser Architektur fungiert Microsoft als System zur Erkennung, Korrelation und Durchsetzung.
Der ITDR-Dienst von IBM Consulting baut auf dieser Microsoft-Grundlage auf, um ein Programm zur Behebung von Identitätsbedrohungen im Unternehmensmaßstab zu operationalisieren, und bringt dabei die jahrzehntelange Expertise im Bereich Identitätssicherheit und die bewährten KI-Fähigkeiten von IBM ein. Hinzu kommen identitätsspezifisches Korrelations- und Fallmanagement, KI-gestützte, auf Richtlinien abgestimmte Empfehlungen zur Sanierung, gesteuerte Workflows zur Sanierung unter menschlicher Aufsicht und eine verwaltete Servicebereitstellung auf Unternehmensebene.
Einfach ausgedrückt: Microsoft erkennt und ermöglicht die Durchsetzung; IBM übernimmt die operative Verantwortung für die regelkonforme Behebung von Identitätsbedrohungen.
Der ITDR-Dienst von IBM wandelt Microsoft-Signale durch einen strukturierten, identitätsorientierten Workflow in Aktion um:
Aufbauend auf der unveränderlichen Protokollierung und der langfristigen Aufbewahrung von Microsoft Sentinel ergänzt IBM ITDR diese Funktionen um richtliniengesteuerte Sanierungsworkflows, ein auf den Geschäftskontext abgestimmtes Fallmanagement sowie Compliance-konforme Berichterstellung, die auf Frameworks wie NIST, ISO, SOC 2 und DSGVO – ergänzt durch eine Governance-Ebene, die über die Durchsetzungsmaßnahmen von Microsoft hinausgeht und sicherstellt, dass jede Maßnahme nachvollziehbar, überprüfbar und vertretbar ist.
Der Sentinel Data Lake dient als zentrale Datengrundlage für ITDR, sodass IBM ITDR in großem Maßstab arbeiten kann. IBM ITDR stärkt diese Grundlage auf drei wichtige Arten:
IBM ITDR operationalisiert Microsoft-Signale in wichtigen Identitätsbedrohungsszenarien, einschließlich:
Jeder Anwendungsfall verdeutlicht das gleiche Prinzip: Microsoft liefert die Signal- und Durchsetzungsgrundlage, während IBM mit bewährter operativer Expertise eine koordinierte, identitätsbasierte Sanierung vorantreibt.
IBM Consulting bringt über 30 Jahre Erfahrung in Sachen Identitätssicherheit in den Bereichen IGA, PAM und Zugriffsmanagement mit, verfeinert durch tausende Unternehmenseinsätze in regulierten und anderen Branchen. IBMs Expertise ist in KI-gestützte Sanierungsplaybooks, Governance-Modelle und branchenspezifische Compliance-Muster integriert. IBM ITDR wird als Managed Service bereitgestellt und bietet Rund-um-die-Uhr-Betrieb, globale Bereitstellung und bewährte Unternehmensausführung. Dadurch werden Signale in Entscheidungen umgewandelt, denen Unternehmen vertrauen und die sie verteidigen können.
Identitätsangriffe werden sich weiterentwickeln, aber die Reaktion muss sich nicht verzögern. Der auf Microsoft Security basierende ITDR-Service von IBM Consulting ermöglicht es Unternehmen, von fragmentierten Signalen zu einheitlichen Identitätsfällen zu wechseln, von Warnmeldungen zu gesteuerten Maßnahmen überzugehen und Identitätssicherheit in großem Maßstab zu operationalisieren.
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