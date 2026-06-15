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Künstliche Intelligenz Sicherheit

IBM Consulting bietet Dienstleistungen zur Erkennung und Sanierung von Identitätsbedrohungen für Microsoft-Sicherheitslösungen an

IBM Consulting bietet nun Dienstleistungen für Microsofts umfassende Sicherheitsplattform mit der Identitätsexpertise und den Managed-Service-Funktionen von IBM an.

Veröffentlicht 15. Juni 2026

Identitätsbasierte Angriffe sind zu einem der Hauptvektoren für Sicherheitsverletzungen geworden. Dennoch fehlt vielen Unternehmen weiterhin eine konsistente Möglichkeit, Identitätssignale systemübergreifend zu korrelieren, das Wesentliche zu priorisieren und Reaktionsmaßnahmen mit Governance und Rechenschaftspflicht umzusetzen. Die Lücke ist offensichtlich: der Übergang von der Erkennung zum kontrollierten Handeln.

IBM Consulting bietet nun Beratungsdienstleistungen für Microsoft-Sicherheitslösungen an, um dieser Herausforderung zu begegnen, indem es seine Expertise im Bereich Identitätsmanagement und Fähigkeiten im Bereich Managed Services einbringt, die für die Operationalisierung der umfassenden Sicherheitsplattform von Microsoft in eine kontrollierte, unternehmensweite Sanierung erforderlich sind. Das Ergebnis: eine ITDR-Lösung, die sowohl technisch leistungsfähig als auch operativ ausgereift ist.

IBM Consulting für Microsoft Security-Lösungen

Die Grundlage: Microsoft Security

Microsoft stellt die Grundlage für die Sicherheitsplattform bereit – und liefert umfassende Telemetrie-, Analyse- und Durchsetzungsfunktionen über den gesamten Identitätslebenszyklus hinweg. Signale von Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune und Azure Activity Logs werden innerhalb von Microsoft Sentinel und dem Data Lake vereinheitlicht und analysiert, wodurch eine umfassende, KI-fähige Data Fabric entsteht.

Diese Grundlage ermöglicht domänenübergreifende Sichtbarkeit, korrelierte Identitätssignale und skalierbare Analysen sowohl in Echtzeit als auch in historischen Daten. In dieser Architektur fungiert Microsoft als System zur Erkennung, Korrelation und Durchsetzung.

Die Erweiterung: der ITDR Service von IBM Consulting

Der ITDR-Dienst von IBM Consulting baut auf dieser Microsoft-Grundlage auf, um ein Programm zur Behebung von Identitätsbedrohungen im Unternehmensmaßstab zu operationalisieren, und bringt dabei die jahrzehntelange Expertise im Bereich Identitätssicherheit und die bewährten KI-Fähigkeiten von IBM ein. Hinzu kommen identitätsspezifisches Korrelations- und Fallmanagement, KI-gestützte, auf Richtlinien abgestimmte Empfehlungen zur Sanierung, gesteuerte Workflows zur Sanierung unter menschlicher Aufsicht und eine verwaltete Servicebereitstellung auf Unternehmensebene.

Einfach ausgedrückt: Microsoft erkennt und ermöglicht die Durchsetzung; IBM übernimmt die operative Verantwortung für die regelkonforme Behebung von Identitätsbedrohungen.

So funktioniert der IBM ITDR-Service

Der ITDR-Dienst von IBM wandelt Microsoft-Signale durch einen strukturierten, identitätsorientierten Workflow in Aktion um:

  1. Signale zu identitätsbezogenen Fällen verknüpfen: IBM ITDR aggregiert Identitätssignale über den Microsoft Security Stack und weitere Systeme, um eine kontextbezogene Übersicht über jedes Identitätsrisikoszenario zu erstellen.
  2. Risiken kontextualisieren und Auswirkungen erklären: KI-Modelle übersetzen rohe Warnmeldungen in geschäftsrelevante Darstellungen, einschließlich Risikobewertungen, Konfidenzniveaus und Zusammenfassungen in einfacher Sprache.
  3. Richtlinienorientierte Maßnahmen empfehlen: Der Dienst schlägt Sanierungsmaßnahmen vor, die auf Sicherheits- und Compliance-Richtlinien abgestimmt sind, wie z. B. Widerruf von Sitzungen, MFA-Schritten, Einschränkung von Berechtigungen und Rotation von Anmeldedaten – basierend auf der IBM Bibliothek mit bewährten Playbooks.
  4. Unter Berücksichtigung der Governance und Überprüfbarkeit ausführen: Aktionen werden unter Verwendung von Microsoft-Durchsetzungskontrollen, IBMs Genehmigungs-Workflow mit menschlicher Beteiligung, vollständigen Prüfprotokollen und kontinuierlichem Lernen auf Basis von Analystenentscheidungen ausgeführt.

Aufbauend auf der unveränderlichen Protokollierung und der langfristigen Aufbewahrung von Microsoft Sentinel ergänzt IBM ITDR diese Funktionen um richtliniengesteuerte Sanierungsworkflows, ein auf den Geschäftskontext abgestimmtes Fallmanagement sowie Compliance-konforme Berichterstellung, die auf Frameworks wie NIST, ISO, SOC 2 und DSGVO – ergänzt durch eine Governance-Ebene, die über die Durchsetzungsmaßnahmen von Microsoft hinausgeht und sicherstellt, dass jede Maßnahme nachvollziehbar, überprüfbar und vertretbar ist.

Nutzung von Microsoft Sentinel und dem Sentinel Data Lake

Der Sentinel Data Lake dient als zentrale Datengrundlage für ITDR, sodass IBM ITDR in großem Maßstab arbeiten kann. IBM ITDR stärkt diese Grundlage auf drei wichtige Arten:

  • Vereinheitlichte Identitätskorrelation: Kombiniert Identitätssignale aus Entra-, Defender-, Intune-, Purview- und Azure-Logs zu kohärenten Bedrohungsszenarien.
  • Echtzeit- und historische Analysen: Fördert sofortige, kontrollierte Sanierung und ermöglicht gleichzeitig tiefgreifende Untersuchungen langfristiger Verhaltensmuster.
  • Identitätsorientierte KI-Modelle: Setzen spezielle, anhand von Identitätsangriffsmustern trainierte Verfahren des maschinellen Lernens ein, um Fehlalarme zu reduzieren und echte Bedrohungen vorrangig zu behandeln.

7 Anwendungsfälle im Bereich Identitätsbedrohungen

IBM ITDR operationalisiert Microsoft-Signale in wichtigen Identitätsbedrohungsszenarien, einschließlich:

  1. Kompromittierte Konten von Führungskräften: Korreliert anomale Anmeldungen, Sitzungsaktivitäten und Datenzugriff, um die Kontoeindämmung zu kontrollieren.
  2. Lateralbewegung über Service-Konten: Verbindet Identitätsverhalten mit Privilegienänderungen und Infrastruktursignalen, um Angriffsketten zu erkennen und zu mindern.
  3. Insiderrisiken und Datenexfiltration: Kombiniert Identitätsdaten, HR-Signale und Datenaktivitäten, um geregelte Zugriffsbeschränkungen auszulösen.
  4. MFA Fatigue und Push Bombing: Erkennt wiederholten Authentifizierungsmissbrauch und erzwingt eine Phishing-resistente Neuauthentifizierung.
  5. Eskalation von Privilegien und Shadow-Admin-Aktivitäten: Identifiziert unbefugte Zugriffserhöhung und löst Governance-Workflows aus.
  6. Token-Diebstahl und Session Replay: Erkennt anomales Sitzungsverhalten und erzwingt eine sichere Neuauthentifizierung.
  7. Koordinierte Identitätsangriffskampagnen: Verknüpft Aktivitäten über mehrere Identitäten hinweg zu einem einheitlichen Sanierungsplan.

Jeder Anwendungsfall verdeutlicht das gleiche Prinzip: Microsoft liefert die Signal- und Durchsetzungsgrundlage, während IBM mit bewährter operativer Expertise eine koordinierte, identitätsbasierte Sanierung vorantreibt.

30 Jahre Erfahrung in Sachen Identitätssicherheit in Unternehmen

IBM Consulting bringt über 30 Jahre Erfahrung in Sachen Identitätssicherheit in den Bereichen IGA, PAM und Zugriffsmanagement mit, verfeinert durch tausende Unternehmenseinsätze in regulierten und anderen Branchen. IBMs Expertise ist in KI-gestützte Sanierungsplaybooks, Governance-Modelle und branchenspezifische Compliance-Muster integriert. IBM ITDR wird als Managed Service bereitgestellt und bietet Rund-um-die-Uhr-Betrieb, globale Bereitstellung und bewährte Unternehmensausführung. Dadurch werden Signale in Entscheidungen umgewandelt, denen Unternehmen vertrauen und die sie verteidigen können. 

Identitätsangriffe werden sich weiterentwickeln, aber die Reaktion muss sich nicht verzögern. Der auf Microsoft Security basierende ITDR-Service von IBM Consulting ermöglicht es Unternehmen, von fragmentierten Signalen zu einheitlichen Identitätsfällen zu wechseln, von Warnmeldungen zu gesteuerten Maßnahmen überzugehen und Identitätssicherheit in großem Maßstab zu operationalisieren.

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Autor

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

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