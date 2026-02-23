Wie IBM Consulting mit Enterprise Advantage eine neue Ära der agentischen KI in Zusammenarbeit mit Microsoft einleitet

Am 19. Januar 2026 kündigte IBM Enterprise Advantage an, einen neuen, auf Assets basierenden Beratungsdienst, der Unternehmen dabei unterstützen soll, sichere, regulierte und agentische KI in ihren Geschäftsabläufen zu skalieren, ohne dass sie die KI-Plattform selbst entwickeln müssen.
Da die Führungskräfte von IBM Consulting intensiv an gemeinsamen Kundenprojekten mit Microsoft beteiligt sind, betrachten wir dies als einen entscheidenden Moment – nicht nur für die Reife der Unternehmens-KI und den Aufbau der Frontier Firm, sondern auch für das breitere Microsoft-Ökosystem, das sich in Richtung einer agentenbasierten Transformation beschleunigt.
Enterprise Advantage verbindet
Die KI- und Microsoft-Praxis von IBM Consulting hat über 150 Kundenprojekte unterstützt und agentische Lösungen für Bereiche wie Kundenservice, Recht, Beschaffung und Verarbeitung von behördlichen Dokumenten, Personalwesen, Softwareentwicklung und mehr skaliert, während gleichzeitig erhebliche Produktivitätssteigerungen, Geschwindigkeitsgewinne und Kosteneinsparungen erzielt wurden.
Unternehmen, die einen Großteil ihrer Infrastruktur auf Azure betreiben – einschließlich solcher in regulierten Branchen – können KI sicher skalieren und gleichzeitig ihre bestehenden Investitionen in Microsoft-Daten, -Betrieb und -Sicherheit beibehalten.
Eine Studie von IBM zeigt, dass zwar 79 % der Führungskräfte davon ausgehen, dass KI bis 2030 einen erheblichen Mehrwert bieten wird, jedoch nur 24 % der Meinung sind, dass ihre Unternehmen dafür bereit sind. Diese „Ausführungslücke“ wird von Microsoft-Kunden deutlich wahrgenommen, die ihre Investitionen in Azure, Copilot und domänenspezifische KI-Szenarien beschleunigen, jedoch Schwierigkeiten mit der Operationalisierung in großem Maßstab haben.
Enterprise Advantage begegnet dieser Herausforderung direkt, indem es Unternehmen Folgendes bietet:
Diese Kombination ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu modernisieren, Kontrollen durchzusetzen und KI sicher zu skalieren – insbesondere in stark regulierten Umgebungen, in denen die Microsoft Azure-Architektur bereits als vertrauenswürdig gilt.
Die Ankündigung enthielt konkrete Kundenbeispiele, die die Skalierbarkeit des Services demonstrierten:
Beide Szenarien stehen in engem Zusammenhang mit den Stärken von Azure in den Bereichen hybride Bereitstellung, verantwortungsvolle KI und Sicherheit auf Unternehmensniveau. Wir gehen davon aus, dass viele Microsoft-orientierte Kunden ähnliche Muster übernehmen werden, sobald Enterprise Advantage allgemein verfügbar ist.
Kunden schätzen die Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit von Copilots als Benutzeroberfläche für KI, sind sich jedoch auch bewusst, dass komplexe Geschäftsprozessumstellungen einen ausgefeilten Datenkontext, eine sorgfältige Koordination von Agenten und Prozessen sowie Governance- und Schutzmechanismen erfordern.
ICA vereint all dies in einer robusten Plattform, die auf Azure bereitgestellt wird: App Studio, mit dem Benutzer Agenten und Orchestrierung ohne Programmierkenntnisse oder mit Programmierkenntnissen definieren können, A2A-Verbindungen (Agent 2 Agent), Context Studio und Context Management Layer zur Definition von Schemata und Wissensgraphen, MCP-Gateway zur Verbindung und Verwaltung des Tool-Zugriffs und schließlich die Observability und Rückverfolgbarkeit.
Die Flexibilität von ICA ermöglicht es Kunden, die Kernfunktionen von Microsoft Foundry, Azure-Daten- und KI-Diensten, Agent Framework, IQ (Fabric, Foundry und Work IQ), Agent 365 und mehreren anderen aktuellen Microsoft-Tools und -Diensten zu nutzen und zu ergänzen.
Diese Synergie ist nicht abstrakt. Tatsächlich wurde die IBM Consulting Advantage-Plattform, die Enterprise Advantage zugrunde liegt, im Jahr 2024 selbst in Microsoft 365-Anwendungen integriert, wodurch IBM-Berater KI-gestützte Unterstützung in Word, Excel, PowerPoint, Teams und Outlook erhalten.
Von unserer gemeinsamen Arbeit an KI und der Modernisierung von Hybrid Cloud bis hin zu branchenspezifischen Azure-Lösungen ermöglichen Microsoft und IBM ihren Kunden seit langem, die Modernisierung in großem Maßstab zu freischalten. Enterprise Advantage stellt eine natürliche Erweiterung dieser Partnerschaft in das Zeitalter der agentischen KI dar.
Für Unternehmen, die Microsoft-Produkte einsetzen, bietet das Angebot Folgendes:
Als Führungskräfte, die an der Schnittstelle zwischen den Microsoft-Ökosystemen und den KI-Innovationen von IBM Consulting tätig sind, sind wir der Ansicht, dass Enterprise Advantage genau zum richtigen Zeitpunkt ins Spiel kommt. Die Einführung von KI schreitet rasch voran, jedoch erfordert die Operationalisierung von agentenbasierten Systemen fundiertes Fachwissen, eine starke Governance und eine Plattform, die in der Lage ist, heterogene Unternehmensumgebungen zu überbrücken.
Die Microsoft-Plattformen bilden die Grundlage. Enterprise Advantage liefert den Beschleuniger.
Gemeinsam ermöglichen sie es Unternehmen, KI verantwortungsvoll zu skalieren und schneller als je zuvor messbare Erfolge zu erzielen.
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