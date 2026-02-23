Wie IBM Consulting mit Enterprise Advantage eine neue Ära der agentischen KI in Zusammenarbeit mit Microsoft einleitet

Eine Studie von IBM zeigt, dass zwar 79 % der Führungskräfte davon ausgehen, dass KI bis 2030 einen erheblichen Mehrwert bieten wird, jedoch nur 24 % der Meinung sind, dass ihre Unternehmen dafür bereit sind. Diese „Ausführungslücke“ wird von Microsoft-Kunden deutlich wahrgenommen, die ihre Investitionen in Azure, Copilot und domänenspezifische KI-Szenarien beschleunigen, jedoch Schwierigkeiten mit der Operationalisierung in großem Maßstab haben.

Enterprise Advantage begegnet dieser Herausforderung direkt, indem es Unternehmen Folgendes bietet:

Einen strukturierten, geregelten, gut durchdachten und dennoch modularen Ansatz für den Aufbau einer KI-Plattform

Gebrauchsfertige agentische Anwendungen

Flexibilität durch Multi-Cloud- und Multi-Vendor-Lösungen, die ihre bestehenden Verpflichtungen schützen

Governance der Unternehmensklasse, die auf die Frameworks für verantwortungsvolle KI von Microsoft abgestimmt ist

Diese Kombination ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu modernisieren, Kontrollen durchzusetzen und KI sicher zu skalieren – insbesondere in stark regulierten Umgebungen, in denen die Microsoft Azure-Architektur bereits als vertrauenswürdig gilt.