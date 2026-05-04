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Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Consulting liefert die erste agentische KI-Plattform im Unternehmensmaßstab der Branche, die nativ mit AWS integriert ist

IBM Consulting und Amazon Web Services (AWS) vertiefen weiterhin ihre langjährige strategische Zusammenarbeit und unterstützen gemeinsame Kunden bei der Bereitstellung agentischer KI-Funktionen in ihrer bestehenden bevorzugten Unternehmensinfrastruktur.

Veröffentlicht 4. Mai 2026

Am 19. Januar 2026 kündigte IBM Enterprise Advantage an, einen neuen Asset-basierten Beratungsdienst, der Unternehmen dabei unterstützt, sichere, gesteuerte agentische KI in ihren Geschäftsabläufen zu skalieren, ohne dass sie die KI-Plattform selbst entwickeln müssen.

Zusammen beschleunigen Unternehmen den Wandel hin zu einer Transformation mit der allgemeinen Verfügbarkeit von IBM Enterprise Advantage auf AWS, einem neuen Modell für KI-gestützte Transformation, das IBMs Aushängeschild – den Asset-basierten Beratungsdienst – auf Unternehmen ausweitet, die auf AWS laufen.

Da ein erheblicher Anteil der weltweiten Unternehmen AWS als primäre Public Cloud wählt, läuft Enterprise Advantage nun in einer AWS-Umgebung des Kunden, die in großem Maßstab betrieben werden kann.

Die Lücke zwischen KI-Ambitionen und operativer Realität schließen

Die Einführung von KI hat stark zugenommen, doch die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Experimente in messbare Ergebnisse umzuwandeln. Um einen nachhaltigen Geschäftswert zu erzielen, ist eine Neugestaltung ganzer Workflows erforderlich, bei der KI durchgängig mit Daten, Systemen und Governance integriert wird.

Forschung von IBM stellt die Herausforderung klar dar: 79 % der Führungskräfte erwarten, dass KI bis 2030 erheblichen Geschäftswert schaffen wird, aber weniger als jeder Vierte glaubt, dass ihre Unternehmen dafür gerüstet sind. Das fehlende Puzzlestück ist eine unternehmensweite Plattform, die Agenten orchestrieren, Workflows verwalten und Kontrollen in großem Maßstab durchsetzen kann, um Ambitionen und Investitionen in Ergebnisse umzuwandeln, die das Unternehmen wachsen lassen.

Enterprise Advantage auf AWS schließt diese Lücke, indem eine strukturierte, gut architektonierte und produktionsbereite Plattform bereitgestellt wird, die agentische KI in Unternehmensabläufe integriert, samt integrierten Funktionen, Orchestrierung und Steuerung. Unternehmen können von fragmentierten Initiativen zu einem zusammenhängenden, unternehmensweiten Programm verschieben, das auf echte Geschäftsergebnisse ausgerichtet ist.

Darüber hinaus verfügt es über einsatzbereite Anwendungen, Multi-Cloud-Flexibilität, die bestehende Verpflichtungen schützt, und Governance der Unternehmensklasse, die für die anspruchsvollsten regulierten Umgebungen entwickelt wurde. Diese Kombination ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu modernisieren, Kontrollen durchzusetzen und KI sicher zu skalieren.

Ein Meilenstein für den Reifegrad der Unternehmens-KI

Enterprise Advantage ist der erste beratungsorientierte, unternehmensweite Plattformansatz, der speziell darauf ausgelegt ist, agentische Workflows nativ auf AWS zu entwickeln, zu orchestrieren und zu steuern. Das Angebot basiert auf drei integrierten Komponenten:

  • Advantage Platform ist die grundlegende agentische KI-Plattform von IBM Consulting, die nativ auf AWS implementierbar ist und so konzipiert ist, dass sie nahtlos mit Amazon Bedrock – einschließlich Bedrock AgentCore – funktioniert. Advantage Platform bietet eine End-to-End-Umgebung für die Erstellung, die Orchestrierung und den Betrieb von agentischen KI-Lösungen im Unternehmensmaßstab. Die Plattform bietet Agenten- und Prozessorchestrierung, ein Context Studio mit Knowledge Graph, sicheren Tool-Zugriff über ein MCP-Gateway, Agentenlebenszyklusmanagement und vollständige Observability – alles innerhalb einer einzigen, integrierten Steuerungsebene. Durch die Nutzung von Bedrock AgentCore für verwaltete Agentenlaufzeiten und den Zugriff auf das Foundation Model sowie die Erweiterung um den Unternehmenskontext, die Governance- und die Betriebsfunktionen der Advantage Platform können Kunden über eigenständige Agenten hinausgehen und produktionsreife, zusammensetzbare agentische Workflows bereitstellen.
  • Advantage Marketplace ist ein Marktplatz für domänenspezifische agentische Anwendungen, die Kundenservice, Finanzen, Beschaffung, die Verarbeitung von Rechts- und Regulierungsdokumenten, das Personalwesen, SDLC und branchenspezifische Anwendungsfälle abdecken – produktionsreif für Unternehmensworkloads und auf den Betriebsmustern basierend, die sich bei IBMs eigener interner Bereitstellung bewährt haben.
  • Advantage Services sind hochwertige Beratungsdienstleistungen, die die Strategie, die kodifizierten Methoden und das Branchenwissen von IBM Consulting mit der Tiefe der AWS-zertifizierten Praktiker-Community (mit 25.000 Zertifizierungen) sowie der Erfahrung aus Hunderten von agentischen KI-Einsätzen weltweit verbinden; Enterprise Advantage verpackt diese Erfahrung in ein strukturiertes, wiederholbares Bereitstellungsmodell.

In der Praxis: Steuerungsebene der Unternehmensklasse

Im Rahmen von Enterprise Advantage on AWS wird Governance der Unternehmensklasse durch vier Funktionen bereitgestellt, die Unternehmen in der Vergangenheit separat entwickeln oder kaufen mussten:

  • Gesteuerte Agenten-Orchestrierung: Das App Studio von Advantage Platform ermöglicht es Kunden, Agenten und Multi-Agenten-Workflows im No-Code-, Low-Code- und Pro-Code-Modus zu definieren, wobei jede Agentenaktion protokolliert wird, nachprüfbar ist und auf eine Zugriffs- oder Regulierungsrichtlinie zurückgeführt werden kann.
  • Kontext, der organisatorische Grenzen überschreitet: Das Context Studio der Advantage Platform bietet Agenten eine gemeinsame, schemagesteuerte Ansicht von strukturierten Unternehmensdatenbanken, Dokumentenrepositories und Event Streams in Echtzeit, ohne dass ein Datenkonsolidierungsprogramm als Voraussetzung erforderlich ist.
  • Kontrollierter Tool-Zugriff in großem Maßstab: Das MCP-Gateway der Advantage Platform verwaltet, wie Agenten sich mit Unternehmenssystemen verbinden, indem es Zugriffskontrollen und Ratenbegrenzungen durchsetzt, um Sicherheitsteams und die über sie arbeitenden Agenten zufriedenzustellen.
  • Full-Stack-Observability: Jede Agentenentscheidung, jeder Tool-Aufruf und jede Eskalation wird über eine Überwachungsschicht erfasst, die sich mit Amazon CloudWatch und IBMs AIOps integriert. Wenn in einem komplexen Multi-Agenten-Workflow etwas Unerwartetes passiert, verfügen die Betriebsteams über den nötigen Kontext, um genau zu verstehen, warum.

Auswirkungen in der Praxis: Beschleunigt durch AWS

IBM hat die Advantage Platform als „Client Zero“ in seinen eigenen globalen Niederlassungen bereitgestellt und nutzt die Plattform, um zentrale Workflows in Geschäfts- und IT-Funktionen zu transformieren. Die aus dieser Erfahrung abgeleiteten Betriebsmuster, Governance-Modelle und Bereitstellungsmethoden sind jetzt in Enterprise Advantage auf AWS eingebettet und helfen Kunden dadurch, agentische KI schneller und sicherer einzuführen.

IBM Consulting hat bereits Aufträge mit Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Life Sciences abgeschlossen und Enterprise Advantage auf AWS mit messbaren Ergebnissen in den Bereichen Beschaffung, Kundenservice-Transformation und Bearbeitung von regulatorischen Dokumenten durch Automatisierung bereitgestellt. Weitere Programme werden im Gesundheitswesen, im Telekommunikationssektor und im öffentlichen Sektor integriert – in Bereichen, in denen die AWS-Infrastruktur gut etabliert ist und in denen Governance-Anforderungen historisch gesehen die KI-Einführung unter ihr Potenzial hinaus gebremst haben.

Für AWS entwickelt, ohne Kunden zu binden

Der Enterprise Advantage-Service wurde entwickelt, um die nativen AWS-Funktionen zu erweitern, nicht um sie zu umgehen. Dabei kommt die Advantage Platform (die Technologieplattform von Enterprise Advantage) zum Einsatz, die sich in den gesamten AWS KI-Stack integrieren lässt.

Diese Integration reicht von Foundation-Model-Hosting und Agentenorchestrierung in Amazon Bedrock und Bedrock AgentCore über Workflow-Automatisierung über das Strands Agents SDK bis hin zu Amazon Kiro, einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) und Befehlszeilenschnittstelle (CLI) für agentische KI. Dazu gehören auch speziell entwickelte Frontier Agents für Sicherheit und DevOps sowie eine Infrastruktur der Unternehmensklasse für Identität und maschinelles Lernen (ML) durch AWS Security Services und Amazon SageMaker AI. Amazon Quick stellt die Analyseschicht bereit und ermöglicht den Teams so, Einblicke in die Leistung der Agenten sowie die Geschäftsergebnisse zu erhalten.

Gleichzeitig bewahrt die Multi-Cloud- und Multi-Model-Architektur von Advantage Platform die Optionalität. Unternehmen mit Workloads, die sich über AWS, lokale Infrastrukturen und andere Cloud-Umgebungen erstrecken, können eine einheitliche Governance- und Observability-Schicht über alle diese Umgebungen hinweg betreiben. Unternehmen, die bereits in diese Services investiert haben, fangen nicht von vorne an, sondern erhalten eine Governance- und Orchestrierungsschicht, die speziell für Produktionsumgebungen entwickelt wurde.

„Unternehmen benötigen Agenten, die von Anfang an mit integrierter Sicherheit und Governance in realen Geschäftsprozessen arbeiten können. Genau das haben AWS und IBM gemeinsam entwickelt. IBM Enterprise Advantage bietet produktionsreife, agentische KI-Funktionen mit bereits implementierter Orchestrierung, Governance und Lebenszyklusmanagement. Unternehmen, die heute KI-Agenten in ihren kritischen Arbeitsabläufen einsetzen, werden branchenführend sein – und Enterprise Advantage auf AWS bietet ihnen den schnellsten Weg dorthin.“

– Greg Pearson, Vice President of Global Sales, Amazon Web Services

Ein neues Kapitel für die Partnerschaft zwischen IBM und AWS

Von gemeinsamen Projekten zur Modernisierung von KI- und Hybrid-Cloud-Lösungen bis hin zu branchenspezifischen Cloud-Lösungen: AWS und IBM ermöglichen es ihren Kunden seit Langem, Modernisierung in großem Maßstab zu realisieren. Enterprise Advantage stellt eine natürliche Erweiterung dieser Partnerschaft in die Ära der agentischen KI dar.

Für AWS-orientierte Unternehmen bietet das Angebot Folgendes:

  • Einen Weg, fragmentierte KI-Pilotprojekte unter einem einzigen Architekturmodell zu vereinen.
  • Ein Governance-Framework, das die AWS-eigenen Sicherheits-, Identitäts- und Compliance-Services ergänzt
  • Industriegeschulte Agenten und Workflow-Engines, die bestehende AWS-Investitionen erweitern
  • Eine Möglichkeit, um die Innovation auf vertrauenswürdiger Cloud-Infrastruktur von AWS zu beschleunigen

Ein AWS-fähiger Blueprint für die souveräne Skalierung von KI

Als führende Akteure an der Schnittstelle zwischen dem globalen Partnernetzwerk von AWS und den KI-Innovationen von IBM Consulting glauben wir, dass Enterprise Advantage genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Die Einführung von KI schreitet rasant voran, doch die Operationalisierung agentischer Systeme erfordert fundiertes Fachwissen, eine starke Governance und eine Plattform, die in der Lage ist, heterogene Unternehmensumgebungen zu verbinden.

Für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Energie und Regierung ist die Kombination aus Vertrauen in die AWS-Infrastruktur und die Enterprise-Governance-Tiefe von IBM kein Zufall, sondern die Voraussetzung, die agentische KI in der Produktion tragfähig macht.

Die AWS-Infrastruktur bildet die Grundlage. Enterprise Advantage bietet den Beschleuniger. Gemeinsam ermöglichen sie es Unternehmen, KI verantwortungsvoll zu skalieren und schneller als je zuvor messbare Erfolge zu erzielen.

Erste Schritte

IBM Enterprise Advantage auf AWS ist ab sofort über IBM Consulting Engagement Teams und ausgewählte Mitglieder des AWS Partner Network (APN) verfügbar. Strukturierte 90-Tage-Implementierungsprogramme sind darauf ausgelegt, Unternehmen innerhalb weniger Wochen von der ersten Bewertung zu produktionsreifen agentischen Workflows zu führen.

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Dan Kusel

AWS Global Managing Partner, General Manager, and Global Practice Leader

IBM Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services

IBM Consulting