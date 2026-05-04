IBM Consulting liefert die erste agentische KI-Plattform im Unternehmensmaßstab der Branche, die nativ mit AWS integriert ist

IBM Consulting und Amazon Web Services (AWS) vertiefen weiterhin ihre langjährige strategische Zusammenarbeit und unterstützen gemeinsame Kunden bei der Bereitstellung agentischer KI-Funktionen in ihrer bestehenden bevorzugten Unternehmensinfrastruktur.
Am 19. Januar 2026 kündigte IBM Enterprise Advantage an, einen neuen Asset-basierten Beratungsdienst, der Unternehmen dabei unterstützt, sichere, gesteuerte agentische KI in ihren Geschäftsabläufen zu skalieren, ohne dass sie die KI-Plattform selbst entwickeln müssen.
Zusammen beschleunigen Unternehmen den Wandel hin zu einer Transformation mit der allgemeinen Verfügbarkeit von IBM Enterprise Advantage auf AWS, einem neuen Modell für KI-gestützte Transformation, das IBMs Aushängeschild – den Asset-basierten Beratungsdienst – auf Unternehmen ausweitet, die auf AWS laufen.
Da ein erheblicher Anteil der weltweiten Unternehmen AWS als primäre Public Cloud wählt, läuft Enterprise Advantage nun in einer AWS-Umgebung des Kunden, die in großem Maßstab betrieben werden kann.
Die Einführung von KI hat stark zugenommen, doch die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Experimente in messbare Ergebnisse umzuwandeln. Um einen nachhaltigen Geschäftswert zu erzielen, ist eine Neugestaltung ganzer Workflows erforderlich, bei der KI durchgängig mit Daten, Systemen und Governance integriert wird.
Forschung von IBM stellt die Herausforderung klar dar: 79 % der Führungskräfte erwarten, dass KI bis 2030 erheblichen Geschäftswert schaffen wird, aber weniger als jeder Vierte glaubt, dass ihre Unternehmen dafür gerüstet sind. Das fehlende Puzzlestück ist eine unternehmensweite Plattform, die Agenten orchestrieren, Workflows verwalten und Kontrollen in großem Maßstab durchsetzen kann, um Ambitionen und Investitionen in Ergebnisse umzuwandeln, die das Unternehmen wachsen lassen.
Enterprise Advantage auf AWS schließt diese Lücke, indem eine strukturierte, gut architektonierte und produktionsbereite Plattform bereitgestellt wird, die agentische KI in Unternehmensabläufe integriert, samt integrierten Funktionen, Orchestrierung und Steuerung. Unternehmen können von fragmentierten Initiativen zu einem zusammenhängenden, unternehmensweiten Programm verschieben, das auf echte Geschäftsergebnisse ausgerichtet ist.
Darüber hinaus verfügt es über einsatzbereite Anwendungen, Multi-Cloud-Flexibilität, die bestehende Verpflichtungen schützt, und Governance der Unternehmensklasse, die für die anspruchsvollsten regulierten Umgebungen entwickelt wurde. Diese Kombination ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu modernisieren, Kontrollen durchzusetzen und KI sicher zu skalieren.
Enterprise Advantage ist der erste beratungsorientierte, unternehmensweite Plattformansatz, der speziell darauf ausgelegt ist, agentische Workflows nativ auf AWS zu entwickeln, zu orchestrieren und zu steuern. Das Angebot basiert auf drei integrierten Komponenten:
Im Rahmen von Enterprise Advantage on AWS wird Governance der Unternehmensklasse durch vier Funktionen bereitgestellt, die Unternehmen in der Vergangenheit separat entwickeln oder kaufen mussten:
IBM hat die Advantage Platform als „Client Zero“ in seinen eigenen globalen Niederlassungen bereitgestellt und nutzt die Plattform, um zentrale Workflows in Geschäfts- und IT-Funktionen zu transformieren. Die aus dieser Erfahrung abgeleiteten Betriebsmuster, Governance-Modelle und Bereitstellungsmethoden sind jetzt in Enterprise Advantage auf AWS eingebettet und helfen Kunden dadurch, agentische KI schneller und sicherer einzuführen.
IBM Consulting hat bereits Aufträge mit Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Life Sciences abgeschlossen und Enterprise Advantage auf AWS mit messbaren Ergebnissen in den Bereichen Beschaffung, Kundenservice-Transformation und Bearbeitung von regulatorischen Dokumenten durch Automatisierung bereitgestellt. Weitere Programme werden im Gesundheitswesen, im Telekommunikationssektor und im öffentlichen Sektor integriert – in Bereichen, in denen die AWS-Infrastruktur gut etabliert ist und in denen Governance-Anforderungen historisch gesehen die KI-Einführung unter ihr Potenzial hinaus gebremst haben.
Der Enterprise Advantage-Service wurde entwickelt, um die nativen AWS-Funktionen zu erweitern, nicht um sie zu umgehen. Dabei kommt die Advantage Platform (die Technologieplattform von Enterprise Advantage) zum Einsatz, die sich in den gesamten AWS KI-Stack integrieren lässt.
Diese Integration reicht von Foundation-Model-Hosting und Agentenorchestrierung in Amazon Bedrock und Bedrock AgentCore über Workflow-Automatisierung über das Strands Agents SDK bis hin zu Amazon Kiro, einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) und Befehlszeilenschnittstelle (CLI) für agentische KI. Dazu gehören auch speziell entwickelte Frontier Agents für Sicherheit und DevOps sowie eine Infrastruktur der Unternehmensklasse für Identität und maschinelles Lernen (ML) durch AWS Security Services und Amazon SageMaker AI. Amazon Quick stellt die Analyseschicht bereit und ermöglicht den Teams so, Einblicke in die Leistung der Agenten sowie die Geschäftsergebnisse zu erhalten.
Gleichzeitig bewahrt die Multi-Cloud- und Multi-Model-Architektur von Advantage Platform die Optionalität. Unternehmen mit Workloads, die sich über AWS, lokale Infrastrukturen und andere Cloud-Umgebungen erstrecken, können eine einheitliche Governance- und Observability-Schicht über alle diese Umgebungen hinweg betreiben. Unternehmen, die bereits in diese Services investiert haben, fangen nicht von vorne an, sondern erhalten eine Governance- und Orchestrierungsschicht, die speziell für Produktionsumgebungen entwickelt wurde.
Von gemeinsamen Projekten zur Modernisierung von KI- und Hybrid-Cloud-Lösungen bis hin zu branchenspezifischen Cloud-Lösungen: AWS und IBM ermöglichen es ihren Kunden seit Langem, Modernisierung in großem Maßstab zu realisieren. Enterprise Advantage stellt eine natürliche Erweiterung dieser Partnerschaft in die Ära der agentischen KI dar.
Für AWS-orientierte Unternehmen bietet das Angebot Folgendes:
Als führende Akteure an der Schnittstelle zwischen dem globalen Partnernetzwerk von AWS und den KI-Innovationen von IBM Consulting glauben wir, dass Enterprise Advantage genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Die Einführung von KI schreitet rasant voran, doch die Operationalisierung agentischer Systeme erfordert fundiertes Fachwissen, eine starke Governance und eine Plattform, die in der Lage ist, heterogene Unternehmensumgebungen zu verbinden.
Für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Energie und Regierung ist die Kombination aus Vertrauen in die AWS-Infrastruktur und die Enterprise-Governance-Tiefe von IBM kein Zufall, sondern die Voraussetzung, die agentische KI in der Produktion tragfähig macht.
Die AWS-Infrastruktur bildet die Grundlage. Enterprise Advantage bietet den Beschleuniger. Gemeinsam ermöglichen sie es Unternehmen, KI verantwortungsvoll zu skalieren und schneller als je zuvor messbare Erfolge zu erzielen.
IBM Enterprise Advantage auf AWS ist ab sofort über IBM Consulting Engagement Teams und ausgewählte Mitglieder des AWS Partner Network (APN) verfügbar. Strukturierte 90-Tage-Implementierungsprogramme sind darauf ausgelegt, Unternehmen innerhalb weniger Wochen von der ersten Bewertung zu produktionsreifen agentischen Workflows zu führen.
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