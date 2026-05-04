IBM Consulting liefert die erste agentische KI-Plattform im Unternehmensmaßstab der Branche, die nativ mit AWS integriert ist

Die Einführung von KI hat stark zugenommen, doch die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Experimente in messbare Ergebnisse umzuwandeln. Um einen nachhaltigen Geschäftswert zu erzielen, ist eine Neugestaltung ganzer Workflows erforderlich, bei der KI durchgängig mit Daten, Systemen und Governance integriert wird.

Forschung von IBM stellt die Herausforderung klar dar: 79 % der Führungskräfte erwarten, dass KI bis 2030 erheblichen Geschäftswert schaffen wird, aber weniger als jeder Vierte glaubt, dass ihre Unternehmen dafür gerüstet sind. Das fehlende Puzzlestück ist eine unternehmensweite Plattform, die Agenten orchestrieren, Workflows verwalten und Kontrollen in großem Maßstab durchsetzen kann, um Ambitionen und Investitionen in Ergebnisse umzuwandeln, die das Unternehmen wachsen lassen.

Enterprise Advantage auf AWS schließt diese Lücke, indem eine strukturierte, gut architektonierte und produktionsbereite Plattform bereitgestellt wird, die agentische KI in Unternehmensabläufe integriert, samt integrierten Funktionen, Orchestrierung und Steuerung. Unternehmen können von fragmentierten Initiativen zu einem zusammenhängenden, unternehmensweiten Programm verschieben, das auf echte Geschäftsergebnisse ausgerichtet ist.

Darüber hinaus verfügt es über einsatzbereite Anwendungen, Multi-Cloud-Flexibilität, die bestehende Verpflichtungen schützt, und Governance der Unternehmensklasse, die für die anspruchsvollsten regulierten Umgebungen entwickelt wurde. Diese Kombination ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu modernisieren, Kontrollen durchzusetzen und KI sicher zu skalieren.