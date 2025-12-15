IBM Consulting Application Management Suite: Intelligente SAP-Transformation vorantreiben

Im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld – geprägt von sich wandelnden Märkten, sich ändernden Kundenerwartungen und rasanten technologischen Fortschritten – ist Agilität keine Option mehr. Die Konvergenz der Einführung von S/4HANA, RISE with SAP und Joule (agentische KI) hat die Modernisierungsbemühungen komplexer gemacht und die Transformation zu einer strategischen Herausforderung für Unternehmen werden lassen.

Für viele Unternehmen ist die SAP-Transformation eine Gratwanderung zwischen Innovation und Stabilität, Geschwindigkeit und Kontrolle sowie Kosten und Wert. S/4HANA ist zwar vielversprechend, aber der Fortschritt wird oft durch die Komplexität von Altlast-Systemen, fragmentierte Prozesse und ressourcenintensive Abläufe gebremst.

Laut ASUG (Americas' SAP Users' Group) sind nur 45 % der Befragten bereits produktiv auf S/4HANA, und 77 % nennen das Tempo neuer Technologien als wesentliche Hürde. Gleichzeitig wird erwartet, dass KI-Agenten die Bearbeitungszeit von Aufgaben um 25 % verkürzen und die Arbeitsqualität um 40 % verbessern.