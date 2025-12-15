Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Consulting Application Management Suite: Intelligente SAP-Transformation vorantreiben

ICAMS ist mehr als ein Effizienz-Tool – es ist ein strategischer Wegbereiter. Die Integration mit IBM Consulting Advantage gewährleistet Skalierbarkeit, kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an neue Geschäftsanforderungen.

IBM Consulting Application Management Suite für SAP (ICAMS) revolutioniert das SAP-Anwendungsmanagement durch generative und agentenbasierte KI. Von der Implementierung bis zum laufenden Management vereinfacht, beschleunigt und verbessert ICAMS den SAP-Betrieb und hilft Unternehmen beim Übergang von der Wartung zur Innovation.

Die Herausforderung der SAP-Transformation

Im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld – geprägt von sich wandelnden Märkten, sich ändernden Kundenerwartungen und rasanten technologischen Fortschritten – ist Agilität keine Option mehr. Die Konvergenz der Einführung von S/4HANA, RISE with SAP und Joule (agentische KI) hat die Modernisierungsbemühungen komplexer gemacht und die Transformation zu einer strategischen Herausforderung für Unternehmen werden lassen.

Für viele Unternehmen ist die SAP-Transformation eine Gratwanderung zwischen Innovation und Stabilität, Geschwindigkeit und Kontrolle sowie Kosten und Wert. S/4HANA ist zwar vielversprechend, aber der Fortschritt wird oft durch die Komplexität von Altlast-Systemen, fragmentierte Prozesse und ressourcenintensive Abläufe gebremst.

Laut ASUG (Americas' SAP Users' Group) sind nur 45 % der Befragten bereits produktiv auf S/4HANA, und 77 % nennen das Tempo neuer Technologien als wesentliche Hürde. Gleichzeitig wird erwartet, dass KI-Agenten die Bearbeitungszeit von Aufgaben um 25 % verkürzen und die Arbeitsqualität um 40 % verbessern.

Ein klügerer Weg nach vorne

Unternehmen benötigen Lösungen, die nahtlos – vor, während und nach der Transformation – in ECC- und S/4HANA-Umgebungen – vor, während und nach der Transformation funktionieren; personalisierte, kontextbezogene Antworten auf Basis von Kundendaten liefern; und das Regressionsrisiko minimieren und Präzision in der Ausführung sicherstellen.

6 Schlüsselfunktionen von ICAMS

Nachfolgend ein kurzer Überblick über die verschiedenen Fähigkeiten, die ICAMS bietet, um die Produktivitätsvorteile im Rahmen unserer globalen Bereitstellung zu steigern:

  1. Delta-Code-Generierung: Erstellung gezielter Codeänderungen gemäß den Kundenstandards, unterstützt durch mehr als 40 automatisierte Prüfungen auf Qualität und Einsatzbereitschaft.
  2. Automatisierte Dokumentation und Abfrageübersetzung: Zusammenfassung von Anpassungen sowie Übersetzung von Abfragen in natürlicher Sprache in SQL für Konfigurationserkenntnisse.
  3. Generierung synthetischer Daten: Erstellung kontextspezifischer Masterdaten für Regressionstests und Automatisierung der Massendatenkonfiguration.
  4. Reverse Engineering von Prozessabläufen: Abbilden von Abhängigkeiten für Auswirkungsanalysen und Änderungskontrolle.
  5. Umfassende Wirkungsanalyse: Bewertung von Änderungsanforderungen über Releasezyklen hinweg und Empfehlung optimaler WRICEF-Objekte.
  6. Proaktives Monitoring: Erkennen von Problemen in Prozessketten und Schnittstellen, mit KI-gestützter Sanierung und Ursachenanalyse zur Reduzierung der mittleren Lösungszeit (MTTR).

Darüber hinaus bietet die Suite weitere leistungsstarke Funktionen rund um die Generierung von Benutzerberichten und Testskripten, die Erstellung technischer und fachlicher Spezifikationen sowie Schulungsinhalte und andere Aspekte. Diese unterstützen sowohl die Implementierung von SAP S/4HANA als auch das intelligente Management für die Kunden.

Was unterscheidet ICAMS

ICAMS ist mehr als ein Effizienz-Tool – es ist ein strategischer Wegbereiter. Die Integration mit IBM Consulting Advantage gewährleistet Skalierbarkeit, kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an neue Geschäftsanforderungen. Damit ist ICAMS nicht nur eine Lösung für heute, sondern eine zukunftsfähige Plattform für die SAP-Transformation.

Ein zukunftssicherer Weg nach vorn

Wenn die Komplexität von SAP Ihre Transformation bremst, bietet ICAMS einen intelligenten, praxisnahen und zukunftssicheren Weg nach vorn. Es sorgt bereits für messbare Produktivitätssteigerungen und eine schnellere Time-to-Value für führende Unternehmen – und ist auf dem besten Weg, der nächste Maßstab im Anwendungsmanagement von Unternehmen zu werden.

