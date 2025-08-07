Die Kombination aus dem globalen Bereitstellungsnetzwerk und der Expertise von IBM Consulting im Bereich der quantensicherer Sicherheit mit der AgileSec-Plattform von InfoSec Global soll den Übergang der Kunden zur Post-Quanten-Kryptographie beschleunigen und eine risikoorientierte Transformation zu unternehmensweiter kryptografischer Agilität und Compliance ermöglichen.

Laut Nagi Moustafa, Mitbegründer von InfoSec Global und derzeitiger Chief Business Officer von Keyfactor, ist die Zusammenarbeit mit Branchenführern von entscheidender Bedeutung, um Kunden dabei zu helfen, ihre Unternehmen im Zeitalter des Quantencomputing zu verstehen und abzusichern: „Die Etablierung von Krypto-Agilität und die Vorbereitung auf das Post-Quanten-Zeitalter erfordern ein ausgeklügeltes Partner-Ökosystem.“ Er fügt hinzu: „Zusammen mit IBM Consulting wollen wir Unternehmen einen umfassenden Überblick und Kontrolle über ihre kryptographischen Assets verschaffen – in Altlast- und modernen Umgebungen – und ihnen dabei helfen, einen standardbasierten Ansatz für die kryptographische Modernisierung und den Übergang zur Post-Quanten-Kryptographie zu ermöglichen.“

Zu den Vorteilen für die Kunden einer Partnerschaft zwischen IBM Consulting und InfoSec Global können folgende Vorteile gehören:

Umgang mit dem Risiko kryptografischer Schwachstellen und Unterstützung der Einhaltung von Compliance-Frameworks von NIST , dem Federal Financial Institutions Exaplication Council (FFIEC) und regulatorischen Erwartungen;

, dem Federal Financial Institutions Exaplication Council (FFIEC) und regulatorischen Erwartungen; Beschleunigung der Modernisierung ohne kostspielige Neuplattformierung für Krypto-Agilität; und

Schaffung einer zukunftsfähigen und skalierbaren quantensicheren Architektur mit messbarem Return on Investment.

Antti Ropponen, Executive Partner, IBM Consulting Cybersecurity Services, erkannte die Notwendigkeit, Kunden bei der Modernisierung und dem Schutz ihrer kryptografischen Infrastruktur im Vorfeld von Quantenbedrohungen zu unterstützen.

Ropponen kommentiert: „Zusätzlich zu unseren umfassenden Quantum Safe Transformation Services wird das globale Netzwerk von Cybersicherheitsberatern von IBM Consulting nun Zugriff auf die bewährte Plattform von InfoSec Global für kryptografische Erkennung, Bestand und Kontrolle haben, was Kunden dabei helfen wird, die heutigen Herausforderungen des digitalen Vertrauens sowie die quantensicheren Herausforderungen von morgen zu bewältigen.“