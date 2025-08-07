7. August 2025
Um Unternehmen bei der Vorbereitung auf eine quantenbasierte Zukunft zu unterstützen, arbeiten IBM Consulting und InfoSec Global, ein Keyfactor-Unternehmen und Anbieter von kryptografischem Posture Management, gemeinsam an fortschrittlichen kryptografischen Erkennungs- und Inventarlösungen für alle Branchen und Regionen.
Der rasante Fortschritt des Quantencomputings stellt eine wachsende Bedrohung für die kryptografische Sicherheit von Unternehmen weltweit dar. Quantumcomputer werden in der Lage sein, die traditionelle Kryptografie zu knacken und Schwachstellen auf allen Ebenen digitaler Abläufe aufzudecken. Alle Daten, Identitäten, Kommunikationen, Transaktionen oder Infrastrukturen, die nicht bereits durch quantensichere Kryptografie geschützt sind, sollten heute oder in naher Zukunft als gefährdet betrachtet werden.
Über Gerichtsbarkeiten hinweg erwarten die Vorschriften eine gemeinsame Erwartung: Kryptografie-Assets müssen jetzt inventarisiert, bewertet und modernisiert werden. Organisationen wie die Network and Information Systems (NIS) Corporation Group der Europäischen Kommission, das National Institute of Standards and Technology (NIST) des US-Handelsministeriums und das National Cyber Security Centre (NCSC) des Vereinigten Königreichs haben quantensichere Anforderungen und Zeitpläne skizziert. Dennoch bleiben viele Unternehmen unsicher, wie sie ihren transformationalen Quantenprozess strategisch planen, bewerten, modernisieren und steuern sollen.
Die Kombination aus dem globalen Bereitstellungsnetzwerk und der Expertise von IBM Consulting im Bereich der quantensicherer Sicherheit mit der AgileSec-Plattform von InfoSec Global soll den Übergang der Kunden zur Post-Quanten-Kryptographie beschleunigen und eine risikoorientierte Transformation zu unternehmensweiter kryptografischer Agilität und Compliance ermöglichen.
Laut Nagi Moustafa, Mitbegründer von InfoSec Global und derzeitiger Chief Business Officer von Keyfactor, ist die Zusammenarbeit mit Branchenführern von entscheidender Bedeutung, um Kunden dabei zu helfen, ihre Unternehmen im Zeitalter des Quantencomputing zu verstehen und abzusichern: „Die Etablierung von Krypto-Agilität und die Vorbereitung auf das Post-Quanten-Zeitalter erfordern ein ausgeklügeltes Partner-Ökosystem.“ Er fügt hinzu: „Zusammen mit IBM Consulting wollen wir Unternehmen einen umfassenden Überblick und Kontrolle über ihre kryptographischen Assets verschaffen – in Altlast- und modernen Umgebungen – und ihnen dabei helfen, einen standardbasierten Ansatz für die kryptographische Modernisierung und den Übergang zur Post-Quanten-Kryptographie zu ermöglichen.“
Zu den Vorteilen für die Kunden einer Partnerschaft zwischen IBM Consulting und InfoSec Global können folgende Vorteile gehören:
Antti Ropponen, Executive Partner, IBM Consulting Cybersecurity Services, erkannte die Notwendigkeit, Kunden bei der Modernisierung und dem Schutz ihrer kryptografischen Infrastruktur im Vorfeld von Quantenbedrohungen zu unterstützen.
Ropponen kommentiert: „Zusätzlich zu unseren umfassenden Quantum Safe Transformation Services wird das globale Netzwerk von Cybersicherheitsberatern von IBM Consulting nun Zugriff auf die bewährte Plattform von InfoSec Global für kryptografische Erkennung, Bestand und Kontrolle haben, was Kunden dabei helfen wird, die heutigen Herausforderungen des digitalen Vertrauens sowie die quantensicheren Herausforderungen von morgen zu bewältigen.“
Die AgileSec-Plattform wurde entwickelt, um die Erkennung, Klassifizierung und das Lebenszyklusmanagement von kryptografischen Assets in hybriden und verteilten Umgebungen zu ermöglichen. IBM Consulting, der erste globale Systemintegratorpartner für die AgileSec-Plattform, wird die Lösung im Rahmen seiner Beratungsdienstleistungen anbieten und Beratern dabei helfen, Seite an Seite mit Kunden zu arbeiten, um deren kryptografische Assets zu bewerten und zu überwachen und Best Practices für die laufende Sanierung zu definieren.
Die Partnerschaft wird IBM Consulting und InfoSec Global in die Lage versetzen, gemeinsam Lösungen für das kryptografische Posture Management zu entwickeln, zu vermarkten und bereitzustellen, indem sie die AgileSec-Plattform weiterhin in die Cybersecurity-Services von IBM Consulting integrieren. Wir freuen uns darauf, zukünftige Innovationen zu teilen, die unseren gemeinsamen Kunden helfen werden, ihre komplexesten quantensicheren Herausforderungen zu meistern.
Die Experten für Quantensicherheit von IBM Consulting können Ihnen dabei helfen, das Gespräch in Ihrem Unternehmen über Quantensicherheit zu einer strategischen, langfristigen Geschäftsbedingung zu machen. Erfahren Sie mehr über die quantensicheren Services von IBM Consulting oder vereinbaren Sie einen Termin zur Einordnung von Quantensicherheitsrisiken.
Erfahren Sie mehr über die Dienste von Quantum Safe