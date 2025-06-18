Das IBM Confidential Computing-Portfolio wird auf das Red Hat-Ökosystem erweitert

Confidential Computing ist eine Technologie, die Daten schon während der Verarbeitung schützt. Dies wird durch die Isolierung von Workloads in vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen (Trusted Execution Environments, TEEs) erreicht, die entwickelt wurden, um den unbefugten Zugriff selbst durch die privilegiertesten Benutzer, einschließlich Cloud-Provider, Systemadministratoren und Drittanbieter oder Komponenten im Allgemeinen, zu verhindern.

Im Zeitalter von KI und Hybrid Cloud ermöglicht Confidential Computing eine sichere Datenverarbeitung und -analyse und schützt sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff. Dies ist von entscheidender Bedeutung für KI-Anwendungen, die auf großen Datensätzen beruhen, einschließlich personenbezogener und geschützter Daten.

Laut 360iResearch wird der globale Markt für Confidential Computing voraussichtlich von 7,06 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 14,94 Mrd. USD bis 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,07 % entspricht. Sie stellten fest: „Durch die Möglichkeit, dass Daten auch während der Verarbeitung verschlüsselt bleiben, fördert Confidential Computing das digitale Vertrauen, senkt die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften und unterstützt neue Anwendungsfälle in KI und Analyse, die auf die Zusammenarbeit unter Wahrung der Privatsphäre angewiesen sind.“ Dies wird ihrer Meinung nach „die wirtschaftlichen Auswirkungen und Wachstumskatalysatoren von Confidential Computing freischalten“.

Neben den Daten, die von einem bestimmten KI-Modell verarbeitet werden, hat IBM festgestellt, dass die Erstellung solcher Modelle auch versteckte Kosten verursachen kann. In vielen Anwendungsfällen in Unternehmen können diese Modelle – insbesondere wenn sie mit proprietären Daten erweitert und optimiert werden – einen erheblichen geschäftlichen Nutzen und einen einzigartigen Marktvorteil darstellen. Confidential Computing dient dem Schutz dieser Modelle, des ihnen zugrunde liegenden geistigen Eigentums und des KI-Stacks.

Zusätzlich zu diesen Trends, die den Bereich des Confidential Computing beeinflussen, zeichnet sich ein weiterer Faktor ab: Schätzungen zufolge werden bis 2028 77 % der Recheninfrastruktur von Dienstanbietern genutzt werden. Diese Transformation bringt neue Möglichkeiten, aber auch erhebliche Sicherheitsherausforderungen mit sich. Dienstleister verwalten oft Workloads in gemeinsam genutzten Umgebungen und sehen sich dabei mit gesetzlichen Anforderungen und einer zunehmenden Kontrolle in Bezug auf Datenschutz konfrontiert.

In Branchen, in denen die Datensensibilität von größter Bedeutung ist, wie z. B. das Gesundheitswesen, das Finanzwesen und die Regierung, unterstützt Confidential Computing Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und bewahrt gleichzeitig ihre betriebliche Agilität. Und für Service-Anbieter ist es ein Alleinstellungsmerkmal, das häufig zu mehr Vertrauen, mehr Sicherheit und Datenschutz in einer Zero-Trust-Welt führt und gleichzeitig eine Differenzierung durch eine effiziente, mandantenfähige Plattform-Orchestrierung ermöglicht.