IBM Concert Protect führt eine neue Funktion zum Nachweis der Ausnutzbarkeit ein, damit sich Sicherheitsteams auf das Wesentliche konzentrieren können.

IBM Concert wurde entwickelt, um diesen Kontext bereitzustellen, indem Anwendung, Infrastruktur, Laufzeit, Identität, Netzwerk und Geschäftsinformationen zu einer einheitlichen Betriebsansicht verknüpft werden.
Heute stellt IBM eine neue Funktion namens IBM Concert Protect vor – derzeit als Tech Preview verfügbar –, die Unternehmen dabei hilft, über die traditionelle Priorisierung von Schwachstellen hinauszugehen, indem sie den Nachweis der Ausnutzbarkeit erbringt. Anstatt sich ausschließlich auf Schweregradeinstufungen oder Vorhersagen der Ausnutzbarkeit zu verlassen, korreliert die Funktion kontinuierlich Anwendung, Infrastruktur, Laufzeit, Identität, Netzwerk und geschäftlichen Kontext, um zu prüfen, ob eine Schwachstelle tatsächlich in der Umgebung eines Kunden ausgenutzt werden kann.
Diese neue Funktion baut auf dem einheitlichen Betriebskontext der IBM Concert-Plattform auf und ermöglicht es Sicherheits-, Entwicklungs- und Betriebsteams, sich auf die Sicherheitslücken zu konzentrieren, die ein reales Geschäftsrisiko darstellen, die Sanierung zu beschleunigen und die Genauigkeit und Effizienz KI-gestützter Sicherheitsoperationen zu verbessern.
Künstliche Intelligenz verändert das Schwachstellenmanagement grundlegend.
Jüngste Fortschritte in der KI, darunter die Arbeit von IBM Research mit Mythos, zeigen, wie schnell Software-Schwachstellen inzwischen entdeckt werden können. Dies ist zwar ein bedeutender Fortschritt für die Verteidiger, stellt aber auch eine neue operative Herausforderung dar. Jede Verbesserung bei der Erkennung erhöht die Anzahl der Sicherheitslücken, die Unternehmen untersuchen, priorisieren und beheben müssen.
Moderne Sicherheitsplattformen haben darauf reagiert, indem sie die Priorisierung verbessert haben. Sie kombinieren Signale wie Geschäftskritikalität, CVSS, EPSS, Assetwichtigkeit und Ausnutzbarkeitsprognosen, um Unternehmen dabei zu helfen, Störungen zu reduzieren. Diese Ansätze stellen einen wichtigen Fortschritt dar, beruhen aber weiterhin auf Wahrscheinlichkeit statt auf Beweisen.
Unternehmen brauchen zunehmend mehr als nur Priorisierung. Sie brauchen Beweise.
Eine Sicherheitslücke, die kritisch zu sein scheint, wird möglicherweise aufgrund von Laufzeitschutzmechanismen, Netzwerksegmentierung, Identitätskontrollen oder Anwendungslogik nie ausgenutzt. Gleichzeitig zeigen moderne KI-Modelle die Fähigkeit, mehrere Schwachstellen mit geringerer Schwere, Konfigurationsschwächen, Identitätsberechtigungen und Infrastrukturlücken zu realisierbaren Angriffspfaden zu verknüpfen. Das Verständnis der Ausnutzbarkeit im Kontext der eigenen Umgebung eines Unternehmens wird genauso wichtig wie das Verständnis des Schweregrads.
IBM® Concert wurde entwickelt, um diesen Kontext bereitzustellen, indem Anwendungs-, Infrastruktur-, Laufzeit-, Identitäts-, Netzwerk- und Geschäftsinformationen zu einer einheitlichen Betriebsansicht verknüpft werden. Diese neue Concert Protect-Funktion baut auf dieser Grundlage auf, um die Ausnutzbarkeit vor der Sanierung zu validieren.
Die neue Funktion führt mehrere Verbesserungen ein, die Unternehmen helfen, die Exposition effektiver zu reduzieren:
Eine Demonstration veranschaulicht die Auswirkungen. Durch mehrere Sicherheitsscanner wurden mehr als 5.700 Ergebnisse generiert. IBM Concert Protect validierte diese Erkenntnisse und reduzierte sie auf nur 12 Schwachstellen, die als ausnutzbar erwiesen wurden und sofortige Aufmerksamkeit erforderten.
Anstatt über Schweregradwerte zu diskutieren oder Angriffspfade manuell zu rekonstruieren, konnten Sicherheits- und Entwicklungsteams sich sofort darauf konzentrieren, die wichtigsten Probleme zu lösen.
Unternehmen in allen Branchen stehen vor ähnlichen Herausforderungen, auch wenn sich ihr jeweiliges Umfeld unterscheidet.
In allen Branchen ist das Ziel dasselbe: den Ermittlungsaufwand reduzieren, die Sanierung verbessern und den Sicherheits- und Entwicklungsteams helfen, sich auf die Sicherheitslücken zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind.
Wenn Unternehmen mehr KI in der Softwareentwicklung und im Sicherheitsbetrieb bereitstellen, wird der Erfolg von mehr als nur der Auswahl des richtigen Modells abhängen. KI ist nur so effektiv wie die Daten und der Kontext, die sie erhält.
Durch die Bereitstellung eines vernetzten Verständnisses von Anwendungen, Infrastruktur, Laufzeit, Identitäten, Netzwerken und Geschäftsabläufen ermöglicht IBM® Concert der KI, über die Priorisierung hinauszugehen und sich auf nachweisbare und koordinierte Maßnahmen zu konzentrieren. Concert Protect ist das erste Beispiel dafür, wie diese Grundlage Unternehmen dabei hilft, die Ausnutzbarkeit nachzuweisen, die Gefährdung zu verringern, die Sanierung zu beschleunigen und Software mit größerer Sicherheit zu schützen.
Erfahren Sie, wie IBM Concert den vernetzten operativen Kontext bietet, der KI-gestützte Sicherheit, Resilienz und Betrieb im gesamten Unternehmen antreibt.
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