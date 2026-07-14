IBM Concert Protect führt eine neue Funktion zum Nachweis der Ausnutzbarkeit ein, damit sich Sicherheitsteams auf das Wesentliche konzentrieren können.

Künstliche Intelligenz verändert das Schwachstellenmanagement grundlegend.

Jüngste Fortschritte in der KI, darunter die Arbeit von IBM Research mit Mythos, zeigen, wie schnell Software-Schwachstellen inzwischen entdeckt werden können. Dies ist zwar ein bedeutender Fortschritt für die Verteidiger, stellt aber auch eine neue operative Herausforderung dar. Jede Verbesserung bei der Erkennung erhöht die Anzahl der Sicherheitslücken, die Unternehmen untersuchen, priorisieren und beheben müssen.

Moderne Sicherheitsplattformen haben darauf reagiert, indem sie die Priorisierung verbessert haben. Sie kombinieren Signale wie Geschäftskritikalität, CVSS, EPSS, Assetwichtigkeit und Ausnutzbarkeitsprognosen, um Unternehmen dabei zu helfen, Störungen zu reduzieren. Diese Ansätze stellen einen wichtigen Fortschritt dar, beruhen aber weiterhin auf Wahrscheinlichkeit statt auf Beweisen.

Unternehmen brauchen zunehmend mehr als nur Priorisierung. Sie brauchen Beweise.

Eine Sicherheitslücke, die kritisch zu sein scheint, wird möglicherweise aufgrund von Laufzeitschutzmechanismen, Netzwerksegmentierung, Identitätskontrollen oder Anwendungslogik nie ausgenutzt. Gleichzeitig zeigen moderne KI-Modelle die Fähigkeit, mehrere Schwachstellen mit geringerer Schwere, Konfigurationsschwächen, Identitätsberechtigungen und Infrastrukturlücken zu realisierbaren Angriffspfaden zu verknüpfen. Das Verständnis der Ausnutzbarkeit im Kontext der eigenen Umgebung eines Unternehmens wird genauso wichtig wie das Verständnis des Schweregrads.

IBM® Concert wurde entwickelt, um diesen Kontext bereitzustellen, indem Anwendungs-, Infrastruktur-, Laufzeit-, Identitäts-, Netzwerk- und Geschäftsinformationen zu einer einheitlichen Betriebsansicht verknüpft werden. Diese neue Concert Protect-Funktion baut auf dieser Grundlage auf, um die Ausnutzbarkeit vor der Sanierung zu validieren.