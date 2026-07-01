Digitale Illustration von Cognos Analytics mit dunklem Hintergrund
Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Cognos Analytics 12.1.3: Regulierte BI für das agentische Unternehmen

Cognos Analytics 12.1.3 integriert agentische KI in die regulierte BI-Ebene und hilft Teams dabei, schneller voranzukommen, während sie gleichzeitig mit genehmigten Daten, Metriken und Sicherheitsregeln verbunden bleiben.

Veröffentlicht 1. Juli 2026

IBM Cognos Analytics 12.1.3 ist auf die Realität zugeschnitten, mit der Business-Intelligence-Teams (BI) tagtäglich konfrontiert sind. Führungskräfte benötigen schneller Antworten, Analysten müssen den manuellen Aufwand für die Berichterstellung reduzieren und die IT muss die Governance gewährleisten. Diese Version trägt dazu bei, diese Ziele zu vereinen, indem sie die Abfrage, Erstellung, Weitergabe und Wiederverwendung vertrauenswürdiger Informationen über verschiedene Workflows hinweg vereinfacht und gleichzeitig die Kontrollmechanismen beibehält, auf die Unternehmen angewiesen sind.

Von Berichten zu gesteuerter Intelligenz

Die meisten Unternehmen verfügen über mehr Daten als je zuvor, haben einen höheren Bedarf an Berichterstattung, als ihre Teams bewältigen können, und führen mehr KI-Pilotprojekte durch, als ihre Governance-Modelle unterstützen können. Führungskräfte wollen schnellere Antworten. Die Regulierungsbehörden wünschen sich klarere Kontrollen. Geschäftsanwender wünschen sich Analysen in den Tools, die sie bereits verwenden. Unterdessen werden BI-Teams weiterhin dazu aufgefordert, verlässliche Berichte zu erstellen, Metriken zu verwalten, Audits zu unterstützen und auf die nächste dringende Anfrage zu reagieren.

Berichte spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Vorstandsunterlagen, Jahresabschlüsse, behördliche Einreichungen, operative Dashboards und Scorecards für die Geschäftsleitung erfordern alle Genauigkeit, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen. Die Herausforderung besteht darin, dass die herkömmliche Berichterstellung einen zu hohen manuellen Aufwand verursacht. Analysten verbringen viel Zeit damit, Inhalte zu finden, Zahlen zu erklären, Formate neu zu gestalten und immer wieder ähnliche Fragen zu beantworten. Geschäftsanwender warten, während IT- und Governance-Teams Risiken verwalten.

Cognos Analytics 12.1.3 integriert agentische KI in die regulierte BI-Ebene und hilft Teams dabei, schneller voranzukommen, während sie gleichzeitig mit genehmigten Daten, Metriken und Sicherheitsregeln verbunden bleiben. Diese neue Version bietet vier wichtige Funktionen:

  • Data Query Agent (Vorschau): Ermöglicht es Benutzern, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und Antworten basierend auf vertrauenswürdigem Geschäftskontext zu erhalten.
  • Report Authoring Agent: Hilft bei der Erstellung und Formatierung von Berichten aus Anfragen in einfacher Sprache.
  • Geregelte KI-Workflows: Reduziert den manuellen Aufwand, ohne die Herkunft, Zugriffskontrollen oder Prüfungsanforderungen zu umgehen.
  • MCP: Stellt Cognos als geregelte Tools für KI-Assistenten und Orchestratoren dar.

Ihre KI, Ihre Regeln: Bring Your Own LLM

Eine der wichtigsten Änderungen in 12.1.3 ist Bring Your Own LLM. Benutzer können ein unterstütztes großes Sprachmodell, egal ob selbstgehostet oder cloudbasiert, mit dem agentischen Cognos-Framework verbinden.

Das ist von Bedeutung, da viele Unternehmen bereits Richtlinien für KI-Anbieter, regionales Hosting, Datenschutz, Kostenkontrolle und Risikomanagement haben. Eine BI-Plattform, die einen einheitlichen Modellansatz erfordert, kann Reibungsverluste verursachen. Cognos bietet Kunden Flexibilität durch eine geregelte BI-Grundlage und agentische Funktionen und ermöglicht es Unternehmen gleichzeitig, die Kontrolle über ihre Modellstrategie zu behalten.

Diese Flexibilität ist insbesondere in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Öffentlicher Dienst und anderen regulierten Branchen von Bedeutung. Sensible Daten können nicht als experimenteller Brennstoff behandelt werden. Sie müssen unter klarer Kontrolle bleiben, mit bekannten Zugriffsregeln und einem nachvollziehbaren Prüfprotokoll.

BI jenseits des Dashboards

Eine weitere wichtige Änderung in 12.1.3 ist der MCP-Support. Einfach ausgedrückt ermöglicht diese Funktion den Cognos BI-Agenten und APIs, in umfassendere Enterprise-Workflows eingebunden zu werden.

Anstatt von jedem Benutzer zu verlangen, ein Dashboard zu öffnen, einen Bericht zu finden, die Zahlen zu interpretieren und die Antwort in ein anderes Tool zu verschieben, kann Cognos Intelligence dort erscheinen, wo bereits gearbeitet wird. Die Interaktion mit den Analysen kann über watsonx Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot oder benutzerdefinierte KI-Anwendungen erfolgen.

Das Dashboard ist nach wie vor wichtig. Der Bericht ist weiterhin wichtig. BI wird dadurch weniger zu einem Ziel und mehr zu einem gemeinsam genutzten Enterprise-Dienst.

Stärkerer Kern mit weniger Reibung

Die neue Version verbessert zudem die Berichterstellung, die Datenmodellierung und die Administration und unterstützt BI-Teams dabei, komplexe Inhalte effizienter zu erstellen und zu verwalten.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

  • Berichterstellung: Ausklappbare Kreuztabellen, Master-Detail-Batch-Berichte, Filter für relative Datumsangaben, Markdown-Ausgabe und benutzerdefinierte Tooltips.
  • Datenmodule: Multi-Cube-Support, gespeicherte Verfahren und verbesserte Handhabung hierarchischer Filter.
  • Administration: Aktualisierter OIDC-Support, Nachverfolgung von Änderungen an Berichts-Spezifikationen, Bereitstellungs-APIs, S3-Unterstützung für Bursting und Archivierung sowie native Versionsverwaltung mit GitHub, GitLab und Azure DevOps.

Eine bessere Kontrolle über den Lebenszyklus und ein besseres Asset-Management helfen den Teams, schneller voranzukommen und gleichzeitig die Compliance und das Vertrauen zu wahren.

Von vertrauenswürdiger BI zu schnelleren Entscheidungen

IBM Cognos Analytics 12.1.3 bietet Unternehmen einen besser kontrollierbaren Weg in die Zukunft und hilft Teams dabei, manuellen Aufwand zu reduzieren, schneller verlässliche Antworten zu erhalten und die Governance-Vorgaben einzuhalten. Sein Wert ist einfach: Trusted BI ist schneller, flexibler und einfacher in der täglichen Arbeit einsetzbar.

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Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium

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