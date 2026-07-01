IBM Cognos Analytics 12.1.3: Regulierte BI für das agentische Unternehmen

Die meisten Unternehmen verfügen über mehr Daten als je zuvor, haben einen höheren Bedarf an Berichterstattung, als ihre Teams bewältigen können, und führen mehr KI-Pilotprojekte durch, als ihre Governance-Modelle unterstützen können. Führungskräfte wollen schnellere Antworten. Die Regulierungsbehörden wünschen sich klarere Kontrollen. Geschäftsanwender wünschen sich Analysen in den Tools, die sie bereits verwenden. Unterdessen werden BI-Teams weiterhin dazu aufgefordert, verlässliche Berichte zu erstellen, Metriken zu verwalten, Audits zu unterstützen und auf die nächste dringende Anfrage zu reagieren.

Berichte spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Vorstandsunterlagen, Jahresabschlüsse, behördliche Einreichungen, operative Dashboards und Scorecards für die Geschäftsleitung erfordern alle Genauigkeit, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen. Die Herausforderung besteht darin, dass die herkömmliche Berichterstellung einen zu hohen manuellen Aufwand verursacht. Analysten verbringen viel Zeit damit, Inhalte zu finden, Zahlen zu erklären, Formate neu zu gestalten und immer wieder ähnliche Fragen zu beantworten. Geschäftsanwender warten, während IT- und Governance-Teams Risiken verwalten.

Cognos Analytics 12.1.3 integriert agentische KI in die regulierte BI-Ebene und hilft Teams dabei, schneller voranzukommen, während sie gleichzeitig mit genehmigten Daten, Metriken und Sicherheitsregeln verbunden bleiben. Diese neue Version bietet vier wichtige Funktionen: