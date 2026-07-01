IBM Cognos Analytics 12.1.3: Regulierte BI für das agentische Unternehmen

Cognos Analytics 12.1.3 integriert agentische KI in die regulierte BI-Ebene und hilft Teams dabei, schneller voranzukommen, während sie gleichzeitig mit genehmigten Daten, Metriken und Sicherheitsregeln verbunden bleiben.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 ist auf die Realität zugeschnitten, mit der Business-Intelligence-Teams (BI) tagtäglich konfrontiert sind. Führungskräfte benötigen schneller Antworten, Analysten müssen den manuellen Aufwand für die Berichterstellung reduzieren und die IT muss die Governance gewährleisten. Diese Version trägt dazu bei, diese Ziele zu vereinen, indem sie die Abfrage, Erstellung, Weitergabe und Wiederverwendung vertrauenswürdiger Informationen über verschiedene Workflows hinweg vereinfacht und gleichzeitig die Kontrollmechanismen beibehält, auf die Unternehmen angewiesen sind.
Die meisten Unternehmen verfügen über mehr Daten als je zuvor, haben einen höheren Bedarf an Berichterstattung, als ihre Teams bewältigen können, und führen mehr KI-Pilotprojekte durch, als ihre Governance-Modelle unterstützen können. Führungskräfte wollen schnellere Antworten. Die Regulierungsbehörden wünschen sich klarere Kontrollen. Geschäftsanwender wünschen sich Analysen in den Tools, die sie bereits verwenden. Unterdessen werden BI-Teams weiterhin dazu aufgefordert, verlässliche Berichte zu erstellen, Metriken zu verwalten, Audits zu unterstützen und auf die nächste dringende Anfrage zu reagieren.
Berichte spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Vorstandsunterlagen, Jahresabschlüsse, behördliche Einreichungen, operative Dashboards und Scorecards für die Geschäftsleitung erfordern alle Genauigkeit, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen. Die Herausforderung besteht darin, dass die herkömmliche Berichterstellung einen zu hohen manuellen Aufwand verursacht. Analysten verbringen viel Zeit damit, Inhalte zu finden, Zahlen zu erklären, Formate neu zu gestalten und immer wieder ähnliche Fragen zu beantworten. Geschäftsanwender warten, während IT- und Governance-Teams Risiken verwalten.
Cognos Analytics 12.1.3 integriert agentische KI in die regulierte BI-Ebene und hilft Teams dabei, schneller voranzukommen, während sie gleichzeitig mit genehmigten Daten, Metriken und Sicherheitsregeln verbunden bleiben. Diese neue Version bietet vier wichtige Funktionen:
Eine der wichtigsten Änderungen in 12.1.3 ist Bring Your Own LLM. Benutzer können ein unterstütztes großes Sprachmodell, egal ob selbstgehostet oder cloudbasiert, mit dem agentischen Cognos-Framework verbinden.
Das ist von Bedeutung, da viele Unternehmen bereits Richtlinien für KI-Anbieter, regionales Hosting, Datenschutz, Kostenkontrolle und Risikomanagement haben. Eine BI-Plattform, die einen einheitlichen Modellansatz erfordert, kann Reibungsverluste verursachen. Cognos bietet Kunden Flexibilität durch eine geregelte BI-Grundlage und agentische Funktionen und ermöglicht es Unternehmen gleichzeitig, die Kontrolle über ihre Modellstrategie zu behalten.
Diese Flexibilität ist insbesondere in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Öffentlicher Dienst und anderen regulierten Branchen von Bedeutung. Sensible Daten können nicht als experimenteller Brennstoff behandelt werden. Sie müssen unter klarer Kontrolle bleiben, mit bekannten Zugriffsregeln und einem nachvollziehbaren Prüfprotokoll.
Eine weitere wichtige Änderung in 12.1.3 ist der MCP-Support. Einfach ausgedrückt ermöglicht diese Funktion den Cognos BI-Agenten und APIs, in umfassendere Enterprise-Workflows eingebunden zu werden.
Anstatt von jedem Benutzer zu verlangen, ein Dashboard zu öffnen, einen Bericht zu finden, die Zahlen zu interpretieren und die Antwort in ein anderes Tool zu verschieben, kann Cognos Intelligence dort erscheinen, wo bereits gearbeitet wird. Die Interaktion mit den Analysen kann über watsonx Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot oder benutzerdefinierte KI-Anwendungen erfolgen.
Das Dashboard ist nach wie vor wichtig. Der Bericht ist weiterhin wichtig. BI wird dadurch weniger zu einem Ziel und mehr zu einem gemeinsam genutzten Enterprise-Dienst.
Die neue Version verbessert zudem die Berichterstellung, die Datenmodellierung und die Administration und unterstützt BI-Teams dabei, komplexe Inhalte effizienter zu erstellen und zu verwalten.
Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:
Eine bessere Kontrolle über den Lebenszyklus und ein besseres Asset-Management helfen den Teams, schneller voranzukommen und gleichzeitig die Compliance und das Vertrauen zu wahren.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 bietet Unternehmen einen besser kontrollierbaren Weg in die Zukunft und hilft Teams dabei, manuellen Aufwand zu reduzieren, schneller verlässliche Antworten zu erhalten und die Governance-Vorgaben einzuhalten. Sein Wert ist einfach: Trusted BI ist schneller, flexibler und einfacher in der täglichen Arbeit einsetzbar.
Siehe Cognos Analytics 12.1.3 Webinar