IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1: Upgrade auf IBM Enterprise COBOL 6 beschleunigen und vereinfachen

Wir haben erlebt, dass es eine große Herausforderung sein kann, COBOL-Programme ständig mit der neuesten IBM Technologie aktuell zu halten, um Betriebsrisiken zu vermeiden und die IT-Richtlinien des Unternehmens einzuhalten.

Wir haben auch festgestellt, dass der Upgrade-Prozess auf IBM Enterprise COBOL for z/OS 6 eine Herausforderung darstellen kann, insbesondere für Kunden, die COBOL-Programme mit fehlerhaft geschriebenen Codefragmenten haben, z. B. solche, die nicht initialisierte Datenelemente (Variablen) enthalten, da sich diese Programme nach dem Upgrade möglicherweise nicht korrekt verhalten. Umfangreiche Tests und Quellcode-Änderungen können erforderlich sein, um sicherzustellen, dass das Programm vor dem Einsatz in der Produktion korrekt funktioniert. Und das in einer Zeit, in der COBOL-Kenntnisse Mangelware sind. Infolgedessen verwenden viele Kunden weiterhin alte Compiler-Generationen wie Enterprise COBOL 4.2, das 2009 veröffentlicht wurde und ab 2022 nicht mehr unterstützt wird. Dies könnte ein erhebliches Risiko für ihre Unternehmen darstellen, da sie Schwierigkeiten haben, das Compiler-Upgrade für ihre kritischen Anwendungen abzuschließen.

Einige Kunden stehen vor der Herausforderung, dass die Datenmenge, die in ihre COBOL-Anwendungen eingespeist wird, zunimmt und Anwendungen, die in einem Batch-Fenster ausgeführt werden müssen, nicht mehr passen. Enterprise COBOL 6 ist so konzipiert, dass es durch die kontinuierliche Unterstützung der neuesten IBM Z-Hardwarefunktionen Leistungssteigerungen erzielt, aber eine Neukompilierung erforderlich ist. Auf IBM z17 reduziert IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.5 die CPU-Auslastung für rechenintensive Anwendungen, die ursprünglich mit Enterprise COBOL 4.2 auf IBM z17 erstellt wurden, um durchschnittlich 60 %.1

Andere Kunden möchten ihre COBOL-Anwendungen modernisieren und benötigen die neuesten COBOL-Funktionen wie JSON-Unterstützung, Java-Interoperabilität und 64-Bit-Unterstützung - Funktionen, die in Enterprise COBOL 6 verfügbar sind. Entwickler, die neu in COBOL sind, können auch die Vorteile von Sprachmerkmalen nutzen, mit denen sie bereits vertraut sind, wie z. B. benutzerdefinierte Typen, die ihnen die Codierung erleichtern und den Code besser wartbar machen.