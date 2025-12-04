IBM Cloud Sync vereinfacht das Multi-Cloud-DNS-Management und erhöht die Ausfallsicherheit

Unternehmen betreiben zunehmend Anwendungen über mehrere Cloud-Provider hinweg, um die Leistung, Verfügbarkeit und Flexibilität zu verbessern. Obwohl DNS auf IETF-RFC-Standards basiert, ergänzt jeder Cloud-Provider eigene Mechanismen zur Verkehrssteuerung, Metadaten und Richtlinien-Frameworks. Diese Unterschiede erschweren es Administratoren, eine einheitliche Konfiguration über alle Umgebungen hinweg anzuwenden, verkomplizieren die Resilienzstrategien und verlangsamen die Einführung von Multi-Cloud-Umgebungen.

Laut EMA, haben 56 % der Multi-Cloud-Unternehmen Schwierigkeiten, DNS-Daten zu synchronisieren. IBM Cloud Sync adressiert dieses Problem direkt, indem es eine nahezu in Echtzeit erfolgende Synchronisierung von DNS-Zonen, Datensätzen und Verkehrssteuerungsrichtlinien zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53 ermöglicht. Dabei handelt es sich um zwei der vertrauenswürdigsten DNS-Plattformen der Branche.

Wenn herkömmliche Zonentransfers (XFR) nicht verfügbar sind, greifen viele Teams auf manuelle Skripte oder benutzerdefinierte Tools zurück, um DNS-Konfigurationen zwischen Umgebungen abzugleichen. Diese Ansätze sind jedoch fehleranfällig, hängen von Cron-Jobs ab und sind schwer zu warten. IBM Cloud Sync beseitigt diese Herausforderungen, indem es die Synchronisation und Übersetzung von DNS-Daten zwischen den Anbietern automatisiert, sodass NS1 Connect und Amazon Route 53 parallel mit vollständiger Konsistenz arbeiten können.