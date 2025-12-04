Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Cloud Sync vereinfacht das Multi-Cloud-DNS-Management und erhöht die Ausfallsicherheit

Diese neue Lösung ermöglicht die bidirektionale Synchronisierung zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53 und hilft Unternehmen so, Ausfallsicherheit zu erreichen, die Komplexität zu reduzieren und die Einführung von Multi-Cloud-Umgebungen zu beschleunigen.

Veröffentlicht 4. Dezember 2025
Digitale Illustration des Cloud-Sync-Dashboards mit violettem Farbverlauf

IBM kündigte die allgemeine Verfügbarkeit von IBM Cloud Sync an, einer bahnbrechenden Lösung, die das DNS-Management für Unternehmen in Multi-Cloud-Umgebungen vereinfachen soll. Cloud Sync bietet eine kontinuierliche, bidirektionale Synchronisierung und Richtlinienübersetzung zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53 und hilft Teams, konsistente DNS-Konfigurationen über verschiedene Anbieter hinweg aufrechtzuerhalten, während sich ihre Architekturen weiterentwickeln.

Kontinuierliche Cloud-übergreifende DNS-Synchronisierung

Unternehmen betreiben zunehmend Anwendungen über mehrere Cloud-Provider hinweg, um die Leistung, Verfügbarkeit und Flexibilität zu verbessern. Obwohl DNS auf IETF-RFC-Standards basiert, ergänzt jeder Cloud-Provider eigene Mechanismen zur Verkehrssteuerung, Metadaten und Richtlinien-Frameworks. Diese Unterschiede erschweren es Administratoren, eine einheitliche Konfiguration über alle Umgebungen hinweg anzuwenden, verkomplizieren die Resilienzstrategien und verlangsamen die Einführung von Multi-Cloud-Umgebungen.

Laut EMA, haben 56 % der Multi-Cloud-Unternehmen Schwierigkeiten, DNS-Daten zu synchronisieren. IBM Cloud Sync adressiert dieses Problem direkt, indem es eine nahezu in Echtzeit erfolgende Synchronisierung von DNS-Zonen, Datensätzen und Verkehrssteuerungsrichtlinien zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53 ermöglicht. Dabei handelt es sich um zwei der vertrauenswürdigsten DNS-Plattformen der Branche.

Wenn herkömmliche Zonentransfers (XFR) nicht verfügbar sind, greifen viele Teams auf manuelle Skripte oder benutzerdefinierte Tools zurück, um DNS-Konfigurationen zwischen Umgebungen abzugleichen. Diese Ansätze sind jedoch fehleranfällig, hängen von Cron-Jobs ab und sind schwer zu warten. IBM Cloud Sync beseitigt diese Herausforderungen, indem es die Synchronisation und Übersetzung von DNS-Daten zwischen den Anbietern automatisiert, sodass NS1 Connect und Amazon Route 53 parallel mit vollständiger Konsistenz arbeiten können.

Zuverlässigkeit und einheitliches Verhalten auf allen DNS-Plattformen

IBM Cloud Sync bietet Echtzeit-Replikation von DNS-Zonen und Metadaten und gewährleistet so, dass die Konfigurationen anbieterübergreifend einheitlich bleiben. Es ermöglicht nahtloses Failover und Redundanz über Clouds hinweg und eliminiert manuelle Synchronisierungsprozesse, die oft Risiken und Verzögerungen mit sich bringen, insbesondere wenn Teams Routing-Richtlinien und Metadaten übersetzen müssen, die sich nicht sauber über verschiedene Anbieter hinweg abbilden lassen. Cloud Sync basiert auf einer Cloud-agnostischen Architektur und hilft Unternehmen, eine Anbieterbindung zu vermeiden und gleichzeitig Flexibilität und Kontrolle zu behalten.

Cloud Sync bietet außerdem Backup- und Wiederherstellungsfunktionen, sodass Kunden ihre DNS-Zonen in einem S3-Bucket speichern und bei Bedarf schnell auf eine vorherige Konfiguration zurücksetzen können – besonders nützlich, wenn aktuelle Änderungen unerwartete Ergebnisse hervorrufen.

Mit Cloud Sync profitieren Kunden von:

  • Konsistenten DNS-Konfigurationen bei allen Anbietern: Automatisierte, bidirektionale Updates verhindern Abweichungen und reduzieren Konfigurationsfehler.
  • Verbesserter Resilienz und Failover: Teams können NS1 Connect und Route 53 parallel ausführen und so Multi-Cloud-Redundanz ermöglichen.
  • Geringerem betrieblichem Aufwand: Der Wegfall manueller Synchronisierungsprozesse und benutzerdefinierter Tools reduziert den Aufwand.
  • Erhöhter Flexibilität und reduziertem Lock-in: Ein cloud-agnostischer Ansatz erleichtert die Einführung neuer Clouds, die Migration von Workloads und die Unterstützung hybrider Architekturen.
  • Geschäftskontinuität: S3-basierte DNS-Backups ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung, wenn kritische Fehler auftreten.

Automatisierung und Vorhersehbarkeit in Multi-Cloud-Umgebungen

IBM Cloud Sync ist ab heute als leistungsstarkes neues Angebot im IBM NS1-Portfolio erhältlich. Es bringt Automatisierung und Vorhersagbarkeit in einen Bereich, der in der Vergangenheit in Multi-Cloud-Umgebungen schwer zu verwalten war.

Besuchen Sie die Webseite von IBM Cloud Sync, um mehr zu erfahren und loszulegen.

Reggie Best

Director, NS1 & HCM Portfolio Product Management

IBM