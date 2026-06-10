IBM Cloud Pak for Data 5.4 bietet eine umfassende Reihe von Verbesserungen, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, den Zugriff auf Daten sowie deren Verwaltung und Nutzung für KI und Analysen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu optimieren.
Da Unternehmen ihre datengesteuerten Initiativen weiter ausbauen, wird der Bedarf an konsistenten, sicheren und vertrauenswürdigen Daten immer entscheidender. Im Mittelpunkt dieser Version steht die Verbesserung der Effizienz, Zuverlässigkeit und Steuerung von Daten- und KI-Workflows, wodurch Unternehmen in die Lage versetzt werden, schneller Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig die Kontrolle sowie die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
Software Hub 5.4 und Software Hub Premium 5.4 führen eine neue Funktion ein, die die Effizienz der Mandanten in Unternehmensumgebungen unterstützt, sowie Verbesserungen, die die Bereitstellung und Wartung der Plattform optimieren.
Die Einführung der Mehrbenutzerfähigkeit ermöglicht es Unternehmen, mehrere Teams auf einer gemeinsamen Plattform effizient zu unterstützen und dabei die Kontrolle, Flexibilität und Konsistenz über alle Umgebungen hinweg zu verbessern. Gleichzeitig tragen optimierte Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesse, schnellere Installations- und Aktualisierungszeiten sowie eine verbesserte Transparenz beim Benutzerzugriff dazu bei, den operativen Aufwand zu senken und die Governance zu stärken.
Der KI-Assistent bietet Verbesserungen hinsichtlich seiner agentenbasierten Funktionen und sorgt so für mehr Benutzerkontrolle, Flexibilität und ein insgesamt besseres Erlebnis bei allen wesentlichen Funktionen.
Da Unternehmen ihre Daten- und KI-Initiativen kontinuierlich ausweiten, gewinnt die Gewährleistung eines einheitlichen Datenzugriffs, einer soliden Governance und effizienter Abläufe zunehmend an Bedeutung. Die Teams sind bestrebt, die Komplexität bei der Verwaltung verteilter Daten zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und einen breiteren Zugang zu vertrauenswürdigen Daten für Analysen und KI zu ermöglichen.
IBM Cloud Pak for Data 5.4 führt Verbesserungen ein, die diesen Prioritäten Rechnung tragen, indem sie den Zugriff auf Daten sowie deren Verwaltung und operative Nutzung plattformweit optimieren. Die neue Version enthält wichtige Aktualisierungen für zentrale Dienste wie Datenvirtualisierung, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management und Watson Machine Learning. Diese Verbesserungen helfen Unternehmen dabei, den manuellen Aufwand zu reduzieren, das Vertrauen in die Daten zu stärken und die Effizienz sowie die Skalierbarkeit von Daten- und KI-Workflows zu verbessern.
Die Weiterentwicklungen im Bereich der Datenvirtualisierung konzentrieren sich darauf, den Zugriff auf verteilte Daten sowie deren Verwaltung in Unternehmen zu verbessern und dabei gleichzeitig eine strenge Governance zu gewährleisten.
Im IBM Knowledge Catalog zielen die Erweiterungen darauf ab, die Datenqualität, den Zugriff auf die Daten sowie deren Nutzbarkeit unternehmensweit zu verbessern.
Diese Version von Data Refinery unterstützt Unternehmen dabei, die Datenaufbereitung zu vereinfachen, die Flexibilität zu erhöhen und die betriebliche Effizienz zu steigern.
IBM Manta Data Lineage bietet neue Funktionen, die darauf abzielen, die Transparenz, Kontrolle und Interoperabilität in unternehmensweiten Datenumgebungen zu verbessern.
Zusammen ermöglichen diese Aktualisierungen eine effizientere Herkunftsverfolgung und eine strengere Datenverwaltung.
In dieser neuen Version von Master Data Management (MDM) werden die Funktionen zur Verbesserung der Konsistenz, des Datenverständnisses und der Daten-Governance weiter ausgebaut und vertieft.
Watson Machine Learning führt Verbesserungen ein, die die Skalierbarkeit und die operative Steuerung von KI-Workloads optimieren:
IBM Cloud Pak for Data 5.4 ermöglicht es Unternehmen, die Datenkonsistenz zu verbessern, die Governance zu stärken und KI- und Analyseinitiativen effektiver zu skalieren. Durch die Vereinfachung der Abläufe und die Verbesserung der Kontrolle über Daten- und KI-Workflows hinweg unterstützt diese Version Unternehmen dabei, die Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten zu beschleunigen und wirkungsvollere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
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