Software Hub 5.4 und Software Hub Premium 5.4 führen eine neue Funktion ein, die die Effizienz der Mandanten in Unternehmensumgebungen unterstützt, sowie Verbesserungen, die die Bereitstellung und Wartung der Plattform optimieren.

Die Einführung der Mehrbenutzerfähigkeit ermöglicht es Unternehmen, mehrere Teams auf einer gemeinsamen Plattform effizient zu unterstützen und dabei die Kontrolle, Flexibilität und Konsistenz über alle Umgebungen hinweg zu verbessern. Gleichzeitig tragen optimierte Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesse, schnellere Installations- und Aktualisierungszeiten sowie eine verbesserte Transparenz beim Benutzerzugriff dazu bei, den operativen Aufwand zu senken und die Governance zu stärken.

Der KI-Assistent bietet Verbesserungen hinsichtlich seiner agentenbasierten Funktionen und sorgt so für mehr Benutzerkontrolle, Flexibilität und ein insgesamt besseres Erlebnis bei allen wesentlichen Funktionen.