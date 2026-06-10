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Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Mit IBM Cloud Pak for Data 5.4 geschäftlichen Mehrwert aus vertrauenswürdigen Daten generieren

IBM Cloud Pak for Data 5.4 bietet eine umfassende Reihe von Verbesserungen, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, den Zugriff auf Daten sowie deren Verwaltung und Nutzung für KI und Analysen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu optimieren.

Veröffentlicht 10. Juni 2026

Da Unternehmen ihre datengesteuerten Initiativen weiter ausbauen, wird der Bedarf an konsistenten, sicheren und vertrauenswürdigen Daten immer entscheidender. Im Mittelpunkt dieser Version steht die Verbesserung der Effizienz, Zuverlässigkeit und Steuerung von Daten- und KI-Workflows, wodurch Unternehmen in die Lage versetzt werden, schneller Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig die Kontrolle sowie die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Unterstützung der Tenant-Effizienz für Unternehmen

Software Hub 5.4 und Software Hub Premium 5.4 führen eine neue Funktion ein, die die Effizienz der Mandanten in Unternehmensumgebungen unterstützt, sowie Verbesserungen, die die Bereitstellung und Wartung der Plattform optimieren.

Die Einführung der Mehrbenutzerfähigkeit ermöglicht es Unternehmen, mehrere Teams auf einer gemeinsamen Plattform effizient zu unterstützen und dabei die Kontrolle, Flexibilität und Konsistenz über alle Umgebungen hinweg zu verbessern. Gleichzeitig tragen optimierte Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesse, schnellere Installations- und Aktualisierungszeiten sowie eine verbesserte Transparenz beim Benutzerzugriff dazu bei, den operativen Aufwand zu senken und die Governance zu stärken.

Der KI-Assistent bietet Verbesserungen hinsichtlich seiner agentenbasierten Funktionen und sorgt so für mehr Benutzerkontrolle, Flexibilität und ein insgesamt besseres Erlebnis bei allen wesentlichen Funktionen.

Wichtigste Neuerungen in IBM Cloud Pak for Data 5.4

Da Unternehmen ihre Daten- und KI-Initiativen kontinuierlich ausweiten, gewinnt die Gewährleistung eines einheitlichen Datenzugriffs, einer soliden Governance und effizienter Abläufe zunehmend an Bedeutung. Die Teams sind bestrebt, die Komplexität bei der Verwaltung verteilter Daten zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und einen breiteren Zugang zu vertrauenswürdigen Daten für Analysen und KI zu ermöglichen.

IBM Cloud Pak for Data 5.4 führt Verbesserungen ein, die diesen Prioritäten Rechnung tragen, indem sie den Zugriff auf Daten sowie deren Verwaltung und operative Nutzung plattformweit optimieren. Die neue Version enthält wichtige Aktualisierungen für zentrale Dienste wie Datenvirtualisierung, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management und Watson Machine Learning. Diese Verbesserungen helfen Unternehmen dabei, den manuellen Aufwand zu reduzieren, das Vertrauen in die Daten zu stärken und die Effizienz sowie die Skalierbarkeit von Daten- und KI-Workflows zu verbessern.

Datenvirtualisierung

Die Weiterentwicklungen im Bereich der Datenvirtualisierung konzentrieren sich darauf, den Zugriff auf verteilte Daten sowie deren Verwaltung in Unternehmen zu verbessern und dabei gleichzeitig eine strenge Governance zu gewährleisten.

  • Eine verbesserte Handhabung doppelter Assets und eine standardisierte Namensgebung tragen dazu bei, übersichtlichere und einheitlichere Datenumgebungen zu schaffen, wodurch die Komplexität verringert und potenzielle Fehler reduziert werden.
  • Verbesserungen bei der Zuordnung von Verbindungen während des Imports von Objekten in die Datenvirtualisierung machen manuelle Nachbearbeitungen überflüssig und ermöglichen so einen schnelleren Zugriff.
  • Verstärkte Authentifizierungsoptionen und fein abgestimmte Zugriffskontrollen bieten mehr Sicherheit für sensible Daten.

IBM Knowledge Catalog

Im IBM Knowledge Catalog zielen die Erweiterungen darauf ab, die Datenqualität, den Zugriff auf die Daten sowie deren Nutzbarkeit unternehmensweit zu verbessern.

  • Die Möglichkeit, Datenqualitätsregeln im Batch-Verfahren auszuführen, optimiert Validierungsprozesse und verkürzt die Zeit bis zur Gewinnung von Erkenntnissen.
  • Die zusätzliche Unterstützung moderner Cloud-Datenquellen erweitert die Möglichkeiten zur Datenaufnahme und -anreicherung.
  • Die Synchronisierung von Referenzdaten hilft Unternehmen dabei, konsistente und wiederverwendbare Daten systemübergreifend zu gewährleisten.
  • Verbesserungen bei Massenvorgängen und der Benutzererfahrung vereinfachen die Datenermittlung, -verwaltung und -steuerung noch weiter.

Daten-Raffinerie

Diese Version von Data Refinery unterstützt Unternehmen dabei, die Datenaufbereitung zu vereinfachen, die Flexibilität zu erhöhen und die betriebliche Effizienz zu steigern.

  • Ermöglicht eine nahtlose Automatisierung durch die programmgesteuerte Erstellung von Abläufen und eine bessere Integration mit externen Tools.
  • Eine verbesserte Organisation und Parametrisierung erleichtert die Verwaltung und Wiederverwendung von Pipelines über verschiedene Datensätze hinweg.
  • Eine verbesserte Auftragssteuerung und erweiterte Konnektivität sorgen für mehr Flexibilität und den Zugriff auf vielfältige Datenquellen und ermöglichen so effizientere und skalierbarere Workflows bei der Datenintegration.

IBM Manta Data Lineage

IBM Manta Data Lineage bietet neue Funktionen, die darauf abzielen, die Transparenz, Kontrolle und Interoperabilität in unternehmensweiten Datenumgebungen zu verbessern.

  • Neue Funktionen wie der Versionsvergleich der Datenherkunft und die OpenLineage-Überwachung bieten tiefere Einblicke in Änderungen des Datenflusses und den Zustand der Datenverarbeitung.
  • Die erweiterte Anbindung an Datenquellen und die Unterstützung des neuesten Manta-Agenten erweitern die Abdeckung der Datenherkunft, während Funktionen wie das Anhalten und Fortsetzen, die zeitgesteuerte Löschung sowie die Sichtbarkeit der Eigentumsverhältnisse innerhalb des Graphen den Anwendern mehr Kontrolle und Transparenz bieten.

Zusammen ermöglichen diese Aktualisierungen eine effizientere Herkunftsverfolgung und eine strengere Datenverwaltung.

Master Data Management

In dieser neuen Version von Master Data Management (MDM) werden die Funktionen zur Verbesserung der Konsistenz, des Datenverständnisses und der Daten-Governance weiter ausgebaut und vertieft.

  • Die Version 5.4 bietet neue Funktionen zur Erkennung von Beziehungen, um einen besseren Einblick in die automatische Verknüpfung von Datenentitäten zu ermöglichen und so eine fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
  • Die neue Flexibilität bei der wertorientierten Datenfortführung ermöglicht es Unternehmen, vertrauenswürdige Daten effektiver zu definieren und zu verwalten und so die Zuverlässigkeit systemübergreifend sicherzustellen.
  • Verbesserungen bei den Stewardship-Workflows vereinfachen die laufenden Maßnahmen zur Datenverwaltung und -modernisierung, während granulare Zugriffskontrollen dazu beitragen, die Governance und die Einhaltung von Vorschriften zu stärken.

Watson Machine Learning

Watson Machine Learning führt Verbesserungen ein, die die Skalierbarkeit und die operative Steuerung von KI-Workloads optimieren:

  • Asynchrone Ausführungsfunktionen ermöglichen eine effizientere Verarbeitung, da bestimmte Workloads parallel ausgeführt werden können, was die Gesamtleistung verbessert.
  • Die Unterstützung aktualisierter Modellstandards gewährleistet die Kompatibilität mit sich weiterentwickelnden KI-Anforderungen, während die Einführung kontrollierter Rollen für die Auftragsausführung eine klarere Trennung der Zuständigkeiten ermöglicht und somit die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit verbessert.

So können Unternehmen KI und Analysen effektiver skalieren

IBM Cloud Pak for Data 5.4 ermöglicht es Unternehmen, die Datenkonsistenz zu verbessern, die Governance zu stärken und KI- und Analyseinitiativen effektiver zu skalieren. Durch die Vereinfachung der Abläufe und die Verbesserung der Kontrolle über Daten- und KI-Workflows hinweg unterstützt diese Version Unternehmen dabei, die Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten zu beschleunigen und wirkungsvollere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

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Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

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