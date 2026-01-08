IBM Cloud Object Storage führt eine reduzierte Preisstufe ein, um auf Unternehmen abgestimmte Erschwinglichkeit zu bieten
Wir führen unseren bisher niedrigsten One-Rate-Preis für große Umgebungen ein: 10 USD/TB pro Monat für 2PB+ Speicherkapazität.
Wir führen unseren bisher niedrigsten One-Rate-Preis für große Umgebungen ein: 10 USD/TB pro Monat für 2PB+ Speicherkapazität.
Dies ist ein großer Fortschritt in Bezug auf kostengünstigen, vorhersehbaren Cloud-Speicher für Unternehmen, die KI, Analysen und cloudnative Workloads auf ein Multi-Petabyte-Niveau skalieren.
Die Unternehmensdaten wachsen schneller als je zuvor, doch die Speicherkosten müssen nicht mitwachsen. Wenn Ihr gesamter One-Rate-Speicherplatz 2 PB oder mehr erreicht, wird Ihr gesamter mit 10 Speicherbedarf mit 10 USD/TB berechnet, nicht nur die Kapazität über 2 PB.
Das bedeutet, dass unser pauschales All-inclusive-Modell jetzt über 75 % niedrigere jährliche Speicherkosten bietet – einschließlich Egress und Betrieb – im Vergleich zu den typischen nutzungsabhängigen Tarifen anderer führender Cloud-Anbieter. Diese Einsparungen sind besonders relevant für Unternehmen, die Data Lakes konsolidieren, von einer lokalen Infrastruktur migrieren oder KI-Initiativen mit riesigen Datensätzen vorantreiben.
Diese Stufe wurde entwickelt, um 1) die Gesamtbetriebskosten für wachstumsstarke und KI-gestützte Workloads zu senken und 2) die Preisgestaltung und die Leistung von One-Rate in großem Maßstab beizubehalten.
Der One-Rate-Plan von IBM Clould Object Storage bietet einen monatlichen Pauschalpreis, in dem alles inbegriffen ist: Speicherung, Abruf, API-Aufrufe und Egress. Keine separaten Einzelposten, keine überraschenden Rechnungen, wenn Ihre Daten aktiv werden. Je mehr Sie speichern, desto niedriger wird Ihr Preis pro GB – und diese Einsparungen werden auf Ihre gesamte Speicherkapazität angewendet. Zusammengefasst bietet One-Rate:
Hier sehen Sie, wie die One-Rate-Preisgestaltung mit Ihrem Datenvolumen skaliert, jetzt einschließlich der neuen 2PB+ Stufe:
Ganz gleich, ob Sie KI-Data Lakehouses aufbauen, die einen ständigen Zugriff auf Trainingsdaten erfordern, cloudnative Anwendungen mit dynamischem Speicherbedarf betreiben oder medienintensive Contentspeicher in globalem Maßstab verwalten – One-Rate gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie wachsen können, ohne über Ihre Speicherkosten nachdenken zu müssen.
Möchten Sie sehen, wie der One-Rate-Plan und die neue Stufe 2PB+ Ihre Workloads unterstützen können? Besuchen Sie die Preisseite für IBM Cloud Object Storage oder setzen Sie sich mit Ihrem IBM Ansprechpartner in Verbindung und sichern Sie sich bis zum 31. März 2026 bis zu 75 % Ersparnis.
Entdecken Sie den One-Rate-Tarif