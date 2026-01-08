IBM Cloud Object Storage führt eine reduzierte Preisstufe ein, um auf Unternehmen abgestimmte Erschwinglichkeit zu bieten

Die Unternehmensdaten wachsen schneller als je zuvor, doch die Speicherkosten müssen nicht mitwachsen. Wenn Ihr gesamter One-Rate-Speicherplatz 2 PB oder mehr erreicht, wird Ihr gesamter mit 10 Speicherbedarf mit 10 USD/TB berechnet, nicht nur die Kapazität über 2 PB.

Das bedeutet, dass unser pauschales All-inclusive-Modell jetzt über 75 % niedrigere jährliche Speicherkosten bietet – einschließlich Egress und Betrieb – im Vergleich zu den typischen nutzungsabhängigen Tarifen anderer führender Cloud-Anbieter. Diese Einsparungen sind besonders relevant für Unternehmen, die Data Lakes konsolidieren, von einer lokalen Infrastruktur migrieren oder KI-Initiativen mit riesigen Datensätzen vorantreiben.

Diese Stufe wurde entwickelt, um 1) die Gesamtbetriebskosten für wachstumsstarke und KI-gestützte Workloads zu senken und 2) die Preisgestaltung und die Leistung von One-Rate in großem Maßstab beizubehalten.