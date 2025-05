IBM Cloud kündigt neue Kooperationen und Angebote an, um die Transformation voranzutreiben und den sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen gerecht zu werden

Da Unternehmen in regulierten Sektoren ihre Stabilität wahren, ihre Marktintegrität bewahren und vertrauliche Daten schützen wollen, sollten sie einen Schwerpunkt auf die betriebliche Ausfallsicherheit legen, um mission-kritische Workload am Laufen zu halten. Dies war in den letzten Jahren ein zentraler Schwerpunkt für das erweiterte Angebot von IBM Cloud. Unsere IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection -Plattform bietet Transparenz, Postur-Management und Workload-Schutz in hybriden Multicloud-Umgebungen. Wir unterstützen unsere Kunden auch bei der Erfüllung ihrer Datenschutzanforderungen durch Confidential Computing, Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung.

IBM Cloud investiert weiterhin in die betriebliche Ausfallsicherheit und baut unsere globale Multizone Region (MZR) Fußabdruck aus. Nach der Eröffnung unserer Region Madrid im Jahr 2023 haben wir kürzlich die Türen zu unserer neuesten Region in Montreal geöffnet. Unsere IBM Cloud MZRs im Land sind so konzipiert, dass sie Kunden die Möglichkeit geben, KI und geschäftskritische Workloads mit einem hohen Maß an Sicherheit bereitzustellen und ihre Anforderungen an Datenhoheit und Compliance zu erfüllen. In Kanada bedeutet dies insbesondere, dass sie ihnen dabei helfen, die Konformität mit dem Protected B Medium Profile der kanadischen Regierung nachzuweisen, einer von der Regierung festgelegten Sicherheitsstufe für sensible Informationen und Assets.