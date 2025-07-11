Erweiterung von watsonx auf AWS

Während Unternehmen ihre KI- und Dateninitiativen weiter ausbauen, ist eines klar: Der Erfolg hängt von Lösungen ab, die dort funktionieren, wo sich Ihre Daten befinden. Ob im Rechenzentrum, am Edge oder in der öffentlichen Cloud – Flexibilität und Kontrolle sind entscheidend.

Heute freuen wir uns, einen großen Schritt vorwärts auf dieser Reise bekannt zu geben: Wir sind jetzt in 89 Märkten mit mehr als 90 IBM-Produkten präsent, einschließlich der Erweiterung mehrerer bestehender und neuer IBM watsonx-Angebote als eine Reihe von cloudnativen SaaS-Angeboten auf AWS.