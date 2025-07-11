Erweiterung von watsonx auf AWS

Künstliche Intelligenz Server

11. Juli 2025

Autor

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

Während Unternehmen ihre KI- und Dateninitiativen weiter ausbauen, ist eines klar: Der Erfolg hängt von Lösungen ab, die dort funktionieren, wo sich Ihre Daten befinden. Ob im Rechenzentrum, am Edge oder in der öffentlichen Cloud – Flexibilität und Kontrolle sind entscheidend.

Heute freuen wir uns, einen großen Schritt vorwärts auf dieser Reise bekannt zu geben: Wir sind jetzt in 89 Märkten mit mehr als 90 IBM-Produkten präsent, einschließlich der Erweiterung mehrerer bestehender und neuer IBM watsonx-Angebote als eine Reihe von cloudnativen SaaS-Angeboten auf AWS.

watsonx als SaaS auf AWS: Was ist neu

Im Rahmen unserer strategischen Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) haben wir daran gearbeitet, watsonx, das IBM-Produktportfolio zur Beschleunigung der generativen KI in zentralen Unternehmensworkflows, als nativen Service direkt in Ihren AWS-Katalog zu integrieren. So können Sie KI mit der vertrauten AWS-Infrastruktur entwickeln, steuern und skalieren und gleichzeitig von den leistungsstarken IBM watsonx-Funktionen profitieren.

Ab heute sind die folgenden watsonx-Angebote als cloudnative SaaS auf AWS verfügbar:

  • watsonx.ai – Ein kollaboratives KI-Studio der Unternehmensklasse, das KI-Entwicklern hilft, benutzerdefinierte KI-Modelle und -Lösungen unter Verwendung einer Vielzahl von Algorithmen für maschinelles Lernen zu erstellen.
  • watsonx.data – Ein hybrides, offenes Data Lakehouse, das KI und Analysen mit all Ihren Daten unterstützt, unabhängig davon, wo sich diese Daten befinden.
  • watsonx.governance – Ein End-to-End-Toolkit für KI-Governance zur Verwaltung von Risiken, Compliance und dem gesamten KI-Lebenszyklus, integriert mit Amazon SageMaker und Amazon Bedrock.
  • watsonx Orchestrate – Eine unternehmensfähige Lösung, mit der Sie KI-Assistenten und KI-Agenten erstellen, bereitstellen und verwalten können, um Prozesse und Workflows zu automatisieren und in AmazonQ zu integrieren.
  • watsonx.data intelligence – Entdeckt, kuratiert und verwaltet Daten-Assets und verwandelt Rohinformationen in On-Prem- und Cloud-Umgebungen in präzise KI und aussagekräftige Erkenntnisse.
  • IBM DataStage (Teil von watsonx.data integration) Branchenführende Datenintegration in großem Maßstab.

Erweiterung der Verfügbarkeit der Daten- und KI-Plattform in der AWS-Region Mumbai

Diese sechs watsonx-Services sind jetzt in der AWS Mumbai-Region verfügbar und erweitern damit unsere globale SaaS-Präsenz erheblich. Dies erleichtert es Kunden,Datenresidenz- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig KI-Lösungen schneller in verschiedenen Regionen bereitzustellen.

Warum diese Partnerschaft für Sie wichtig ist

Wenn Unternehmen KI in ihre gesamten Abläufe integrieren, stehen sie vor einigen zentralen Herausforderungen:

  • Geschwindigkeit – um schnell vom Pilotprojekt zur Produktion zu gelangen und mit Agilität zu iterieren
  • Governance – um sicherzustellen, dass KI transparent, konform und mit den Frameworks für Geschäftsrisiken ist
  • Flexibilität – um KI dort bereitzustellen, wo sie den größten Nutzen bringt, sei es in der Cloud, On-Prem oder am Edge

Durch die Vereinfachung der Infrastruktur und die native Integration mit AWS hilft IBM seinen Kunden, ihre Time-to-Value zu beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle und Transparenz zu behalten. Es ist für Unternehmen einfacher denn je, Daten und KI zu operationalisieren – sicher, in großem Umfang und dort, wo ihr Geschäft es am meisten braucht.

Was kommt als Nächstes?

Wenn Sie bereits auf AWS entwickeln oder Ihre Hybrid-Cloud-Strategie erkunden, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Leistungsstärke von watsonx kennenzulernen.

AWS Marketplace: IBM watsonx.data as a Service

AWS Marketplace: IBM Watsonx Orchestrate as a Service

AWS Marketplace: IBM watsonx.governance as a Service

AWS Marketplace: IBM watsonx.ai

 

Mehr erfahren Die strategische Partnerschaft von IBM mit AWS erkunden AWS Marketplace: IBM watsonx.data as a Service AWS Marketplace: IBM Watsonx Orchestrate as a Service