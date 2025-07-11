Erweiterung von watsonx auf AWS

11. Juli 2025
Während Unternehmen ihre KI- und Dateninitiativen weiter ausbauen, ist eines klar: Der Erfolg hängt von Lösungen ab, die dort funktionieren, wo sich Ihre Daten befinden. Ob im Rechenzentrum, am Edge oder in der öffentlichen Cloud – Flexibilität und Kontrolle sind entscheidend.
Heute freuen wir uns, einen großen Schritt vorwärts auf dieser Reise bekannt zu geben: Wir sind jetzt in 89 Märkten mit mehr als 90 IBM-Produkten präsent, einschließlich der Erweiterung mehrerer bestehender und neuer IBM watsonx-Angebote als eine Reihe von cloudnativen SaaS-Angeboten auf AWS.
Im Rahmen unserer strategischen Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) haben wir daran gearbeitet, watsonx, das IBM-Produktportfolio zur Beschleunigung der generativen KI in zentralen Unternehmensworkflows, als nativen Service direkt in Ihren AWS-Katalog zu integrieren. So können Sie KI mit der vertrauten AWS-Infrastruktur entwickeln, steuern und skalieren und gleichzeitig von den leistungsstarken IBM watsonx-Funktionen profitieren.
Ab heute sind die folgenden watsonx-Angebote als cloudnative SaaS auf AWS verfügbar:
Diese sechs watsonx-Services sind jetzt in der AWS Mumbai-Region verfügbar und erweitern damit unsere globale SaaS-Präsenz erheblich. Dies erleichtert es Kunden,Datenresidenz- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig KI-Lösungen schneller in verschiedenen Regionen bereitzustellen.
Wenn Unternehmen KI in ihre gesamten Abläufe integrieren, stehen sie vor einigen zentralen Herausforderungen:
Durch die Vereinfachung der Infrastruktur und die native Integration mit AWS hilft IBM seinen Kunden, ihre Time-to-Value zu beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle und Transparenz zu behalten. Es ist für Unternehmen einfacher denn je, Daten und KI zu operationalisieren – sicher, in großem Umfang und dort, wo ihr Geschäft es am meisten braucht.
Wenn Sie bereits auf AWS entwickeln oder Ihre Hybrid-Cloud-Strategie erkunden, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Leistungsstärke von watsonx kennenzulernen.
