IBM Bob treibt die agentische Softwareentwicklung mit Premium-Paketen und einer neuen KI-Grundlage für Unternehmen voran

Diese Pakete bauen auf Bobs Kernfunktionen als KI-gestützter Entwicklungspartner auf, der mehrstufige Softwareentwicklungs- und Modernisierungsaufgaben im gesamten SDLC plant, ausführt, validiert und steuert.
Heute kündigen wir wichtige Updates für IBM Bob an, das für die Entwicklung agentischer Software im gesamten Lebenszyklus von Unternehmenssoftware konzipiert wurde. Diese Version führt Premium-Pakete, neue Architekturfunktionen, Verbesserungen der Unternehmensverwaltung und erweiterte regionale Bereitstellungsoptionen ein, die Unternehmen bei der Modernisierung, Verwaltung und Optimierung der KI-gestützten Softwareentwicklung in großem Maßstab unterstützen sollen.
Agentische Softwareentwicklung verändert rasant die Art und Weise, wie Unternehmen Software entwickeln, modernisieren und warten. Unternehmen gehen von der KI-gestützten Codierung zur agentischen Softwareentwicklung über, bei der KI hilft, Software über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg zu planen, auszuführen, zu validieren, zu sichern und zu betreiben, nicht nur in der IDE. Da KI in der gesamten Unternehmensentwicklung immer stärker verankert wird, besteht die Herausforderung nicht mehr nur in der Generierung von Code, sondern darin, komplexe Unternehmenssysteme schnell, sicher und kontrolliert zu verstehen, zu modernisieren, zu steuern und weiterzuentwickeln.
Diese Herausforderung zeigt sich besonders deutlich in der Modernisierung. Langlebige Systeme enthalten oft tief eingebettete Geschäftslogik, undokumentierte Abhängigkeiten, fehleranfällige Validierungspfade und institutionelles Wissen, das sich über Jahre im Produktiveinsatz angesammelt hat. Eine erfolgreiche Modernisierung erfordert mehr als nur die Konvertierung von Code. Es erfordert das Verständnis komplexer Systeme, die Wahrung der Geschäftsziele, die Validierung von Änderungen, das Risikomanagement und die Koordination der Arbeit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg. IBM ist einzigartig positioniert, um diese Herausforderung zu bewältigen. Jahrzehntelange Erfahrung in der Modernisierung von Java, IBM i und IBM Z Umgebungen sind nun durch speziell entwickelte Workflows, wiederverwendbare Fähigkeiten und plattformspezifische Expertise in Bob eingebettet, die Unternehmen helfen, mit größerer Konsistenz, besserer Governance und mehr Vertrauen zu modernisieren.
Wir freuen uns, Ihnen die neuen IBM Bob Premium-Pakete vorstellen zu können – eine neue Möglichkeit, Bob um plattformspezifische Funktionen, Workflows und Expertise zu erweitern.
Enterprise-Entwicklung ist keine Einheitslösung. Die Modernisierung einer Java-Anwendung erfordert andere Kenntnisse, Tools und Workflows als die Arbeit mit IBM i-Systemen oder geschäftskritischen Mainframe-Anwendungen. Jede Umgebung hat ihre eigene Architektur, Laufzeit-Annahmen, Integrationsmuster, Validierungsanforderungen und betriebliche Einschränkungen. Premium-Pakete bringen Domainintelligenz und jahrzehntelange Unternehmensexpertise direkt in Bob und sorgen dabei für eine konsistente Entwicklererfahrung.
Dies ist deshalb wichtig, weil Unternehmensteams KI benötigen, die den gesamten Lebenszyklus plattformspezifischer Entwicklungsarbeiten unterstützt, und nicht nur einmalige Migrationsprojekte. Mit IBM Bob Premium-Paketen können Teams plattformbewusste KI auf die tägliche Entwicklung, Fehlerbehebung, Dokumentation, Tests, Modernisierung und Governance in kritischen Java, IBM i und IBM Z Umgebungen anwenden.
Premium-Pakete erweitern IBM Bob um:
Zu den Erstangeboten gehören das IBM Bob Premium-Paket für Java-Modernisierung, das IBM Bob Premium-Paket für i und das IBM Bob Premium-Paket für Z. Diese Pakete bauen auf Bobs Kernfunktionen als KI-gestützter Entwicklungspartner auf, der mehrstufige Softwareentwicklungs- und Modernisierungsaufgaben im gesamten SDLC plant, ausführt, validiert und steuert.
Jedes Paket stellt Teams spezialisierte Funktionen für die Plattformen bereit, die den Geschäftsbetrieb unterstützen.
Das Premium-Paket für Java-Modernisierung unterstützt Teams bei der Modernisierung und Wartung von Java-Anwendungen durch geführte, wiederholbare Workflows für Version-Upgrades, Laufzeitmodernisierung, Benutzeroberflächen-Transformation, Tests und Sicherheits-Sanierung in komplexen Anwendungslandschaften.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Das Premium-Paket für i unterstützt RPG- und IBM i-Teams bei der Entwicklung, dem Verständnis, der Dokumentation, der Fehlerbehebung und der Modernisierung von Anwendungen direkt im Kontext ihrer bestehenden IBM i-Umgebungen. Die herausragende architektonische Funktion ist die Native Connection, die es Bob ermöglicht, Quellcode-Mitglieder direkt aus QSYS zu lesen und über native Workflows mit IBM i zu interagieren. Das reduziert die Reibung der traditionellen Export-Bearbeiten-Import-Schleife und hilft Entwicklern, näher an dem System zu arbeiten, das sie pflegen.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Das Premium-Paket für IBM Z unterstützt Mainframe-Teams dabei, groß angelegte IBM Z-Anwendungen besser zu verstehen, zu entwickeln, zu dokumentieren, umzustrukturieren und zu modernisieren – mit einem besseren Bewusstsein und einer optimierten Governance. Eine wichtige Grundlage ist Z Understand, die zugrundeliegende statische Analyseplattform, die große Mainframe-Systeme aus COBOL, PL/I, Assembler, JCL und verwandten Artefakten in einem abfragbaren Repository verarbeitet. Dies ermöglicht es Bob, deterministische Abfragen an die Metadaten der Anwendung zu senden, anstatt sich auf probabilistische Codegenerierung zu verlassen.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Erste Kundenprojekte beweisen den Wert dieses Ansatzes: Wie plattformspezifisches Fachwissen und strukturierte Workflows die Modernisierung deutlich beschleunigen und gleichzeitig das Bereitstellungsrisiko reduzieren und die Anwendungsqualität erhalten können.
Neben Premium-Paketen führt diese Version eine einheitliche Architektur ein, die um einen gemeinsamen Agenten und Harness herum aufgebaut ist und eine gemeinsame Ausführungsgrundlage für die Planung, Durchführung und Koordination der Entwicklungsarbeit über jede Erfahrung hinweg bietet.
Bob wurde für die agentenbasierte Softwareentwicklung konzipiert und ist darauf ausgelegt, KI-Funktionen überall dort einzusetzen, wo Softwareentwicklungsarbeiten stattfinden – von der Planung und Entwicklung über Tests und CI/CD bis hin zum Betrieb –, anstatt die KI auf eine einzige Entwicklungsschnittstelle zu beschränken.
Die gemeinsame Workflow-Engine ermöglicht wiederverwendbare, gesteuerte, mehrstufige Engineering-Workflows, die KI-Agenten, Enterprise-Tools und menschliche Genehmigungen zu wiederholbaren Softwarebereitstellungsprozessen kombinieren, die darauf ausgelegt sind, über Teams hinweg zu skalieren.
Neue architektonische Funktionen – einschließlich nativer Toolaufrufe, parallele Ausführung, Subagenten und die Orchestrierung von Hintergrundaufgaben – ermöglichen es Bob, immer komplexere Engineering-Arbeiten im gesamten SDLC effizienter zu koordinieren. Diese Funktionen verbessern die Reaktionsfähigkeit und ermöglichen gleichzeitig ausgefeiltere agentische Workflows zur Verbesserung der täglichen Leistung. Die parallele Ausführung von Tools kann den Zeitaufwand für komplexe Aufgaben mit mehreren Suchvorgängen, Dateioperationen und Validierungsschritten erheblich reduzieren. Subagenten verbessern die Effizienz, indem sie spezialisierte Aufgaben in einem isolierten Kontext ausführen, bevor sie nur die relevanten Ergebnisse zurückgeben, während Hintergrundaufgaben es ermöglichen, dass langlaufende Arbeiten fortgesetzt werden, ohne den Arbeitsablauf des Entwicklers zu unterbrechen. Wir haben außerdem die fünf Modi von Bob in drei umgewandelt (Agent, Plan und Ask), um die Arbeit weiter zu rationalisieren.
Zusammen bilden diese architektonischen Funktionen die Grundlage dafür, dass IBM Bob kontinuierlich um neue Unternehmens-Workflow, wiederverwendbare Fähigkeiten, Plattformexpertise und KI-native Engineering-Funktionen erweitert werden kann, während sich die Entwicklung von Unternehmenssoftware weiterentwickelt.
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI benötigen Entwicklungsleiter Einblick in Nutzung, Steuerung, Optimierung und Kosten.
Bob’s neue Funktionen für Unternehmen bieten zusätzliche Tools, mit denen Unternehmen Teams verwalten, den Verbrauch überwachen, Ressourcen zuweisen und den Überblick über die Bereitstellung behalten können. Diese Funktionen wurden entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, die Einführung verantwortungsbewusst zu skalieren und gleichzeitig den Führungskräften mehr Transparenz über Nutzungsmuster und Betriebsergebnisse zu bieten.
Eine wichtige Neuerung ist Bobalytics, das Enterprise-Analytics-System von IBM Bob. Bobalytics unterstützt Unternehmen bei der Optimierung der KI-Einführung, indem es Transparenz hinsichtlich Produktivität, Qualität, Governance, Nutzung und Kosten bietet und es Führungskräften im Engineering ermöglicht, KI verantwortungsvoll zu skalieren und gleichzeitig die Ergebnisse der Softwareentwicklung zu verbessern.
Wir erweitern Bobs globale Präsenz mit neuen regionalen Bereitstellungsoptionen in Japan und Europa. Diese Erweiterungen helfen Unternehmen, regionale Anforderungen an Datenresidenz und Datensouveränität zu erfüllen und bieten globalen Teams mehr Flexibilität bei der Bereitstellung und Einführung von Bob. Da die Einführung von KI in Unternehmen zunimmt, bleiben Bereitstellungsoptionen, die den lokalen regulatorischen und organisatorischen Anforderungen entsprechen, eine zentrale Priorität.
Die Entwicklung von Unternehmenssoftware erfordert mehr als nur eine schnellere Codegenerierung. Unternehmen benötigen KI, die komplexe Systeme versteht, die Arbeit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus koordiniert, die Geschäftsintention wahrt, Governance durchsetzt und Engineering-Teams hilft, Veränderungen mit Zuversicht umzusetzen.
Diese Version basiert auf dieser Realität. Premium-Pakete bringen spezialisiertes Fachwissen für Java, IBM i und IBM Z direkt in die Entwickler-Arbeitsabläufe. Die Weiterentwicklung von Bobs Architektur schafft eine stärkere Grundlage für zukünftige Fähigkeiten, während neue Funktionen der Unternehmensverwaltung und eine erweiterte regionale Verfügbarkeit Unternehmen helfen, KI mit größerer Sichtbarkeit, Governance und Flexibilität zu integrieren.
Ob Sie jahrzehntealte Anwendungen modernisieren, geschäftskritische Plattformen unterstützen oder KI-Entwicklung über Teams hinweg skalieren – IBM Bob entwickelt sich als Unternehmenspartner für die reale Softwarebereitstellung weiter.
Wir freuen uns darauf, Ihnen diese Funktionen zur Verfügung zu stellen. Erkunden Sie die neuen Premium-Pakete, erleben Sie die neuesten Plattformverbesserungen und sehen Sie, wie die neueste Version von IBM Bob Ihre Teams beim Übergang von KI-gestützter Codierung zu einer kontrollierten Softwarebereitstellung im Unternehmensmaßstab unterstützen kann.
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