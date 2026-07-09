IBM Bob treibt die agentische Softwareentwicklung mit Premium-Paketen und einer neuen KI-Grundlage für Unternehmen voran

Heute kündigen wir wichtige Updates für IBM Bob an, das für die Entwicklung agentischer Software im gesamten Lebenszyklus von Unternehmenssoftware konzipiert wurde. Diese Version führt Premium-Pakete, neue Architekturfunktionen, Verbesserungen der Unternehmensverwaltung und erweiterte regionale Bereitstellungsoptionen ein, die Unternehmen bei der Modernisierung, Verwaltung und Optimierung der KI-gestützten Softwareentwicklung in großem Maßstab unterstützen sollen.

Agentische Softwareentwicklung verändert rasant die Art und Weise, wie Unternehmen Software entwickeln, modernisieren und warten. Unternehmen gehen von der KI-gestützten Codierung zur agentischen Softwareentwicklung über, bei der KI hilft, Software über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg zu planen, auszuführen, zu validieren, zu sichern und zu betreiben, nicht nur in der IDE. Da KI in der gesamten Unternehmensentwicklung immer stärker verankert wird, besteht die Herausforderung nicht mehr nur in der Generierung von Code, sondern darin, komplexe Unternehmenssysteme schnell, sicher und kontrolliert zu verstehen, zu modernisieren, zu steuern und weiterzuentwickeln.

Diese Herausforderung zeigt sich besonders deutlich in der Modernisierung. Langlebige Systeme enthalten oft tief eingebettete Geschäftslogik, undokumentierte Abhängigkeiten, fehleranfällige Validierungspfade und institutionelles Wissen, das sich über Jahre im Produktiveinsatz angesammelt hat. Eine erfolgreiche Modernisierung erfordert mehr als nur die Konvertierung von Code. Es erfordert das Verständnis komplexer Systeme, die Wahrung der Geschäftsziele, die Validierung von Änderungen, das Risikomanagement und die Koordination der Arbeit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg. IBM ist einzigartig positioniert, um diese Herausforderung zu bewältigen. Jahrzehntelange Erfahrung in der Modernisierung von Java, IBM i und IBM Z Umgebungen sind nun durch speziell entwickelte Workflows, wiederverwendbare Fähigkeiten und plattformspezifische Expertise in Bob eingebettet, die Unternehmen helfen, mit größerer Konsistenz, besserer Governance und mehr Vertrauen zu modernisieren.